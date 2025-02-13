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Лещенко Юлия
|13.02.2025
|Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС» 1
Лещенко Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:АЗС 5 1
|1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 52 1
|1С-Рарус Общепит 39 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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