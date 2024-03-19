Транспорт Топливо Контроль топлива СКЗиТ системы контроля загрузки и топлива ДУТ датчики уровня топлива Fuel gauge Топливомер
|19.03.2024
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Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду
Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функционал заправки топливом арендованных автомобилей по QR-коду. Это позволит клиентам BelkaCar пользоваться усл
|29.05.2023
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Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга
дически возникали простои из-за несвоевременного подвоза или того, что емкости для хранения топлива не могли вместить весь заказанный объем. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. Дизельное топливо на заводе используется для сушки и нагрева инертных материалов, а также для подогрева битума и выработки асфальта. Для сбора и обработки информации об уровне топлива специалисты «ГЛОНАС
|09.01.2023
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Лесозаготовительная компания сократила расходы на топливо с помощью оборудования пермского разработчика Galileosky
чики с терминалами Galileosky на транспортные средства одного из лидеров целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отрасли. Решение по отслеживанию данных помогло заказчику оптимизировать затраты на топливо. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. Лесозаготовительные предприятия сталкиваются с проблемами в передаче данных с транспорта, так как работы зачастую проходят в лесу вдали
|15.12.2022
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ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ
«Вист групп» (входит в ГК «Цифра») объявила о запуске модернизированной версии системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ) для карьерных самосвалов. Она включает в себя методы оперативного контроля технического состояния конструкции самосвала на базе цифровых моделей. Ключевые эффекты новой модификации — это
|18.04.2022
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Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта
к как собственный ИТ-продукт ТВЭЛ», – отметил директор по цифровизации АО ТВЭЛ Евгений Гаранин. *** Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ (Топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает пред
|11.04.2022
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«Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС
В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих п
|27.05.2021
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«Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса
дной банковской карты. При этом водителям компаний не требуются никакие топливные карты. Оплачивать топливо они могут в любом из приложений: «Яндекс.заправки», «Яндекс.карты» или «Яндекс.навига
|14.05.2021
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МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы
в приложении МТС Cashback для абонентов пилотных регионов с 14 мая текущего года. Размер скидки на топливо для подписчиков составит 10%. Также пользователи бесплатно получат набор цифровых сер
|13.10.2020
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«Ситимобил» создаст топливную платформу
ей, занимающейся развитием программы внутри своего сервиса. Это станет единым решением по снабжению топливом, по первым оценкам, для более чем 30 млн автомобилей, задействованных в сервисах зак
|12.05.2020
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Новому реактивному двигателю не нужно топливо
е эксперимента было продемонстрировано, что при одинаковом потреблении электроэнергии тяговая сила нового плазменного двигателя сопоставима с тягой обычных реактивных двигателей, использующих горючее топливо. Следовательно, такой двигатель, работающий без загрязняющих атмосферу выбросов углерода, может найти применение в электросамолетах. Сейчас в них применяют винтовые двигатели. Результат
|12.02.2020
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«Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках»
,6 тыс. АЗС по всей стране, в том числе «Шелл», «Татнефть», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Петербургская топливная компания».
|14.11.2019
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«Связной» запустил продажу топливных карт
вать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 г. в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тыс. карт. Топливная карта дает возможность получить ее обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% в более 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпромнефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в «Связном» составляет 350 р
|21.10.2019
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Машина с листьями сможет производить топливо и воздуха
университета создали уникальное устройство, похожее по принципу действия на лист растения. Изобретение преобразует с помощью энергии солнца углекислый газ в синтез-газ, из которого можно производить топливо или сырье для химической промышленности. Базовая структура искусственного «листа» состоит и двух светопоглощающих молекул и кобальтосодержащего катализатора. Устройство погружается в во
|25.06.2019
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Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей
ствует сеть из более чем 60 водородных заправочных станций, и их количество будет расти. Водородное топливо обеспечивает комфортный процесс заправки, так как пополнение запасов в баках занимает
|07.06.2019
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«Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ
Партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве — партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива, что позволит в несколько раз сниз
|24.12.2018
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Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне
нии «Газпром нефть» позволит автомобилистам-держателям банковских карт осуществлять заправку машины топливом быстро (без очередей) и безопасно (с помощью банковской карты, сервисов Apple Pay).
|30.11.2018
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В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд
ств», – сказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов. «Разработка автономных источников энергии – ключ к преодолению технологических барьеров. Возможно, мы найдем решение в водородных топливных элементах, и наши компании и разработчики смогут занять передовые позиции на международных рынках беспилотников. Ведь подписано уже правительственное постановление о проведении экспер
|08.08.2018
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«Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов
Покупка «Топливо в бак» Каршеринг «Яндекс.Драйв» приобрел стартап «Топливо в бак», который занимается мобильной доставкой топлива, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщени
|20.10.2016
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«Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online
Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило компании «Нефтемашстрой» за 8 месяцев эксплуатации сократить затраты на топливо на 35%, сообщили CNews в компании Omnicomm. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в республике Коми — компания «Вега». Проект получил свое развитие в начале 2015 г. — тогда пер
|26.04.2016
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В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт
нии FleetCor) является дополнительным инструментом для контроля водителей и управления затратами на топливо. Используя сводный отчет, а также сравнительную аналитику заправок по топливным карта
|04.04.2016
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Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза
периодами предшествующего года. Мы сразу выявили тех сотрудников, которые осуществляют махинации с топливом, и пресекли дальнейшее повторение подобных случаев», – комментирует Владимир Лапин,
|14.03.2016
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«Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо
Российский холдинг «Молвест» (торговая марка «Вкуснотеево»), управляющая несколькими предприятиями молочной промышленности, за счет мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расходы на топливо на 25%. Omnicomm Online – решение позволяющее своему владельцу отслеживать перемещение автотранспорта с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, его работу, расход горючего и ряда других
|17.02.2016
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СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо»
Компания «Газпром газомоторное топливо» перешла на систему электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Об этом CNews сообщили в компании Directum. В рамках проекта специалисты Directum автоматизирова
|04.09.2015
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«Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon
Компания «Виалон Ойл», которая занимается дистрибуцией топливных карт и интеграцией различных систем процессинга топливных карт с системой спутникового мониторинга Wialon, разработала специализированный программный продукт Wialon Oil — билли
|23.07.2015
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ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков
топливом и учитывать заправки водителей на основе данных системы спутникового мониторинга «Скаут». Топливозаправщики активно задействованы в работе строительных организаций, коммунальных и дор
|05.11.2014
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Найден способ "холодного сжигания" авиатоплива
Минтер Топливные элементы преобразуют энергию в электричество в результате химической реакции между топливом и кислородсодержащим "донором" — обычно это воздух. Если обеспечить непрерывный пот
|15.05.2014
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«БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний
ние SmartVista for Fuel Retailers, позволяющее топливным компаниям получать дополнительную прибыль, оперативно реагируя на изменения рыночной ситуации. Данное решение обеспечивает выпуск и процессинг топливных карт, разработку комплексных программ лояльности и контроль платежных операций. Более того, SmartVista for Fuel Retailers может быть интегрировано с различными сторонними системами, с
|16.10.2013
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Домашний генератор: бесплатное топливо и электричество
топлива, например в отопительных котлах. Также, его можно превратить в жидкие углеводороды, то есть топливо для автомобиля или сырье для химической промышленности. Водород и вовсе универсальное
|02.10.2013
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«Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»
сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-системы поможет увеличить продажи в сетях АЗС за счет проведения целевых маркетинговых акций, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге». «Топливная Процессинговая Компания» является оператором расчетов по бонусным картам сетей АЗС. В настоящее время ТПК поддерживает операции свыше 1,6 тыс. АЗС партнеров, а к 2020 г. количество та
|18.09.2013
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Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013
и из разных источников появлялась информация о разработке батарей для мобильных устройств на основе топливных элементов. Сегодня эта тема не утратила актуальности, но анонсов о конкретных проду
|16.09.2013
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Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google
Основатели и руководители Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) лишились возможности приобретать у Министерства обороны США топливо для своих самолетов по сниженной цене, сообщает Wall Street Journal. Пейдж и Брин владеют флотилией самолетов, включающей Boeing 767, Boeing 757 и четыре небольших самолета бизнес-класс
|22.07.2013
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Создан рекордный катализатор для топливных элементов
ая активность в отношении ORR считается одним из основных препятствий для успешной коммерциализации топливных элементов на основе. Топливные элементы на основе протонообменных мембран (PEMFC) и
|04.07.2013
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GM и Honda будут совместно развивать технологию топливных элементов нового поколения
General Motors и Honda объявили о подписании соглашения о совместной разработке систем топливных элементов и технологий хранения водорода следующего поколения сроком до 2020 г. Плодотворному сотрудничеству между компаниями поможет обмен опытом, экономия за счет роста производства
|25.06.2013
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Дешевый висмут превращает CO2 в топливо
в скором времени благодаря дешевым катализаторам и солнечной энергии мы будем заправлять автомобили топливом, полученным из углекислого газа Использование солнечной энергии для производства топ
|06.06.2013
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Создана графен-йодная топливная ячейка без платины
ов и автомобилей, до зарядки мобильных телефонов. При этом может использоваться экологически чистое топливо - водород. К сожалению, до сих пор массовое внедрение данной технологии сдерживается
|26.02.2013
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Медь поможет превратить углекислый газ в топливо
По оценкам специалистов из Университета штата Техас в Арлингтоне, новая технология поможет производить топливо из "дармового" сырья, да еще при этом и очищать окружающую среду от CO2. Ее секрет заключается в использовании наностержней из кристаллитов оксида мед Cu2O, покрытых другим оксидом меди
|30.01.2013
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Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan
Партнерство по совместной разработке автомобилей на топливных элементах к 2017 году служит сигналом о возобновлении интереса к водородным автомоб
|19.12.2012
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Суперкомпьютер раскрыл тайну превращения дерева в топливо
иомасло – предшественник биотоплива и других полезных веществ. Неожиданное открытие может помочь в создании высокоэффективных технологий превращения дешевой биомассы, вроде отходов деревообработки, в топливо. Целлюлоза - самое распространенное органическое соединение на Земле. Это основной структурный компонент клеточных стенок растений, который можно превратить во множество полезных продук
|18.12.2012
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«Лукойл-Интер-Кард» внедрил единый процессинг по всем видам банковских, топливных карт и карт лояльности
) — дочерняя компания «Лукойл», оператор по развитию и эксплуатации системы безналичных расчетов за топливо на АЗС «Лукойл» с использованием пластиковых карт — и международный разработчик ИТ-ре
|27.11.2012
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Энергия из болота: микробные топливные элементы
Найден неожиданный источник новой, экологически чистой энергии – завод микробных топливных элементов, который может генерировать электроэнергию из естественного взаимодействия между живыми корнями растений и почвенными бактериями, то есть добывать электричество из самых обы
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