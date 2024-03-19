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На сэкономленном горючем - в ударный рейс! "Расходуй горючее строго по норме, улучшай техническое обслуживание автопарка, сокращай холостые пробеги машин, борись с разбазариванием горючего. Помни! Потери горючего - это тонны неперевезенных грузов, сотни простаивающих машин...". Автор неизвестен, 1981г. На сэкономленном горючем - в ударный рейс! "Расходуй горючее строго по норме, улучшай техническое обслуживание автопарка, сокращай холостые пробеги машин, борись с разбазариванием горючего. Помни! Потери горючего - это тонны неперевезенных грузов, сотни простаивающих машин...". Автор неизвестен, 1981г.
На сэкономленном горючем - в ударный рейс! "Расходуй горючее строго по норме, улучшай техническое обслуживание автопарка, сокращай холостые пробеги машин, борись с разбазариванием горючего. Помни! Потери горючего - это тонны неперевезенных грузов, сотни простаивающих машин...". Автор неизвестен, 1981г.


19.03.2024 Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду

Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функционал заправки топливом арендованных автомобилей по QR-коду. Это позволит клиентам BelkaCar пользоваться усл
29.05.2023 Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга

дически возникали простои из-за несвоевременного подвоза или того, что емкости для хранения топлива не могли вместить весь заказанный объем. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. Дизельное топливо на заводе используется для сушки и нагрева инертных материалов, а также для подогрева битума и выработки асфальта. Для сбора и обработки информации об уровне топлива специалисты «ГЛОНАС
09.01.2023 Лесозаготовительная компания сократила расходы на топливо с помощью оборудования пермского разработчика Galileosky

чики с терминалами Galileosky на транспортные средства одного из лидеров целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отрасли. Решение по отслеживанию данных помогло заказчику оптимизировать затраты на топливо. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. Лесозаготовительные предприятия сталкиваются с проблемами в передаче данных с транспорта, так как работы зачастую проходят в лесу вдали
15.12.2022 ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ

«Вист групп» (входит в ГК «Цифра») объявила о запуске модернизированной версии системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ) для карьерных самосвалов. Она включает в себя методы оперативного контроля технического состояния конструкции самосвала на базе цифровых моделей. Ключевые эффекты новой модификации — это
18.04.2022 Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта

к как собственный ИТ-продукт ТВЭЛ», – отметил директор по цифровизации АО ТВЭЛ Евгений Гаранин. *** Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ (Топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает пред
11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС

В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих п
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса

дной банковской карты. При этом водителям компаний не требуются никакие топливные карты. Оплачивать топливо они могут в любом из приложений: «Яндекс.заправки», «Яндекс.карты» или «Яндекс.навига
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы

в приложении МТС Cashback для абонентов пилотных регионов с 14 мая текущего года. Размер скидки на топливо для подписчиков составит 10%. Также пользователи бесплатно получат набор цифровых сер
13.10.2020 «Ситимобил» создаст топливную платформу

ей, занимающейся развитием программы внутри своего сервиса. Это станет единым решением по снабжению топливом, по первым оценкам, для более чем 30 млн автомобилей, задействованных в сервисах зак
12.05.2020 Новому реактивному двигателю не нужно топливо

е эксперимента было продемонстрировано, что при одинаковом потреблении электроэнергии тяговая сила нового плазменного двигателя сопоставима с тягой обычных реактивных двигателей, использующих горючее топливо. Следовательно, такой двигатель, работающий без загрязняющих атмосферу выбросов углерода, может найти применение в электросамолетах. Сейчас в них применяют винтовые двигатели. Результат
12.02.2020 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках»

,6 тыс. АЗС по всей стране, в том числе «Шелл», «Татнефть», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Петербургская топливная компания».
14.11.2019 «Связной» запустил продажу топливных карт

вать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 г. в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тыс. карт. Топливная карта дает возможность получить ее обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% в более 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпромнефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в «Связном» составляет 350 р
21.10.2019 Машина с листьями сможет производить топливо и воздуха

университета создали уникальное устройство, похожее по принципу действия на лист растения. Изобретение преобразует с помощью энергии солнца углекислый газ в синтез-газ, из которого можно производить топливо или сырье для химической промышленности. Базовая структура искусственного «листа» состоит и двух светопоглощающих молекул и кобальтосодержащего катализатора. Устройство погружается в во
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей

ствует сеть из более чем 60 водородных заправочных станций, и их количество будет расти. Водородное топливо обеспечивает комфортный процесс заправки, так как пополнение запасов в баках занимает
07.06.2019 «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ

Партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве — партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива, что позволит в несколько раз сниз
24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне

нии «Газпром нефть» позволит автомобилистам-держателям банковских карт осуществлять заправку машины топливом быстро (без очередей) и безопасно (с помощью банковской карты, сервисов Apple Pay).

30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд

ств», – сказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов. «Разработка автономных источников энергии – ключ к преодолению технологических барьеров. Возможно, мы найдем решение в водородных топливных элементах, и наши компании и разработчики смогут занять передовые позиции на международных рынках беспилотников. Ведь подписано уже правительственное постановление о проведении экспер
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов

Покупка «Топливо в бак» Каршеринг «Яндекс.Драйв» приобрел стартап «Топливо в бак», который занимается мобильной доставкой топлива, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщени
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online

Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило компании «Нефтемашстрой» за 8 месяцев эксплуатации сократить затраты на топливо на 35%, сообщили CNews в компании Omnicomm. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в республике Коми — компания «Вега». Проект получил свое развитие в начале 2015 г. — тогда пер
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт

нии FleetCor) является дополнительным инструментом для контроля водителей и управления затратами на топливо. Используя сводный отчет, а также сравнительную аналитику заправок по топливным карта
04.04.2016 Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза

периодами предшествующего года. Мы сразу выявили тех сотрудников, которые осуществляют махинации с топливом, и пресекли дальнейшее повторение подобных случаев», – комментирует Владимир Лапин,

14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо

Российский холдинг «Молвест» (торговая марка «Вкуснотеево»), управляющая несколькими предприятиями молочной промышленности, за счет мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расходы на топливо на 25%. Omnicomm Online – решение позволяющее своему владельцу отслеживать перемещение автотранспорта с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, его работу, расход горючего и ряда других
17.02.2016 СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо»

Компания «Газпром газомоторное топливо» перешла на систему электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Об этом CNews сообщили в компании Directum. В рамках проекта специалисты Directum автоматизирова
04.09.2015 «Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon

Компания «Виалон Ойл», которая занимается дистрибуцией топливных карт и интеграцией различных систем процессинга топливных карт с системой спутникового мониторинга Wialon, разработала специализированный программный продукт Wialon Oil — билли
23.07.2015 ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков

топливом и учитывать заправки водителей на основе данных системы спутникового мониторинга «Скаут». Топливозаправщики активно задействованы в работе строительных организаций, коммунальных и дор
05.11.2014 Найден способ "холодного сжигания" авиатоплива

Минтер Топливные элементы преобразуют энергию в электричество в результате химической реакции между топливом и кислородсодержащим "донором" — обычно это воздух.  Если обеспечить непрерывный пот
15.05.2014 «БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний

ние SmartVista for Fuel Retailers, позволяющее топливным компаниям получать дополнительную прибыль, оперативно реагируя на изменения рыночной ситуации. Данное решение обеспечивает выпуск и процессинг топливных карт, разработку комплексных программ лояльности и контроль платежных операций. Более того, SmartVista for Fuel Retailers может быть интегрировано с различными сторонними системами, с
16.10.2013 Домашний генератор: бесплатное топливо и электричество

топлива, например в отопительных котлах. Также, его можно превратить в жидкие углеводороды, то есть топливо для автомобиля или сырье для химической промышленности. Водород и вовсе универсальное
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»

сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-системы поможет увеличить продажи в сетях АЗС за счет проведения целевых маркетинговых акций, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге». «Топливная Процессинговая Компания» является оператором расчетов по бонусным картам сетей АЗС. В настоящее время ТПК поддерживает операции свыше 1,6 тыс. АЗС партнеров, а к 2020 г. количество та
18.09.2013 Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013

и из разных источников появлялась информация о разработке батарей для мобильных устройств на основе топливных элементов. Сегодня эта тема не утратила актуальности, но анонсов о конкретных проду
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google

Основатели и руководители Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) лишились возможности приобретать у Министерства обороны США топливо для своих самолетов по сниженной цене, сообщает Wall Street Journal. Пейдж и Брин владеют флотилией самолетов, включающей Boeing 767, Boeing 757 и четыре небольших самолета бизнес-класс
22.07.2013 Создан рекордный катализатор для топливных элементов

ая активность в отношении ORR считается одним из основных препятствий для успешной коммерциализации топливных элементов на основе. Топливные элементы на основе протонообменных мембран (PEMFC) и
04.07.2013 GM и Honda будут совместно развивать технологию топливных элементов нового поколения

General Motors и Honda объявили о подписании соглашения о совместной разработке систем топливных элементов и технологий хранения водорода следующего поколения сроком до 2020 г. Плодотворному сотрудничеству между компаниями поможет обмен опытом, экономия за счет роста производства
25.06.2013 Дешевый висмут превращает CO2 в топливо

в скором времени благодаря дешевым катализаторам и солнечной энергии мы будем заправлять автомобили топливом, полученным из углекислого газа Использование солнечной энергии для производства топ
06.06.2013 Создана графен-йодная топливная ячейка без платины

ов и автомобилей, до зарядки мобильных телефонов. При этом может использоваться экологически чистое топливо - водород. К сожалению, до сих пор массовое внедрение данной технологии сдерживается

26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо

По оценкам специалистов из Университета штата Техас в Арлингтоне, новая технология поможет производить топливо из "дармового" сырья, да еще при этом и очищать окружающую среду от CO2. Ее секрет заключается в использовании наностержней из кристаллитов оксида мед Cu2O, покрытых другим оксидом меди
30.01.2013 Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan

Партнерство по совместной разработке автомобилей на топливных элементах к 2017 году служит сигналом о возобновлении интереса к водородным автомоб
19.12.2012 Суперкомпьютер раскрыл тайну превращения дерева в топливо

иомасло – предшественник биотоплива и других полезных веществ. Неожиданное открытие может помочь в создании высокоэффективных технологий превращения дешевой биомассы, вроде отходов деревообработки, в топливо. Целлюлоза - самое распространенное органическое соединение на Земле. Это основной структурный компонент клеточных стенок растений, который можно превратить во множество полезных продук
18.12.2012 «Лукойл-Интер-Кард» внедрил единый процессинг по всем видам банковских, топливных карт и карт лояльности

) — дочерняя компания «Лукойл», оператор по развитию и эксплуатации системы безналичных расчетов за топливо на АЗС «Лукойл» с использованием пластиковых карт — и международный разработчик ИТ-ре
27.11.2012 Энергия из болота: микробные топливные элементы

Найден неожиданный источник новой, экологически чистой энергии – завод микробных топливных элементов, который может генерировать электроэнергию из естественного взаимодействия между живыми корнями растений и почвенными бактериями, то есть добывать электричество из самых обы

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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2860 9
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Минэнерго РФ - Министерство энергетики 219 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 604 5
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 12
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2665 4
Greenpeace - Гринпис 119 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 194 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 35 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 199 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
АФТ - Ассоциация Финтех 119 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 278 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60368 233
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28644 160
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11160 153
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9197 141
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11896 135
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45750 131
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2650 98
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13377 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27075 84
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6782 81
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13886 63
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2759 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16344 58
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13596 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11828 55
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1990 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19752 50
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9237 49
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4845 48
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4712 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28051 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15678 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14951 46
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9206 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10210 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23031 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22981 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23563 42
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2834 42
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2137 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10687 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11039 39
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 242 39
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4190 39
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 1015 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24460 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20647 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8850 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8081 34
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1966 34
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1515 91
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 56
Космодром Байконур 1060 53
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2612 42
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 397 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4871 33
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 464 31
Microsoft Windows 2000 8661 31
Google Android 13518 24
Яндекс.Заправки 26 22
Омникомм - Omnicomm Online 57 17
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 636 16
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 114 15
Apple iOS 7427 14
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 147 14
Apple iPhone 6 4862 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2197 13
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 456 13
Омникомм - Omnicomm LLS 30 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6913 11
Microsoft Windows 15163 11
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 11
СКАУТ Безопасное вождение 24 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3045 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 388 9
Linux OS 9258 9
Microsoft Office 3593 9
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 9
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 143 9
NVision Барьер 612 8
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 8
СКАУТ Платформа 23 8
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 99 8
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 7
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 7
Apple - App Store 2788 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4715 7
Google Play - Google Store - Android Market 3177 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 535 7
Емельянов Станислав 67 18
Путин Владимир 2993 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 289 10
Левкевич Михаил 60 10
Bush George - Буш Джордж 304 8
Прудников Артём 8 7
Нечаев Иван 60 5
Чубайс Анатолий 209 5
Маленченко Юрий 58 5
Кириенко Сергей 149 5
Прудников Роман 4 4
Frechette Luc - Фрешет Люк 4 4
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 4
Шалманов Сергей 201 4
Волков Сергей 71 4
Попова Мария 140 4
Фрадков Михаил 160 4
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 4
Погосян Михаил 21 4
Иванов Сергей 380 4
Баденков Антон 4 4
Кононенко Олег 40 4
Степаненко Игорь 6 3
Гаранин Евгений 33 3
Андронов Андрей 10 3
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 3
Буторин Дмитрий 14 3
Песков Дмитрий 102 3
Мироненко Александр 8 3
Кириенко Владимир 136 3
Tesla Nikola - Тесла Никола 13 3
Мишустин Михаил 602 3
Попов Анатолий 120 3
Падалка Геннадий 22 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 3
Рахманов Максим 47 3
Дорофеев Сергей 13 3
Котов Иван 11 3
Добровольский Юрий 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 135411 528
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51176 452
Земля - планета Солнечной системы 10192 225
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41298 186
Солнце - звезда Солнечной системы 5029 147
Япония 13144 112
Европа 21465 111
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13970 81
Уран - планета Солнечной системы 538 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16245 76
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13154 75
Германия - Федеративная Республика 12437 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16508 65
США - Калифорния 4563 64
Солнечная система - Solar system 2488 62
Луна - спутник Земли 1461 58
Франция - Французская Республика 7712 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6982 46
Казахстан - Республика 5331 39
Индия - Bharat 5290 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2779 37
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1287 36
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 690 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13842 35
Южная Корея - Республика 6506 30
Россия - СФО - Новосибирск 4036 29
Украина 7468 28
Иран - Исламская Республика Иран 1048 25
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3484 23
Беларусь - Белоруссия 5352 21
Бразилия - Федеративная Республика 2301 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2507 21
Италия - Итальянская Республика 4285 21
Канада 4798 20
Азия - Азиатский регион 5325 19
Колумбия - Республика 520 19
Израиль 2685 18
США - Колумбия - Вашингтон 1368 17
Африка - Африканский регион 3394 16
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 654 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17169 372
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9577 281
Водород - Hydrogenium - химический элемент 967 230
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26987 209
Энергетика - Energy - Energetically 4775 180
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2960 158
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3769 153
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5407 152
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48157 151
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3738 150
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8384 145
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6298 143
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4652 139
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45788 110
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4682 102
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 525 99
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 400 86
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1869 84
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2283 79
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22659 77
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4914 77
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1853 76
Водородная энергетика - Hydrogen energy 154 69
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1372 64
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3652 58
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 439 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15608 55
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 405 51
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5407 49
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1319 47
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 443 46
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 819 45
Молекула - Molecula 1052 45
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7972 44
Ботаника - Растения - Plantae 968 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9474 42
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5319 41
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 215 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10412 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9178 39
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 52
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2684 51
CNews RND - R&D.CNews 2273 27
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5844 27
Казахстан Сегодня 308 25
New Scientist 1447 22
AP - Associated Press 1995 16
Future - Space.com 198 15
Phys.org 972 14
TerraDaily 141 8
Space Daily 528 7
Nature 803 7
NE Asia Online 313 7
CNews - ZOOM.CNews 1818 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 7
The Engineer 79 7
РИА Новости 852 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 640 5
Forbes - Форбс 729 5
CNews Орудия Апокалипсиса 35 5
NEWSru.com 229 4
ZDnet 597 4
EurekAlert 287 4
Bloomberg 1211 4
Известия ИД 568 4
Ananova 250 4
Yahoo! Finance 119 3
Nanotechweb 92 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 3
CNews - Auto.CNews 51 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 3
CrunchBase 72 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 3
The Washington Post 321 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1267 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7822 39
IDC - International Data Corporation 4887 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2905 8
Gartner - Гартнер 3517 6
Frost & Sullivan 202 4
Forrester Research 819 3
Hindenburg Research 3 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 316 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 3
BCG - Boston Consulting Group 105 2
ABI Research 233 2
Fortune Global 500 285 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 566 2
Allied Business Intelligence 16 2
Berg Insight 19 1
Internet Stock Report 994 1
Gartner - Dataquest 347 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
IHS iSuppli 397 1
comScore 379 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 70 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
S&P 500 555 1
CountryMeters 3 1
BiMEX Research 1 1
comScore Networks 35 1
CNews Рынок ИТ-услуг 161 1
Ventana Research 7 1
Автостат 20 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 1
CNews Мишень 162 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Инновация года - награда 108 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 42 1
IBM Research 107 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 1
Research and Markets 24 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 133 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 37
РАН - Российская академия наук 1784 17
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 520 15
PU - Purdue University - Университет Пердью 138 8
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 7
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 145 6
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 75 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 6
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 6
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 549 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 879 5
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 5
Columbia University - Колумбийский университет 154 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 5
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 69 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 4
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 306 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 146 4
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 36 4
University of Oxford - Оксфордский университет 197 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 65 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 3
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 3
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