«Опти 24» запустила новый сервис мобильной заправки топливом для бизнеса

Цифровая платформа топливных сервисов для коммерческого транспорта «Газпромнефть-Региональные продажи» — «Опти 24» — запустила услугу круглосуточной доставки нефтепродуктов на производственные объекты своих клиентов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Владельцы автопарков могут оформить заказ на доставку нефтепродуктов на сайте «Пройл Бизнес» и оплатить его с помощью топливной карты «Опти 24». Каждая поставка сопровождается паспортом качества, подтверждающим соответствие топлива установленным стандартам.

Игорь Мощук, директор по работе с коммерческим транспортом «Газпромнефть-Региональные продажи», сказал: «Мы стремимся постоянно развивать наши сервисы для клиентов и видим, что новая услуга мобильной заправки востребована — более 20 строительных и логистических предприятий уже используют ее для оперативной заправки транспорта на своих активах. Сейчас мы предлагаем бензин АИ-92 и сезонные марки дизельного топлива, а в дальнейшем планируем расширять ассортимент и географию сервиса. Это позволит большему числу наших клиентов оптимизировать логистику и повысить эффективность работы техники».

Олег Данилов, генеральный директор компании «Пройл Бизнес», топливного оператора группы компаний «Ситидрайв», отметил: «Сотрудничество с «Опти 24» позволяет нам предложить пользователям новый уровень сервиса: мобильную заправку с оплатой топливной картой. Это означает, что строительная техника, грузовики и другой коммерческий транспорт могут быть заправлены непосредственно на объекте, в любое время суток. Такая гибкость не только экономит время и деньги, но и существенно упрощает учет и контроль топливных расходов. Мы уверены, что это предложение станет незаменимым для компаний, стремящихся к повышению эффективности и снижению операционных затрат».