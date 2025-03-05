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Мощук Игорь


05.03.2025 «Опти 24» запустила новый сервис мобильной заправки топливом для бизнеса 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мощук Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 83 1
Газпром нефть 625 1
Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1576 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 190 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 413 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 426 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
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