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Мощук Игорь
|05.03.2025
|«Опти 24» запустила новый сервис мобильной заправки топливом для бизнеса 1
Мощук Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 83 1
|Газпром нефть 625 1
|Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС 2 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2443 1
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