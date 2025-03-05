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Газпромнефть Региональные продажи Опти 24
«Газпромнефть-Региональные продажи» — федеральный поставщик моторного топлива. Компания снабжает бензином и дизельным топливом АЗС, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспортные компании и автопарки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Компания является оператором экосистемы «ОПТИ 24» для коммерческого транспорта. «ОПТИ 24» развивает цифровые решения для повышения эффективности бизнес-процессов, работающих в сфере автомобильных перевозок. После открытия счета владельцы автопарков и профессиональные водители могут расплачиваться виртуальной топливной картой за покупку нефтепродуктов и товаров на АЗС сети «Газпромнефть» и станциях партнеров, а также за востребованные сопутствующие товары, цифровые сервисы и услуги.
Газпромнефть Региональные продажи и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром нефть 625 3
|Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
|Газпромнефть-Корпоративные продажи 1 1
|Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
|РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 2
|Google Android 14089 1
|Apple iOS 7858 1
|1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
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