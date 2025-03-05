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Газпромнефть Региональные продажи Опти 24

«Газпромнефть-Региональные продажи» — федеральный поставщик моторного топлива. Компания снабжает бензином и дизельным топливом АЗС, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспортные компании и автопарки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Компания является оператором экосистемы «ОПТИ 24» для коммерческого транспорта. «ОПТИ 24» развивает цифровые решения для повышения эффективности бизнес-процессов, работающих в сфере автомобильных перевозок. После открытия счета владельцы автопарков и профессиональные водители могут расплачиваться виртуальной топливной картой за покупку нефтепродуктов и товаров на АЗС сети «Газпромнефть» и станциях партнеров, а также за востребованные сопутствующие товары, цифровые сервисы и услуги.


05.03.2025 «Опти 24» запустила новый сервис мобильной заправки топливом для бизнеса 1
19.03.2024 Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду 1
27.12.2019 В мобильном приложении «Опти 24» реализована функция выпуска виртуальных сервисных карт 1
30.09.2019 «1С-Рарус» доработала линейку «1С:Управление автотранспортом» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Газпромнефть Региональные продажи и организации, системы, технологии, персоны:

8288 1
1С-Рарус 888 1
Газпром нефть 625 3
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Газпромнефть-Корпоративные продажи 1 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1575 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 2
Транспорт - Топливная карта - Fuel card - карта, используемая для автоматизации оплаты топлива на АГНКС, АГЗС или АЗС 3 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1185 1
Оповещение и уведомление - Notification 4699 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4530 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8524 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2971 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 2
Google Android 14089 1
Apple iOS 7858 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
Шепельский Дмитрий 1 1
Потапов Дмитрий 15 1
Гузеев Дмитрий 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 2
Платёжное поручение - Payment order 224 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5188 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 239 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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