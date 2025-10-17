Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шепельский Дмитрий
СОБЫТИЯ
|17.10.2025
|«Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта 1
|19.03.2024
|Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду 1
Шепельский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
|Газпром нефть 663 1
|Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 64 1
|Потапов Дмитрий 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393674, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 184567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.