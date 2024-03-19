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Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду

В мобильное приложение BelkaCar интегрирована виртуальная топливная карта «Опти 24». Новый сервис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть»

Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функционал заправки топливом арендованных автомобилей по QR-коду. Это позволит клиентам BelkaCar пользоваться услугами заправочных станций сети «Газпромнефть» без необходимости оплачивать топливо на АЗС собственными средствами.

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«Сотрудничество с новым партнером, сетью АЗС «Газпромнефть», позволило нам значительно расширить географию доступных заправочных станций для пользователей и упростить логистику заправки. Внедрение системы оплаты через QR-код делает заправку топливом более комфортной как для наших клиентов, так и для сотрудников. У нас амбициозные планы по развитию, и мы уверены, что сотрудничество поможет обеспечить лучший пользовательский опыт для клиентов BelkaCar», – отметил генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов.

«Заправка топливом по QR-коду доступна всем клиентам нашей экосистемы для коммерческого транспорта «Опти 24». Мы рады приветствовать в их числе каршеринговый сервис BelkaCar, запустивший эту услугу для пользователей своего мобильного приложения. Разработанный нами программный интерфейс API позволил оперативно и бесшовно синхронизировать системы учета двух компаний, что сделало для тысяч автомобилистов заправку на АЗС сети «Газпромнефть» еще более технологичной и удобной», – сказал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

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