Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга

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Каршеринг Ситидрайв (ex. YouDrive) – часть сервиса городской мобильности Ситимобил (входит в O2O Холдинг VK и Сбера). Сервис краткосрочной аренды автомобилей доступен в мобильных приложениях iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней и абонементов на месяц. Парк Ситидрайва насчитывает более 6000 автомобилей различных марок и классов комфортности.
Экосистема Сбера для автолюбителей – решения Сбера и партнеров, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем. Продукты и сервисы экосистемы подойдут всем категориям автолюбителей: тем, кто уже владеет автомобилем, только задумывается о его приобретении или отдает предпочтение аренде. Больше не нужно тратить время и силы на поиск выгодных сервисов: на первый план во взаимодействии с автомобилем выходит удовольствие от вождения. Услуги предоставляет как сам Сбер, так и каршеринг Ситидрайв, сервис для покупки, обслуживания и продажи авто СберАвто и другие надежные компании, давно существующие на рынке.
|02.12.2024
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«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге
Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил в Екатеринбурге долгосрочную аренду автомобилей без оклейки на срок от 1
|21.11.2024
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«Ситидрайв» расширил радиус поездок до 2 000 км на все авто в парке, кроме электромобилей
«Ситидрайв» расширил радиус поездок до двух тыс. км на все авто в парке, кроме электромобилей.
|02.11.2024
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«Ситидрайв» выведет на линию еще 1 200 автомобилей Belgee X50
Каршеринг-сервис «Ситидрайв» выведет на линию большую партию из 1,2 тыс. белорусских кроссоверов Belgee X50. Ав
|26.08.2024
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Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве
Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве. Пользов
|22.07.2024
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«Ситидрайв» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty
Сервис заплатит багхантерам до 100 тыс. руб. за обнаруженные уязвимости. «Ситидрайв», один из крупнейших сервисов каршеринга в России, предлагает независимым исследова
|10.07.2024
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Приложение «Ситидрайва» вновь доступно в App Store
Официальное приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв» появилось в iOS спустя полгода после удаления. Об этом CNews сообщили представител
|18.01.2023
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«Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне
«Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне. Теперь на территории курорта можно бесплатно начать и завершить аренду любого понравившегося автомобиля из парка сервиса. Зоны парковки распо
|01.12.2022
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«Ситидрайв» запустил фиксированный тариф
В каршеринг-сервисе «Ситидрайв» появился новый тариф — «Фикс». Теперь цена поездки будет известна заранее: если ук
|13.10.2022
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В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды
Каршеринг «Ситидрайв» продолжает популяризировать электромобили в Санкт-Петербурге: теперь для поминутно
|25.08.2022
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В «Ситидрайв» можно расплатиться бонусами от «Сберспасибо»
Теперь в каршеринге «Ситидрайв» часть стоимости услуг можно оплатить бонусами «Сберспасибо». Для этого клиентам ну
|11.08.2022
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Приложение «Ситидрайв» стало доступно для владельцев Huawei
Приложение каршеринга «Ситидрайв» появилось в магазине приложений AppGallery. Владельцы устройств Huawei получат дос
|18.07.2022
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Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге
Каршеринг-сервис «Ситидрайв» продолжает развивать направление электромобилей. Парк в Москве и Санкт-Петербурге
|01.07.2022
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«Ситидрайв» расширил зоны покрытия за пределами Петербурга и Москвы
Каршеринг «Ситидрайв» стал доступнее для жителей Ленинградской области и Подмосковья. В Подмосковье зеленая зона теперь охватывает район Пушкино, сообщили CNews представители «Ситидрайв». В Ленингр
|09.06.2022
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«Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга
Начинающие водители получили доступ к российскому каршерингу «Ситидрайв». Теперь воспользоваться его услугами смогут водители от 20 лет и со стажем от года
|02.06.2022
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«Ситидрайв» разрешил всем пользователям заранее заказывать автомобиль для аренды
«Ситидрайв» открыл доступ к заказу автомобиля ко времени для всех пользователей в Москве и Сан
|03.03.2022
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«Ситимобил» и «Ситидрайв» отчитались об итогах работы за 2021 год
представил единую платформу городской мобильности, куда вошли такси, каршеринг «Ситидрайв» (бывший Youdrive) и электросамокаты, а также изменил визуальный стиль брендов. «Ситимобил» расширил п
|09.12.2021
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«Ситидрайв» сделал страховку жизни и здоровья бесплатной для всех пользователей
трахован от несчастных случаев, которые могут происходить на дороге». Каршеринг «Ситидрайв» (бывший YouDrive) – часть сервиса городской мобильности «Ситимобил» (входит в «O2O холдинг» VK и «Сбе
|22.08.2019
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Mail.ru купила каршеринг YouDrive
партнерстве с инвестиционной компанией Proxima Capital выкупила контрольный пакет акций каршеринга YouDrive. Об этом компания сообщает на своем сайте. Сумма сделки не указывается. Сделка охват
|22.08.2019
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Mail.ru Group выходит на рынок каршеринга вместе с YouDrive
Холдинг Mail.ru Group объявил о приобретении контрольной доли платформы транспортных услуг YouDrive в партнерстве с Proxima Capital. Сумма инвестиций не раскрывается. Актив не будет ко
|20.12.2016
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YouDrive распознает документы и банковские карты с помощью Smart Engines
Smart Engines объявила о внедрении технологии Smart IDReader для распознавания документов, удостоверяющих личность, и банковских карт в мобильном приложении оператора каршеринга YouDrive. Как рассказали CNews в компании, пользователи YouDrive могут распознавать данные паспорта РФ и всех видов водительских удостоверений. При регистрации в приложении достаточно по
|30.03.2016
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Каршеринг-сервис YouDrive запустил бота-помощника в Telegram
Сервис поминутной аренды автомобилей YouDrive запустил Telegram-бота — @YouDriveBot (telegram.me/YouDriveBot). Бот пока носит чисто информационный характер — пользователи сервиса могут получить ответы на интересующие их вопросы о
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