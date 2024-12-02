Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга

Каршеринг Ситидрайв (ex. YouDrive) – часть сервиса городской мобильности Ситимобил (входит в O2O Холдинг VK и Сбера). Сервис краткосрочной аренды автомобилей доступен в мобильных приложениях iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней и абонементов на месяц. Парк Ситидрайва насчитывает более 6000 автомобилей различных марок и классов комфортности.

Экосистема Сбера для автолюбителей – решения Сбера и партнеров, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем. Продукты и сервисы экосистемы подойдут всем категориям автолюбителей: тем, кто уже владеет автомобилем, только задумывается о его приобретении или отдает предпочтение аренде. Больше не нужно тратить время и силы на поиск выгодных сервисов: на первый план во взаимодействии с автомобилем выходит удовольствие от вождения. Услуги предоставляет как сам Сбер, так и каршеринг Ситидрайв, сервис для покупки, обслуживания и продажи авто СберАвто и другие надежные компании, давно существующие на рынке.

