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Bryanston Resources



23.04.2025 Сын основателя «Билайна» получил девять лет за хищение акций 1
03.06.2024 В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar 1
09.01.2023 В розыск объявлен сын основателя «Билайна» 1
31.10.2019 Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Bryanston Resources и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 55 3
Winterberg Group - Bryanston Group 4 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 92 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 80 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 207 1
Volkswagen Group - VW 286 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 792 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 332 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 3
Зимин Дмитрий 40 2
Зимин Борис 4 1
Азмуханов Ильдар 2 1
Азмуханов Ильнур 1 1
Макарова Екатерина 2 1
Мурадова Елена 1 1
Сардар Лориана 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Германия - Федеративная Республика 12761 2
Кипр - Республика 567 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 632 1
США - Калифорния 4637 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 312 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7053 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 520 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 213 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 51 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7615 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2876 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 3
Медуза - Meduza 47 1
The Bell - Издание 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1944 1
Forbes - Форбс 846 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1000 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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