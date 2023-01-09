В розыск объявлен сын основателя «Билайна»

Сына основателя «Вымпелком» Бориса Зимина разыскивает МВД. Его обвиняют в отчуждении акций.

Борис Зимин (*) в розыске

МВД России объявило в розыск Бориса Зимина (признан в России иноагентом), сына основателя оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина, сообщил «Интерфакс».

Карточка с именем Бориса Зимина (*) появилась в базе розыска министерства, однако в ней не названа статьи уголовного кодекса по которой разыскивается предприниматель.

По данным ТАСС правоохранительные органы обвиняют Зимина (*) в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и объявили его в международный розыск. Об этом изданию сообщили представители Тверского суда Москвы. МВД ходатайствует о его заочном аресте. Заседание назначено на 11 января 2023 г. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Как сообщает агентство, Бориса Зимина (*), как и арестованного немецкого инвестора компании Ральфа Новака (Ralf Novak) обвиняют в незаконном отчуждении простых акций BelkaCar.

Первая реакция

Сам Зимин (*) считает дело формальным и ожидаемым.

На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России) он написал, что не знает формальной причины объявления его в розыск.

В чем дело

В октябре 2019 г. структура основателя «Вымпелкома» выкупила все акции каршеринга BelkaCar, принадлежащие Winterberg Group, бывшей Bryanston Group, а также докупила дополнительный пакет.

Однако, в октябре 2018 г. суд на Кипре наложил ограничение на активы Winterberg Group (на тот момент еще Bryanston Group) на сумму 26,9 млн евро. С таким требованием в суд обратился истец — мюнхенская компания B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH, которая принадлежит бывшему президенту Bryanston Resources Бенедикту Соботке (Benedikt Sobotka).

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Мюнхенская компания утверждала, что BelkaCar, Bryanston Group и Bryanston Resources вступили в сговор в мошеннических целях, в результате чего Bryanston Resources потеряла ряд активов, в том числе 52% акций BelkaCar. Суд заблокировал 52,47% акций АО «Каршеринг», запретив кипрской структуре BelkaCar Ltd их продавать.

Расследование велось в отношении неустановленных лиц, однако в феврале 2022 г. в материалах дела появились первые фигуранты. В феврале, по данным «Коммерсанта», оперативники задержали гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака, имеющего гражданство России и Германии, а также инвестиционного директора швейцарского фонда Winterberg Group Ильмара Азмуханова (Ilmar Azmukhanov). Их действия были квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В августе 2022 г. в заочном порядке арестовали еще одного немецкого бизнесмена — директора инвесткомпании Bryanston Group Фабиана Кройхера (Fabian Kreucher).

Другие связи

Борис Зимин (*) был основателем фонда «Среда», который занимался поддержкой независимых СМИ, в частности, «Медузы» (признано иноагентом) и The Bell. Когда фонд сам вошел в списки «иностранных агентов», он прекратил свою деятельность.

В сентябре 2022 г. Минюст внес Зимина-младшего в реестр иноагентов. По данным Forbes он не живет в России с 2004 г.

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Напомним, что основатель оператора «Вымпелком» Дмитрий Зимин скончался в декабре 2021 г. в Швейцарии.

(*) - Признан в России иноагентом