В России заочно арестован сын основателя «Билайна»

В России заочно арестован Сергей Зимин, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. С конца 1990-х годов Сергей Зимин находится в розыске по обвинению в совершении заказного убийства, причем местонахождение Зимина-младшего не известно даже его сыну.

Заочно арестован Сергей Зимин

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал Сергей Зимина, сына основателя сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина. Об этом сообщил телеканал RT.

Жив ли Сергей Зимин?

В 1990-х годах о Сергее Зимине ходили слухи как об одном из лидеров Коптевской организованной преступной группировки (ОПГ). Его дважды объявляли в розыск: сначала за вооруженное нападение на предпринимателя в 1996 г., затем из-за подозрения в совершении в 1998 г. заказном убийстве Вячеслава Степанова, которого называли тушинским преступным авторитетом.

Сергей Зимин с той поры находился в Испании. В 2018 г. его сын Роман подал заявление о пропаже отца, сообщив, что он последний раз видел Сергея Зимина в 2000 г. в Испании.

Источник RT в правоохранительных органах говорит, что розыскное дело Сергея Зимина было закрыто в 2007 г. Это может быть вызвано появлением информации о его смерти: Сергей Зимин мог стать жертвой разборкой внутри российского криминалитета. О смерти в Испании Сергея Зимина писал в своей книге известный киллер Алексей Шерстобитов («Леша-Солдат»), отбывающий наказание за заказные убийства.

Чем известен Дмитрий Зимин

В советские годы Дмитрий Зимин, отец Сергея Зимина, работал в Радиотехническом институте им. А.Л. Минца и занимался конструированием систем противоракетной обороны. В начале 1990-х в рамках процесса конверсии Зимин создал на базе института КБ «Импульс», которое, в свою очередь, организовало сотовую сеть «Вымпелком».

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал Сергей Зимина, сына основателя сотового оператора «Вымпелком»

Крупнейшим акционером «Вымпелкома» первоначально была АФК «Система». В 1996 г. «Вымпелком» первой из российских компаний провел IPO (первичное размещение акций) на зарубежной площадке - Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого АФК «Система» вышла из капитала «Вымпелкома», переориентировавшись на конкурирующего оператора «Мобильные Телесистемы» (МТС).

Лоббистские возможности Дмитрия Зимина

Дмитрий Зимин стал крупнейшим акционером «Вымпелкома». «Вымпелком» изначально работал в американском стандарте сотовой связи AMPS, хотя в России, как в европейской стране, должен был развиваться стандарт GSM.

К концу 1990-х стали понятны перспективы GSM, и «Вымпелком» стал искать возможность запуска сети в этом стандарте. У Зимина были большие лоббистские возможности, и в 1998 г. он договорился с Правительством, что «Вымпелком» предоставит финансовую помощь для сохранения космической станции «Мир», взамен чего «Вымпелком» без конкурса получит частоты для GSM.

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Такой поворот дел вызвал скандал, так как у МТС был эксклюзив на работу в стандарте GSM в Москве до 2003 г. Тем не менее, «Вымпелком» смог начать работу в этом стандарте. В 1998 г. в число крупнейших акционеров «Вымпелкома» вошел норвежский Telenor.

«Вымпелком» в тот момент обзавелся большим пулом региональных лицензий, но не имел средств для их реализации. С этой целью в компанию в 2001 г. пришел новый инвестор – «Альфа-групп». После этого Зимин отошел от руководства компанией. У него оставался пакет акций компании, который постепенно был распродан. В 2009 г. на базе «Вымпелкома» была создана международная группа Vimpelcom, которую впоследствии переименовали в Veon.

После ухода из бизнеса Зимин занялся благотворительностью и создал фонд «Династия» для поддержки научных проектов. В 2015 г., после признания фонда «иностранным агентом», Зимин прекратил его финансирование.

Борис Зимин и поддержка Алексея Навального

Помимо Сергея, родство с которым Дмитрий Зимин не афиширует, у основателя «Вымпелкома» есть еще один сын Борис. Борис Зимин основал фонд «Среда» для поддержки независимых СМИ, но после признания фонда «иностранным агентом» эта организация также прекратила свою деятельностью. В числе прочих Борис Зимин помогал таким СМИ, как «Медуза» (ныне признано «иностранным агентом») и The Bell.

Кроме того, Борис Зимин является спонсором оппозиционного политика Алексея Навального и созданного им «Фонда по борьбе с коррупцией» (ФБК, признан «иностранным агентом»). В конце 2014 г. Алексей Навальный вместе с братом Олегом были осуждены из-за махинаций, связанных с делом компании «Ив Роше», причем Алексей Навальный получил условный срок.

Летом 2020 г. Алексей Навальный, находясь в Омске, получил серьезное отравление, и его срочно доставили на лечение в Германию. Эвакуацию Навального частным самолетом и его лечение в Германии, в том числе, оплачивал Борис Зимин. В начале 2021 г. Алексей Навальный вернулся в Россию, после чего его арестовали за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого суд заменил ему условный приговор на реальный, и сейчас он отбывает наказание в колонии во Владимирской области.