1G AMPS Advanced Mobile Phone Service аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения

«Мотив» отключает последние базовые станции стандарта D-AMPS в России 1 сентября 2010 г., в связи с окончанием срока действия лицензии на предоставление услуг связи стандарта D-AMPS, телекоммуникационная группа «Мотив» прекращает обслуживание абонентов, пользующихся сотовой связью стандарта D-AMPS и завершает проведение работ по отключению оборудования, обеспеч

Tele2 перестал предоставлять услуги связи в сети стандарта AMPS в Петербурге Сотовый оператор Tele2 перестал предоставлять услуги связи в сети стандарта AMPS в Санкт-Петербурге. В соответствии с обязательствами, взятыми Tele2 в рамках конкурсов на получение лицензий стандарта GSM в конце 2007 г., Tele2-Санкт-Петербург закрывает сеть стандарта <

Новый федеральный оператор зарождается в диапазоне 800 МГц PS в Кемеровской и Ростовской областях. В дальнейших планах «Корбины» значится покупка у Tele2 цифровых dAMPS-сетей в Иркутской, Омской, Челябинской областях и республике Удмуртия, а также аналоговых AMPS-сетей в Белгородской, Курской, Нижегородской, Смоленской областях. Не оставит без своего внимания компания и сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для Tele2 прошедшая сделка явл

"ВымпелКом" передал "Корбине" часть сети D-AMPS «ВымпелКом» официально сообщило о подписании серии соглашений с ЗАО «ИнвестЭлектроСвязь» (осуществляет деятельность под торговой маркой «Корбина-Телеком») с целью оптимизировать использование сети D-AMPS «ВымпелКома» в Москве и Московской области. Как сообщается в пресс-релизе, «ВымпелКом» продолжит операции в сети, ее поддержку, обслуживание своих существующих московских абонентов в станд

"Вымпелком" рассматривает возможность продажи часть ресурсов сети D-AMPS я для российского рынка мобильной связи сделка. Альтернативный оператор намерен выкупить у «Вымпелкома» часть технического ресурса сотовой сети «Би Лайн 800», предоставляющей услуги связи стандарта D-AMPS в Москве. Если сделка состоится, «Корбина» станет монополистом на рынке услуг D-AMPS для бизнес-абонентов, объем которого в Москве составляет более $25 млн. в год. Стандарт D-AMP

МАП и Минсвязи продолжают тяжбу по срокам использования сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS частоты 800 МГц ой и апелляционной инстанций, признавших недействительным предписание МАП от 8 апреля 2002 года в отношении Минсвязи, ограничившего 2010 годом эксплуатацию действующих сотовых сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS, работающих в диапазоне 800 МГц. ГКРЧ приняла решение об ограничении срока использования сотовыми сетями диапазона 800 МГц в мае 2000 года, высвобождая этот частотный ресурс для разв

Nokia выпустила две новых модели TDMA/AMPS-телефонов Nokia выпустила две новых модели телефонов - 1220 и 1260 - стандартов TDMA 800МГц/AMPS и TDMA 800/1900МГц/AMPS. Телефоны начальной ценовой категории, предназначенные в первую очередь для абонентов, использующих предоплату, тем не менее, поддерживают возможности обмена

В Петербурге выдана третья GSM-лицензия GSM-1800. Помимо FORA, лицензии GSM-1800 получили еще два оператора - "ТюменьРусКом" (на Тюменскую область) и "БиЛайн-Самара" (на Самарскую область). Все новые лицензиаты работают сейчас в стандарте AMPS. Лицензии GSM-1800 они получили на основании подписанного весной 2001 г. меморандума между Минсвязи и "Ассоциацией-800", обещавшего лицензию GSM-1800 каждому оператору стандарта AMPS

Питерская FORA намерена поменять стандарт N-AMPS на GSM В соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по связи и информатизации и предприятиями - операторами сотовой связи в стандарте AMPS, входящими в состав "Ассоциации - 800" FORA отнюдь не ликвидируется, а напротив, после истечения в 2004 году срока лицензии на AMPS, получает полное право эксплуатировать и развиват

Питерская FORA намерена поменять стандарт N-AMPS на GSM Питерский сотовый оператор стандарта N-AMPS, компания FORA Communications намерена начать работу в стандарте GSM-1800. В соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по связи и информатизац

"ВымпелКом" объявил финансовые результаты за четвертый квартал и конец 2000 года иректора, назначен Президентом Компании. "ВымпелКом" также объявляет списание из основных средств компании $66,5 млн. ($43,2 млн. с учетом перерасчета отложенных налогов) вследствие переоценки сети D-AMPS. С учетом проведенного списания, полный чистый убыток за 2000 год составил $77,8 млн. по сравнению с убытком в $34,6 млн., рассчитанным до единовременного списания. Быстрый прогресс сети "

LG Electronics поставит американской Verizon Wireless мобильные телефоны с поддержкой стандартов CDMA, AMPS и GSM1900 LG Electronics заключила соглашение с американским оператором мобильной связи Verizon Wireless по поставке мобильных телефонов модели LG-TM510, поддерживающей аналоговый стандарт (AMPS), стандарт CDMA (800 MГц) и стандарт PCS (1,9 ГГц). Помимо трех разных режимов, у новых телефонов есть и другие особенности, в частности, дополнительный ЖК-дисплей, где можно прочесть текс

FORA Communications начнет коммерческую эксплуатацию сети CDMA в Санкт-Петербурге 1 сентября FORA Communications начинает коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи цифрового стандарта CDMA в Петербурге. Качество связи для абонентов FORA, имеющих двухмодовый телефон CDMA/AMPS, значительно улучшится. Тарифы FORA при этом останутся прежними. Лицензия FORA Communications на работу в стандарте CDMA предусматривает предоставление услуг в основном стационарным абонен

Стандарты DAMPS/AMPS и CDMA в России в диапазоне 800 МГц будут вытеснены цифровым телевидением радиосредствами гражданского назначения" (протокол 22/3), согласно которому "признается нецелесообразным" выделять рабочие полосы частот в диапазоне 800 МГц для сетей подвижной радиосвязи стандартов AMPS, D-AMPS, N-AMPS и CDMA (IS-95). С этого момента Главсвязьнадзор не будет рассматривать заявки и выдавать разрешения на использование в сотовых сетях на базе AMPS, D-

Минсвязи предложит российским операторам сотового стандарта AMPS перейти на европейские стандарты GSSM-900/1800 Минсвязи планирует предложить российским операторам сотового стандарта AMPS, работающим в диапазоне 800 Мгц, перейти на европейские стандарты GSM-900/1800, сообщил первый заместитель министра связи Юрий Павленко на проходящей в настоящее время конференции "Мобильн