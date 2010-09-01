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1G AMPS Advanced Mobile Phone Service аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения



01.09.2010 «Мотив» отключает последние базовые станции стандарта D-AMPS в России

1 сентября 2010 г., в связи с окончанием срока действия лицензии на предоставление услуг связи стандарта D-AMPS, телекоммуникационная группа «Мотив» прекращает обслуживание абонентов, пользующихся сотовой связью стандарта D-AMPS и завершает проведение работ по отключению оборудования, обеспеч
17.04.2008 Tele2 перестал предоставлять услуги связи в сети стандарта AMPS в Петербурге

Сотовый оператор Tele2 перестал предоставлять услуги связи в сети стандарта AMPS в Санкт-Петербурге. В соответствии с обязательствами, взятыми Tele2 в рамках конкурсов на получение лицензий стандарта GSM в конце 2007 г., Tele2-Санкт-Петербург закрывает сеть стандарта <
24.12.2004 Новый федеральный оператор зарождается в диапазоне 800 МГц

PS в Кемеровской и Ростовской областях. В дальнейших планах «Корбины» значится покупка у Tele2 цифровых dAMPS-сетей в Иркутской, Омской, Челябинской областях и республике Удмуртия, а также аналоговых AMPS-сетей в Белгородской, Курской, Нижегородской, Смоленской областях. Не оставит без своего внимания компания и сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для Tele2 прошедшая сделка явл
06.06.2003 "ВымпелКом" передал "Корбине" часть сети D-AMPS

«ВымпелКом» официально сообщило о подписании серии соглашений с ЗАО «ИнвестЭлектроСвязь» (осуществляет деятельность под торговой маркой «Корбина-Телеком») с целью оптимизировать использование сети D-AMPS «ВымпелКома» в Москве и Московской области. Как сообщается в пресс-релизе, «ВымпелКом» продолжит операции в сети, ее поддержку, обслуживание своих существующих московских абонентов в станд
25.04.2003 "Вымпелком" рассматривает возможность продажи часть ресурсов сети D-AMPS

я для российского рынка мобильной связи сделка. Альтернативный оператор намерен выкупить у «Вымпелкома» часть технического ресурса сотовой сети «Би Лайн 800», предоставляющей услуги связи стандарта D-AMPS в Москве. Если сделка состоится, «Корбина» станет монополистом на рынке услуг D-AMPS для бизнес-абонентов, объем которого в Москве составляет более $25 млн. в год. Стандарт D-AMP
14.03.2003 МАП и Минсвязи продолжают тяжбу по срокам использования сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS частоты 800 МГц

ой и апелляционной инстанций, признавших недействительным предписание МАП от 8 апреля 2002 года в отношении Минсвязи, ограничившего 2010 годом эксплуатацию действующих сотовых сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS, работающих в диапазоне 800 МГц. ГКРЧ приняла решение об ограничении срока использования сотовыми сетями диапазона 800 МГц в мае 2000 года, высвобождая этот частотный ресурс для разв
22.04.2002 Nokia выпустила две новых модели TDMA/AMPS-телефонов

Nokia выпустила две новых модели телефонов - 1220 и 1260 - стандартов TDMA 800МГц/AMPS и TDMA 800/1900МГц/AMPS. Телефоны начальной ценовой категории, предназначенные в первую очередь для абонентов, использующих предоплату, тем не менее, поддерживают возможности обмена
19.04.2002 В Петербурге выдана третья GSM-лицензия

GSM-1800. Помимо FORA, лицензии GSM-1800 получили еще два оператора - "ТюменьРусКом" (на Тюменскую область) и "БиЛайн-Самара" (на Самарскую область). Все новые лицензиаты работают сейчас в стандарте AMPS. Лицензии GSM-1800 они получили на основании подписанного весной 2001 г. меморандума между Минсвязи и "Ассоциацией-800", обещавшего лицензию GSM-1800 каждому оператору стандарта AMPS

24.05.2001 Питерская FORA намерена поменять стандарт N-AMPS на GSM

В соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по связи и информатизации и предприятиями - операторами сотовой связи в стандарте AMPS, входящими в состав "Ассоциации - 800" FORA отнюдь не ликвидируется, а напротив, после истечения в 2004 году срока лицензии на AMPS, получает полное право эксплуатировать и развиват
24.05.2001 Питерская FORA намерена поменять стандарт N-AMPS на GSM

Питерский сотовый оператор стандарта N-AMPS, компания FORA Communications намерена начать работу в стандарте GSM-1800. В соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по связи и информатизац
28.04.2001 "ВымпелКом" объявил финансовые результаты за четвертый квартал и конец 2000 года

иректора, назначен Президентом Компании. "ВымпелКом" также объявляет списание из основных средств компании $66,5 млн. ($43,2 млн. с учетом перерасчета отложенных налогов) вследствие переоценки сети D-AMPS. С учетом проведенного списания, полный чистый убыток за 2000 год составил $77,8 млн. по сравнению с убытком в $34,6 млн., рассчитанным до единовременного списания. Быстрый прогресс сети "
04.04.2001 LG Electronics поставит американской Verizon Wireless мобильные телефоны с поддержкой стандартов CDMA, AMPS и GSM1900

LG Electronics заключила соглашение с американским оператором мобильной связи Verizon Wireless по поставке мобильных телефонов модели LG-TM510, поддерживающей аналоговый стандарт (AMPS), стандарт CDMA (800 MГц) и стандарт PCS (1,9 ГГц). Помимо трех разных режимов, у новых телефонов есть и другие особенности, в частности, дополнительный ЖК-дисплей, где можно прочесть текс
30.08.2000 FORA Communications начнет коммерческую эксплуатацию сети CDMA в Санкт-Петербурге

1 сентября FORA Communications начинает коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи цифрового стандарта CDMA в Петербурге. Качество связи для абонентов FORA, имеющих двухмодовый телефон CDMA/AMPS, значительно улучшится. Тарифы FORA при этом останутся прежними. Лицензия FORA Communications на работу в стандарте CDMA предусматривает предоставление услуг в основном стационарным абонен
27.04.2000 Стандарты DAMPS/AMPS и CDMA в России в диапазоне 800 МГц будут вытеснены цифровым телевидением

радиосредствами гражданского назначения" (протокол 22/3), согласно которому "признается нецелесообразным" выделять рабочие полосы частот в диапазоне 800 МГц для сетей подвижной радиосвязи стандартов AMPS, D-AMPS, N-AMPS и CDMA (IS-95). С этого момента Главсвязьнадзор не будет рассматривать заявки и выдавать разрешения на использование в сотовых сетях на базе AMPS, D-

23.03.2000 Минсвязи предложит российским операторам сотового стандарта AMPS перейти на европейские стандарты GSSM-900/1800

Минсвязи планирует предложить российским операторам сотового стандарта AMPS, работающим в диапазоне 800 Мгц, перейти на европейские стандарты GSM-900/1800, сообщил первый заместитель министра связи Юрий Павленко на проходящей в настоящее время конференции "Мобильн
17.03.2000 FDMA и AMPS: в чем разница?

й источник различия терминов - происхождение технологий. Разработанные одновременно в разных местах технологии чаще всего получают разные названия. Например, известный в России стандарт сотовой связи AMPS в Америке иногда называют FDMA (Frequency Division Multirle Access). Другой стандарт, D-AMPS (Digital AMPS) там же именуют TDMA (Time Division Multirle Access) или NA-TDMA (N

Публикаций - 112, упоминаний - 112

1G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 12
Ростелеком - Связьинвест 1650 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 10
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 9
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 117 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 7
Qualcomm Technologies 1721 6
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 52 6
Lenovo Motorola 3506 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 49 6
Siemens AG - Siemens Group 2505 5
Tele2 - Теле2 Россия - Санкт-Петербург Телеком 30 5
Fintur 54 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 1 4
Telia Company - TeliaSonera 1001 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 466 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 329 4
Казахтелеком 329 4
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 86 4
Telenor - Теленор 706 4
Сонет 167 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 516 4
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 41 4
Связьинформ 2 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 760 3
Samsung Electronics 9874 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 305 3
МегаФон - Мобиком 158 3
Huawei Technologies 378 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 21 3
АФК Система ПАО 1742 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 699 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 526 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 16 3
LG Electronics 3518 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 5
Альфа-Групп 632 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 20 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 95 2
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 46 1
USM Holdings - Металлоинвест ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 10 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 5 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 0 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 2 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 169 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 3 1
ABN AMRO 67 1
Альфа-Эко 52 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 12 1
Империя-Фарма 4 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 44 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 31 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 17 1
USM Holdings - Металлоинвест ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 13 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 14 1
Совкомбанк Совесть 92 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Yves Rocher - Ив Роше 19 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 245 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
BP - British Petroleum 178 1
Интеррос - Росбанк АКБ 551 1
Альфа-Банк 1550 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 25
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 3
Судебная власть - Judicial power 538 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 97 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 7 1
Союзное государство России и Белоруссии 1 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 21 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
Правительство Москвы 1871 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 382 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Президент Российской Федерации 3373 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 129 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 85
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 66 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 33 1
WiMAX Forum 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 65
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 37
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 131 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 27
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 178 24
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1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 169 11
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта 269 6
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WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 500 4
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Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 81 4
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 614 4
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 201 4
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 11
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Oracle Java - язык программирования 2642 2
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Bercut PrePaid Service 9 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 7
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 4
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Время новостей 30 2
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Мобильные системы 116 2
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Сellular News 31 1
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