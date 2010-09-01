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1G AMPS Advanced Mobile Phone Service аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.09.2010 «Мотив» отключает последние базовые станции стандарта D-AMPS в России

1 сентября 2010 г., в связи с окончанием срока действия лицензии на предоставление услуг связи стандарта D-AMPS, телекоммуникационная группа «Мотив» прекращает обслуживание абонентов, пользующихся сотовой связью стандарта D-AMPS и завершает проведение работ по отключению оборудования, обеспеч
17.04.2008 Tele2 перестал предоставлять услуги связи в сети стандарта AMPS в Петербурге

Сотовый оператор Tele2 перестал предоставлять услуги связи в сети стандарта AMPS в Санкт-Петербурге. В соответствии с обязательствами, взятыми Tele2 в рамках конкурсов на получение лицензий стандарта GSM в конце 2007 г., Tele2-Санкт-Петербург закрывает сеть стандарта <
24.12.2004 Новый федеральный оператор зарождается в диапазоне 800 МГц

PS в Кемеровской и Ростовской областях. В дальнейших планах «Корбины» значится покупка у Tele2 цифровых dAMPS-сетей в Иркутской, Омской, Челябинской областях и республике Удмуртия, а также аналоговых AMPS-сетей в Белгородской, Курской, Нижегородской, Смоленской областях. Не оставит без своего внимания компания и сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для Tele2 прошедшая сделка явл
06.06.2003 "ВымпелКом" передал "Корбине" часть сети D-AMPS

«ВымпелКом» официально сообщило о подписании серии соглашений с ЗАО «ИнвестЭлектроСвязь» (осуществляет деятельность под торговой маркой «Корбина-Телеком») с целью оптимизировать использование сети D-AMPS «ВымпелКома» в Москве и Московской области. Как сообщается в пресс-релизе, «ВымпелКом» продолжит операции в сети, ее поддержку, обслуживание своих существующих московских абонентов в станд
25.04.2003 "Вымпелком" рассматривает возможность продажи часть ресурсов сети D-AMPS

я для российского рынка мобильной связи сделка. Альтернативный оператор намерен выкупить у «Вымпелкома» часть технического ресурса сотовой сети «Би Лайн 800», предоставляющей услуги связи стандарта D-AMPS в Москве. Если сделка состоится, «Корбина» станет монополистом на рынке услуг D-AMPS для бизнес-абонентов, объем которого в Москве составляет более $25 млн. в год. Стандарт D-AMP
14.03.2003 МАП и Минсвязи продолжают тяжбу по срокам использования сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS частоты 800 МГц

ой и апелляционной инстанций, признавших недействительным предписание МАП от 8 апреля 2002 года в отношении Минсвязи, ограничившего 2010 годом эксплуатацию действующих сотовых сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS, работающих в диапазоне 800 МГц. ГКРЧ приняла решение об ограничении срока использования сотовыми сетями диапазона 800 МГц в мае 2000 года, высвобождая этот частотный ресурс для разв
22.04.2002 Nokia выпустила две новых модели TDMA/AMPS-телефонов

Nokia выпустила две новых модели телефонов - 1220 и 1260 - стандартов TDMA 800МГц/AMPS и TDMA 800/1900МГц/AMPS. Телефоны начальной ценовой категории, предназначенные в первую очередь для абонентов, использующих предоплату, тем не менее, поддерживают возможности обмена
19.04.2002 В Петербурге выдана третья GSM-лицензия

GSM-1800. Помимо FORA, лицензии GSM-1800 получили еще два оператора - "ТюменьРусКом" (на Тюменскую область) и "БиЛайн-Самара" (на Самарскую область). Все новые лицензиаты работают сейчас в стандарте AMPS. Лицензии GSM-1800 они получили на основании подписанного весной 2001 г. меморандума между Минсвязи и "Ассоциацией-800", обещавшего лицензию GSM-1800 каждому оператору стандарта AMPS

24.05.2001 Питерская FORA намерена поменять стандарт N-AMPS на GSM

В соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по связи и информатизации и предприятиями - операторами сотовой связи в стандарте AMPS, входящими в состав "Ассоциации - 800" FORA отнюдь не ликвидируется, а напротив, после истечения в 2004 году срока лицензии на AMPS, получает полное право эксплуатировать и развиват
24.05.2001 Питерская FORA намерена поменять стандарт N-AMPS на GSM

Питерский сотовый оператор стандарта N-AMPS, компания FORA Communications намерена начать работу в стандарте GSM-1800. В соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по связи и информатизац
28.04.2001 "ВымпелКом" объявил финансовые результаты за четвертый квартал и конец 2000 года

иректора, назначен Президентом Компании. "ВымпелКом" также объявляет списание из основных средств компании $66,5 млн. ($43,2 млн. с учетом перерасчета отложенных налогов) вследствие переоценки сети D-AMPS. С учетом проведенного списания, полный чистый убыток за 2000 год составил $77,8 млн. по сравнению с убытком в $34,6 млн., рассчитанным до единовременного списания. Быстрый прогресс сети "
04.04.2001 LG Electronics поставит американской Verizon Wireless мобильные телефоны с поддержкой стандартов CDMA, AMPS и GSM1900

LG Electronics заключила соглашение с американским оператором мобильной связи Verizon Wireless по поставке мобильных телефонов модели LG-TM510, поддерживающей аналоговый стандарт (AMPS), стандарт CDMA (800 MГц) и стандарт PCS (1,9 ГГц). Помимо трех разных режимов, у новых телефонов есть и другие особенности, в частности, дополнительный ЖК-дисплей, где можно прочесть текс
30.08.2000 FORA Communications начнет коммерческую эксплуатацию сети CDMA в Санкт-Петербурге

1 сентября FORA Communications начинает коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи цифрового стандарта CDMA в Петербурге. Качество связи для абонентов FORA, имеющих двухмодовый телефон CDMA/AMPS, значительно улучшится. Тарифы FORA при этом останутся прежними. Лицензия FORA Communications на работу в стандарте CDMA предусматривает предоставление услуг в основном стационарным абонен
27.04.2000 Стандарты DAMPS/AMPS и CDMA в России в диапазоне 800 МГц будут вытеснены цифровым телевидением

радиосредствами гражданского назначения" (протокол 22/3), согласно которому "признается нецелесообразным" выделять рабочие полосы частот в диапазоне 800 МГц для сетей подвижной радиосвязи стандартов AMPS, D-AMPS, N-AMPS и CDMA (IS-95). С этого момента Главсвязьнадзор не будет рассматривать заявки и выдавать разрешения на использование в сотовых сетях на базе AMPS, D-

23.03.2000 Минсвязи предложит российским операторам сотового стандарта AMPS перейти на европейские стандарты GSSM-900/1800

Минсвязи планирует предложить российским операторам сотового стандарта AMPS, работающим в диапазоне 800 Мгц, перейти на европейские стандарты GSM-900/1800, сообщил первый заместитель министра связи Юрий Павленко на проходящей в настоящее время конференции "Мобильн
17.03.2000 FDMA и AMPS: в чем разница?

й источник различия терминов - происхождение технологий. Разработанные одновременно в разных местах технологии чаще всего получают разные названия. Например, известный в России стандарт сотовой связи AMPS в Америке иногда называют FDMA (Frequency Division Multirle Access). Другой стандарт, D-AMPS (Digital AMPS) там же именуют TDMA (Time Division Multirle Access) или NA-TDMA (N

Публикаций - 119, упоминаний - 119

1G и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
МегаФон 10742 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 7
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 7
Qualcomm Technologies 1974 6
Lenovo Motorola 3566 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 6
Т2 - Т2 Мобайл - Санкт-Петербург Телеком 38 5
Казахтелеком 348 5
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 5
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Ростелеком 10948 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
Huawei 4677 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 4
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 4
Сонет 173 4
Fintur 57 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Связьинформ 88 4
Samsung Electronics 11065 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Альфа-Групп 745 4
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Альфа-Банк 1979 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 20 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
ABN AMRO 100 1
Альфа-Эко 55 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
Империя-Фарма 91 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Тайваня 48 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 91
Ассоциация-800 20 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Национальный союз организаций и операторов связи 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 69
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 55
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 34
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 25
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 13
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 12
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 11
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Microsoft Windows 2000 8678 10
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 3
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 2
Nokia Xpress-On 19 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 12 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 2
Comverse ONE 5 1
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 1
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 25 1
Intel - Xircom - RealPort 7 1
Nokia 6680 17 1
Nokia 7160 1 1
HP OmniBook 22 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iOS 8583 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Samsung Galaxy 1035 1
ANSI Fortran 61 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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