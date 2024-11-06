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Союзное государство России и Белоруссии

СОБЫТИЯ


06.11.2024 Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

Отмена роуминга Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам заседания нескольк
27.10.2014 Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» продлится все запланированные 4 года

На прошедшем 21 октября в Минске заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии была утверждена программа «Исследов
23.10.2014 Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» утверждена и запустится в 2015 году

На прошедшем 21 октября в Минске заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии была утверждена программа «Исследов
23.04.2008 «РБК Софт» займется обслуживанием веб-портала Союзного государства Беларуси и России

Компания «РБК Софт», входящая в группу «Армада», подписала контракт на обслуживание интернет-портала Союзного государства Беларуси и России. Стоимость договора, срок действия которого истекает 31.12.2008 г., составляет 4 900 000 руб. «РБК Софт» обязуется обеспечить бесперебойное функционирован
20.10.2006 Современная оптика спасет Россию

роения, результатам союзных программ и задачам на перспективу была посвящена встреча представителей Постоянного Комитета Союзного государства Беларуси и России, разработчиков и исполнителей про
20.10.2006 Современная оптика спасет Россию

роения, результатам союзных программ и задачам на перспективу была посвящена встреча представителей Постоянного Комитета Союзного государства Беларуси и России, разработчиков и исполнителей про
11.03.2003 Программа защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии пробуксовывает

врале 2004 года, снова приедут многие. Максим Казак / CNews.ru *Программа утверждена Постановлением Совета Министров Союзного государства от 30 декабря 2002 года №51. О 6-й конференции «Комплек
17.01.2002 26 февраля начнется 6-ая Международная научно-практическая конференция "Комплексная защита информации"

и информационной безопасности; Государственная политика по развитию и использованию сети Интернет в Союзном государстве; Современные научно-технические методы и средства обеспечения информацион

Публикаций - 55, упоминаний - 90

Союзное государство России и Белоруссии и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 410 7
Intel Corporation 12741 6
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 3
AMD - Advanced Micro Devices 4601 3
Oracle Corporation 7033 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 3
Ростех - Швабе - Оптика НПО 2 2
Ростелеком 10764 2
Ростех - Автоматика Концерн 1805 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3272 2
МегаФон 10500 2
Dell EMC 5157 2
Microsoft Corporation 25634 2
Meta Platforms - Facebook 4599 2
IBM - International Business Machines Corp 9659 2
HP Inc. 5859 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 2
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 42 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 215 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 116 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1439 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 61 1
РТИ Системы - ВТиСС НПК - Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) 11 1
itel 34 1
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 1
Агат-систем РУП - АГАТ-системы управления 4 1
Смертехникс 1 1
Broadcom - VMware 2578 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Amazon Inc - Amazon.com 3230 1
Yandex - Яндекс 9001 1
Восход ФГБУ НИИ 712 1
Apple Inc 13015 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 142 1
Росимущество - КТРВ - ЦКБА - ЦКБ автоматики - Центральное конструкторское бюро автоматики 3 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 13 1
Гута ГК 34 1
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 1
Наука НПО 25 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
Газпром ПАО 1457 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1475 1
Лента - Сеть розничной торговли 2367 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Резонанс НПП 400 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3633 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5372 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3534 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3247 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3551 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 966 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 4
Союзное государство России и Белоруссии - ЕАИС Таможенного комитета Союзного государства 7 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 3
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1660 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 950 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 611 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 2
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 290 1
ЛДПР 115 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 22
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1802 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22268 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4907 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1240 7
Grid Computing - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 74 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10200 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12577 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1902 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16860 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6106 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2614 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4693 3
Пропускная способность - Bandwidth 1876 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11403 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 352 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7343 3
Аналоговые технологии 2865 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27841 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8493 3
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3368 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23894 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4301 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8624 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6250 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26000 2
Стандартизация - Standardization 2308 2
Электронный документ - Electronic document 1560 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1645 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9616 2
Blade-server - Блейд-сервер 230 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 173 17
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 16
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1021 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1430 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-FinMarkets 8 3
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6129 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2293 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1687 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 1
Dell Force10 2 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
QLogic InfiniPath 3 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 224 1
ФТС РФ - Калининградский транзит 6 1
Т-Платформы - T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster 5 1
МТС ID - МТС ID KYC 70 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 20 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 622 1
Google Android 15085 1
Apple iOS 8501 1
Microsoft Windows 16718 1
NetApp E-Series СХД 91 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 997 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 869 1
Apache Hadoop 468 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 274 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Intel Xeon E 197 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Neoflex Reporting 24 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Абрамов Сергей 75 7
Бородин Павел 14 4
Лилитко Евгений 4 3
Каримов Ринат 35 3
Мишустин Михаил 773 3
Кудряшов Константин 2 2
Подобрянский Анатолий 2 2
Опанасенко Всеволод 138 2
Фрадков Михаил 160 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Кузовкин Алексей 155 2
Головченко Роман 3 2
Мясникович Михаил 10 2
Разумов Илья 13 2
Слуцкин Анатолий 1 1
Филатов Сергей 5 1
Дубинский Юрий 1 1
Тарасова Мария 1 1
Макриденко Леонид 5 1
Мальцев Леонид 5 1
Кристальный Борис 5 1
Захарова Нина 1 1
Демтиров Владислав 1 1
Биккинин Борис 1 1
Симкин Виктор 1 1
Чернецкий Владимир 1 1
Мисевич Олег 1 1
Осмоловский Олег 1 1
Функ Михаил 3 1
Кустливый Петр 1 1
Прокопенко Николай 2 1
Пашкевич Иван 5 1
Мацкевич Светлана 1 1
Бевзо Александр 1 1
Буйневич Андрей 1 1
Бучнев Всеволод 1 1
Путин Владимир 3438 1
Рейман Леонид 1064 1
Мирошников Борис 63 1
Попов Сергей 163 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 54
Беларусь - Белоруссия 6215 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 11
Беларусь - Минск 695 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 9
Европа 24864 7
Европа Восточная 3135 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3110 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 4
Япония 13722 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 68 4
Германия - Федеративная Республика 13089 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4427 2
Канада 5040 2
Италия - Итальянская Республика 4480 2
Украина 7893 2
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 52 2
Казахстан - Республика 5968 1
Земля - планета Солнечной системы 10810 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5866 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8430 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3412 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3294 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1056 1
Россия - СФО - Новосибирск 4812 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3527 1
Великобритания - Лондон 2425 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3108 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2245 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2792 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2324 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1449 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1750 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1018 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1641 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6603 13
Образование в России 2714 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8715 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9045 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6520 4
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