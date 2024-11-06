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Союзное государство России и Белоруссии
СОБЫТИЯ
|06.11.2024
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Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года
Отмена роуминга Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам заседания нескольк
|27.10.2014
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Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» продлится все запланированные 4 года
На прошедшем 21 октября в Минске заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии была утверждена программа «Исследов
|23.10.2014
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Суперкомпьютерная программа «СКИФ-Недра» утверждена и запустится в 2015 году
На прошедшем 21 октября в Минске заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии была утверждена программа «Исследов
|23.04.2008
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«РБК Софт» займется обслуживанием веб-портала Союзного государства Беларуси и России
Компания «РБК Софт», входящая в группу «Армада», подписала контракт на обслуживание интернет-портала Союзного государства Беларуси и России. Стоимость договора, срок действия которого истекает 31.12.2008 г., составляет 4 900 000 руб. «РБК Софт» обязуется обеспечить бесперебойное функционирован
|20.10.2006
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Современная оптика спасет Россию
роения, результатам союзных программ и задачам на перспективу была посвящена встреча представителей Постоянного Комитета Союзного государства Беларуси и России, разработчиков и исполнителей про
|20.10.2006
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Современная оптика спасет Россию
роения, результатам союзных программ и задачам на перспективу была посвящена встреча представителей Постоянного Комитета Союзного государства Беларуси и России, разработчиков и исполнителей про
|11.03.2003
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Программа защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии пробуксовывает
врале 2004 года, снова приедут многие. Максим Казак / CNews.ru *Программа утверждена Постановлением Совета Министров Союзного государства от 30 декабря 2002 года №51. О 6-й конференции «Комплек
|17.01.2002
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26 февраля начнется 6-ая Международная научно-практическая конференция "Комплексная защита информации"
и информационной безопасности; Государственная политика по развитию и использованию сети Интернет в Союзном государстве; Современные научно-технические методы и средства обеспечения информацион
Союзное государство России и Белоруссии и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Сергей 75 7
|Бородин Павел 14 4
|Лилитко Евгений 4 3
|Каримов Ринат 35 3
|Мишустин Михаил 773 3
|Кудряшов Константин 2 2
|Подобрянский Анатолий 2 2
|Опанасенко Всеволод 138 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Головченко Роман 3 2
|Мясникович Михаил 10 2
|Разумов Илья 13 2
|Слуцкин Анатолий 1 1
|Филатов Сергей 5 1
|Дубинский Юрий 1 1
|Тарасова Мария 1 1
|Макриденко Леонид 5 1
|Мальцев Леонид 5 1
|Кристальный Борис 5 1
|Захарова Нина 1 1
|Демтиров Владислав 1 1
|Биккинин Борис 1 1
|Симкин Виктор 1 1
|Чернецкий Владимир 1 1
|Мисевич Олег 1 1
|Осмоловский Олег 1 1
|Функ Михаил 3 1
|Кустливый Петр 1 1
|Прокопенко Николай 2 1
|Пашкевич Иван 5 1
|Мацкевич Светлана 1 1
|Бевзо Александр 1 1
|Буйневич Андрей 1 1
|Бучнев Всеволод 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Рейман Леонид 1064 1
|Мирошников Борис 63 1
|Попов Сергей 163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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