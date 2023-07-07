Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Neoflex Datagram ETL-платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Neoflex Datagram ETL-платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Маркова Светлана 43 3
|Гузовский Денис 79 3
|Шадаев Максут 1209 2
|Спаринапти Антон 16 2
|Лукутина Елена 13 2
|Ромашевский Роман 5 1
|Мельников Андрей 7 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Баранов Олег 18 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Карпов Роман 80 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тятюшев Максим 210 1
|Емельянова Светлана 3 1
|Долгов Александр 44 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Сазонов Максим 41 1
|Лукавенко Олег 48 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|фон Розен Александр 45 1
|Иванец Евгений 40 1
|Рустамов Рустам 545 1
|Натрусов Артем 313 1
|Попов Сергей 166 1
|Сотин Денис 216 1
|Любимов Олег 57 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Спиридонов Дмитрий 28 1
|Вахмянин Иван 32 1
|Семенов Александр 166 1
|Генс Филипп 54 1
|Оганесян Артак 31 1
|Леонов Алексей 96 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Добровинский Александр 48 1
|Мельников Алексей 74 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.