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Neoflex Datagram ETL-платформа

Neoflex Datagram ETL-платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
22.06.2023 Neoflex представила решения для импортозамещения на «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
19.06.2023 Neoflex представит решения для импортозамещения на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
26.07.2022 Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
31.05.2021 Как объединить полторы сотни архивных систем в одну: опыт «Открытия» 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
22.07.2020 Банк «Открытие» запустил уникальную систему обработки и хранения архивов на базе технологий больших данных 1
29.06.2020 Neoflex Datagram включен в единый реестр российского ПО 1
12.03.2018 Вышла новая версия Neoflex Reporting Big Data Edition 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Neoflex Datagram ETL-платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 256 11
Ростелеком 10915 2
9560 2
Транснефть Технологии 21 1
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ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 95 1
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Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 255 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4312 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Neoflex Reporting 25 6
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 19 3
Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс 7 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1279 3
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 2
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 183 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 295 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 8 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 206 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 332 1
МТС Premium 56 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1752 1
Axiom JDK СЗИ 174 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 401 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 131 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 31 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 13 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 18 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM - Sber Platform V IDM 8 1
РусБИТех - Astra Automation 33 1
Ред Софт - Ред Адм 140 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 113 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
МТС - Мой МТС 160 1
Google Android 15202 1
Apple iOS 8556 1
Linux OS 11489 1
Microsoft Office 4151 1
Microsoft Windows 16852 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1579 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6237 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Apache Hadoop 470 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 736 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1678 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 140 1
Маркова Светлана 43 3
Гузовский Денис 79 3
Шадаев Максут 1209 2
Спаринапти Антон 16 2
Лукутина Елена 13 2
Ромашевский Роман 5 1
Мельников Андрей 7 1
Стоянов Алексей 56 1
Баранов Олег 18 1
Гаврилов Евгений 55 1
Карпов Роман 80 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 210 1
Емельянова Светлана 3 1
Долгов Александр 44 1
Сергеева Наталья 50 1
Сазонов Максим 41 1
Лукавенко Олег 48 1
Гуренков Михаил 41 1
Сельдемиров Александр 56 1
фон Розен Александр 45 1
Иванец Евгений 40 1
Рустамов Рустам 545 1
Натрусов Артем 313 1
Попов Сергей 166 1
Сотин Денис 216 1
Любимов Олег 57 1
Карачинский Анатолий 96 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Вахмянин Иван 32 1
Семенов Александр 166 1
Генс Филипп 54 1
Оганесян Артак 31 1
Леонов Алексей 96 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Добровинский Александр 48 1
Мельников Алексей 74 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1713 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 930 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 2
Ангола - Республика 36 1
Европа 24933 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Беларусь - Белоруссия 6271 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1083 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Африка - Африканский регион 3637 1
Россия - СФО - Новосибирск 4859 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3564 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1669 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 725 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 727 1
ЮАР - Йоханнесбург 52 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2467 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2108 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5091 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3752 2
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Национальный проект 391 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 198091.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

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Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
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