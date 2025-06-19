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Ventra IT Solutions Вентра Ай-Ти
Ventra IT — федеральная ИТ-компания, эксперт в области ИТ-аутсорсинга. Компания обладает ИТ-статусом с 2011 год и предлагает спектр ИТ-услуг — от аутсорсинга разработки и сопровождения и внедрения информационных систем до обеспечения бесперебойной технической поддержки пользователей. Ventra IT входит в HR-холдинг Ventra. В начале 2022 года Ventra привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы и мобильного приложения для заказа временного персонала Ventra Go!. В июне 2022 года Ventra приобрела российский бизнес Kelly, включая IT компанию Kelly IT Решения.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 2 067 381 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Ventra IT Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Уманский Константин 3 3
|Сенаторов Виталий 7 1
|Семенов Дмитрий 16 1
|Шляпин Евгений 17 1
|Попов Сергей 141 1
|Гасилин Денис 11 1
|Шерстобитов Сергей 56 1
|Мешалкин Юрий 1 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Любимов Олег 47 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Генс Филипп 41 1
|Оганесян Артак 31 1
|Ефименко Евгений 11 1
|Витоженц Александр 7 1
|Мельников Алексей 68 1
|Сорокин Максим 16 1
|Лавров Владимир 82 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Мельников Андрей 7 1
|Дбар Федор 40 1
|Орехова Елена 1 1
|Ларионова Анна 6 1
|Широкожухов Михаил 2 1
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