Ventra IT Solutions Вентра Ай-Ти

Ventra IT — федеральная ИТ-компания, эксперт в области ИТ-аутсорсинга. Компания обладает ИТ-статусом с 2011 год и предлагает спектр ИТ-услуг — от аутсорсинга разработки и сопровождения и внедрения информационных систем до обеспечения бесперебойной технической поддержки пользователей. Ventra IT входит в HR-холдинг Ventra. В начале 2022 года Ventra привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы и мобильного приложения для заказа временного персонала Ventra Go!. В июне 2022 года Ventra приобрела российский бизнес Kelly, включая IT компанию Kelly IT Решения.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 10 дел, на cумму 2 067 381 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 9, упоминаний - 14