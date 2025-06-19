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Ventra IT Solutions Вентра Ай-Ти

Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти

Ventra IT — федеральная ИТ-компания, эксперт в области ИТ-аутсорсинга. Компания обладает ИТ-статусом с 2011 год и предлагает спектр ИТ-услуг — от  аутсорсинга разработки и сопровождения и внедрения информационных систем до обеспечения бесперебойной технической поддержки пользователей. Ventra IT входит в HR-холдинг Ventra. В начале 2022 года Ventra привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы и мобильного приложения для заказа временного персонала Ventra Go!. В июне 2022 года Ventra приобрела российский бизнес Kelly, включая IT компанию Kelly IT Решения. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 2 067 381 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 2 067 381 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 895 064 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 1 172 317 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Выручка холдинга Ventra достигла 24 млрд рублей 1
22.06.2023 Вызовы и мотивация в ИТ-отрасли в России: требуется больше женщин и инвестиций в ИТ-безопасность 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
06.07.2017 Ventra IT Solutions завершила ИТ-проект для «Росводоканала» 2
07.11.2016 Mascotte доверила Ventra IT Solutions обслуживание региональной инфраструктуры 2
23.08.2016 Ventra IT Solutions займется техсопровождением региональных представительств Metlife 2
29.07.2016 «Coca-Cola HBC Россия» передала на аутсорсинг в Ventra техническое сопровождение региональных офисов 2
02.04.2014 Аутсорсинг, инсорсинг или проектный персонал – проблема выбора 2

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Ventra IT Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Ventra - Вентра 38 7
Mirantis - Мирантис 36 2
Код Безопасности 654 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5050 2
Ростелеком 9971 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 2
8524 2
SAP CIS - САП СНГ 855 2
ИКС 344 2
Ramax - Рамакс 117 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 313 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 47 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 151 2
Восход ФГБУ НИИ 659 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 2
SoftwareONE Group 105 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
Selectel - Селектел 408 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
Softline - Софтлайн 3013 1
Merlion - Мерлион 844 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
Intel Corporation 12327 1
Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 908 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1315 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 102 1
Google LLC 11978 1
Yandex - Яндекс 7808 1
AMD - Advanced Micro Devices 4323 1
Apple Inc 12294 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1508 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13317 1
Информзащита 793 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Coca-Cola Company 256 1
Mascotte 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4990 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12128 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3126 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 155 1
Союзное государство России и Белоруссии 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3361 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1967 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1307 3
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2129 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1117 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5475 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3332 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Neoflex Reporting 24 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Ventra Go! 14 1
Уманский Константин 3 3
Сенаторов Виталий 7 1
Семенов Дмитрий 16 1
Шляпин Евгений 17 1
Попов Сергей 141 1
Гасилин Денис 11 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Мешалкин Юрий 1 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Любимов Олег 47 1
Карачинский Анатолий 94 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Генс Филипп 41 1
Оганесян Артак 31 1
Ефименко Евгений 11 1
Витоженц Александр 7 1
Мельников Алексей 68 1
Сорокин Максим 16 1
Лавров Владимир 82 1
Спаринапти Антон 16 1
Ромашевский Роман 4 1
Мельников Андрей 7 1
Дбар Федор 40 1
Орехова Елена 1 1
Ларионова Анна 6 1
Широкожухов Михаил 2 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4089 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14274 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44352 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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