Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти

Ventra IT — федеральная ИТ-компания, эксперт в области ИТ-аутсорсинга. Компания обладает ИТ-статусом с 2011 год и предлагает спектр ИТ-услуг — от аутсорсинга разработки и сопровождения и внедрения информационных систем до обеспечения бесперебойной технической поддержки пользователей. Ventra IT входит в HR-холдинг Ventra. В начале 2022 года Ventra привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы и мобильного приложения для заказа временного персонала Ventra Go!. В июне 2022 года Ventra приобрела российский бизнес Kelly, включая IT компанию Kelly IT Решения.