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Индексная книга (каталог) CNews*
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Mirantis Мирантис

Mirantis - Мирантис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 166 120 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 166 120 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 166 120 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» 1
25.04.2017 Миграция в облако: какой маршрут выбрать? 1
16.12.2016 Huawei: Сейчас национальные облака строятся по всему миру 1
05.12.2016 NetApp Innovation 2016: взгляд в будущее СХД 1
31.08.2016 Mirantis представила девятую версию своего дистрибутива OpenStack 1
23.08.2016 Ventra IT Solutions займется техсопровождением региональных представительств Metlife 1
09.08.2016 Mirantis начал сотрудничество с Intel и Google, чтобы сделать возможным OpenStack на Kubernetes 1
29.07.2016 «Coca-Cola HBC Россия» передала на аутсорсинг в Ventra техническое сопровождение региональных офисов 1
12.04.2016 Volkswagen Group выбрала ПО Mirantis OpenStack для своего «облака» следующего поколения 2
08.04.2016 Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox» 1
02.02.2016 G-Core и Mirantis OpenStack переведут в «облако» часть ИТ-инфраструктуры проектов Wargaming 1
29.10.2015 Виртуализация сети дарит владельцу свободу выбора 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
26.06.2015 «Сервионика» расширила команду разработки ресурсами нового резидента «Иннополиса» 1
17.06.2015 В Москве открылся энергоэффективный дата-центр Cloud DC Moscow 1 1
11.06.2015 Кто будет создавать национальные ОС и СУБД. Минкомсвязи определилось с победителями 1
03.04.2015 Mirantis планирует за пять лет получить половину российского рынка частных корпоративных облаков 2
11.03.2015 Parallels Cloud Server теперь официально поддерживается в OpenStack 1
05.03.2015 ETegro Technologies и «Мирантис» объединили усилия по продвижению OpenStack в России 3
04.02.2015 «Сервионика» и «Мирантис» объединили усилия в сфере разработки решений на базе OpenStack 2
01.12.2014 «Ланит» разработал облачное решение на базе OpenStack и российских дистрибутивов Linux 1
19.11.2014 OpenStack: как получить надежное облачное решение 1
21.10.2014 Американо-российский разработчик получил крупнейшую инвестицию в истории СПО 1
27.02.2013 Intel и «Мирантис» будут совместно развивать платформу OpenStack 2
31.01.2013 «Мирантис» получила $10 млн инвестиций на развитие OpenStack 1
19.03.2012 11 мая в Москве откроется конференция профессиональных программистов Application Developer Days 1
20.02.2012 11 мая в Москве откроется конференция профессиональных программистов Application Developer Days 1
08.12.2011 В Рунете запущено новое сообщество ИТ-разработчиков OpenStack 1
12.10.2010 EMC агрессивно нанимает российских разработчиков 1
08.09.2009 Китайская угроза: Русские ИТ-аутсорсеры сливаются 1
07.09.2009 «Мирантис» и Grid Dynamics объявили о слиянии 2
11.03.2009 Центр разработки Cisco организовал круглосуточную поддержку клиентов 1
09.10.2008 Число сотрудников центра компетенции Cisco в России выросло в 3,5 раза за 1,5 года 1
24.09.2002 В Зеленограде открылся новый IT-вуз 1
27.02.2002 Mirantis, Cadence Design Systems и МИЭТ объединили усилия 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

Mirantis и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 8
Microsoft Corporation 25767 7
HP Inc. 5882 7
Broadcom - VMware 2609 6
Intel Corporation 12807 6
Red Hat 1378 5
Т1 Сервионика - Servionica 278 5
Google LLC 12679 5
Dell EMC 5179 4
Amazon Inc - Amazon.com 3273 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 43 3
Huawei 4668 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
IBM - International Business Machines Corp 9697 3
AT&T Inc 1724 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1138 3
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 3
Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти 11 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
Grid Dynamics 5 2
Diasoft - Диасофт Платформа 25 2
Jelastic 27 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 597 2
Cadence Design Systems - cādence 71 2
Samsung Electronics 11056 2
SAP SE 5598 2
Yandex - Яндекс 9197 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3453 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
9587 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 2
Крок - Croc 1965 2
Diasoft - Диасофт 1142 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
PayPal 671 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Intel Capital 148 3
Dell Ventures 30 2
РЖД - Российские железные дороги 2094 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 375 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2367 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Coca-Cola Company 261 1
Expedia Group 136 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3439 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3885 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3688 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1505 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2130 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 24
OpenStack 560 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7191 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12880 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3324 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1373 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16192 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10662 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17995 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6278 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12833 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4843 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7858 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3200 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22917 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2072 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6663 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22547 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9427 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3581 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7681 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1978 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 618 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2908 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 364 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13107 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6474 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1256 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 2
Mirantis OpenStack - MOS 9 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1760 3
Linux OS 11518 3
Docker - Платформа распределённых приложений 542 3
ReactOS 14 2
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 25 2
Cisco ACE - Cisco Application Control Engine 10 2
БизнесИнтерСофт - Инфостандарт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 2
Ventra - ITKey - KeyStack 23 2
OpenStack Mitaka 4 2
Ventra - ITKey - KeyVirt 12 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 2
Новые облачные технологии - МойОфис 956 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 974 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 42 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 2
TmaxSoft Tibero DBMS 45 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 2
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 8 1
ETegro Therascale OCP 5 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 455 1
Parallels Automation 47 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Parallels Hypervisor 2 1
FlexArray V-Series 1 1
Т1 Сервионика - Айтеко i-Конто 12 1
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
Parallels Containers 3 1
Dell EMC Captiva 29 1
Dell EMC RecoverPoint - Dell EMC Backup Recovery Systems 17 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Scientific Linux - SL 8 1
Dell Centera Centera 26 1
NetApp ONTAP 69 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 1
Безруков Валерий 10 8
Renski Boris - Ренски Борис 6 5
Фридланд Александр 3 3
Ковалев Андрей 43 2
Фомин Стас 2 2
Кирпичёв Евгений 2 2
Уманский Константин 3 2
Эльтерман Илья 2 2
Валкин Лев 2 2
Сушкевич Антон 67 2
Завалишин Дмитрий 21 2
Кудряшов Сергей 25 2
Майоров Андрей 14 2
Тараненко Алексей 2 1
Решетков Александр 5 1
Гришанова Ирина 27 1
Шевченко Евгений 60 1
Осокина Полина 25 1
Кондратьев Сергей 28 1
Плотникова Наталья 8 1
Лившиц Виктория 3 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Нехорошев Дмитрий 21 1
Севостьянов Дмитрий 1 1
Чаплыгин Юрий 2 1
Ишанов Кирилл 1 1
Лагунцов Евгений 6 1
Алексеенков Роман 3 1
McLuckie Craig - Маклаки Крейг 2 1
Голдман Олег 1 1
Buchmann Manfred - Бухманн Манфред 2 1
Акульшин Артем 1 1
Митаенко Александр 1 1
Гургенидзе Георгий 1 1
Марнат Игорь 1 1
Мальна Наталья 1 1
Герман Илья 1 1
Приклонская Анна 12 1
Наркайтис Герман 1 1
Gallagher Brian - Галлахер Брайан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 7
Европа 24959 4
США - Калифорния 4827 4
Украина 7925 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 2
Финляндия - Финляндская Республика 3695 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3579 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4199 1
Земля - планета Солнечной системы 10859 1
Южная Корея - Республика 7047 1
Азия - Азиатский регион 5918 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8566 1
Индия - Bharat 5867 1
Израиль 2855 1
Германия - Федеративная Республика 13216 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1092 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 680 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Турция - Турецкая республика 2619 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Европа Западная 1496 1
Египет - Арабская Республика 1099 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 972 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57614 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16032 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5706 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11669 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7794 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6746 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33701 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18125 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3798 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6162 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2746 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6666 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2885 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1636 2
Импортозамещение - параллельный импорт 617 2
Reference - Референс 220 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2476 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5770 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5104 2
Экономический эффект 1341 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6516 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2243 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11680 2
Английский язык 7030 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6048 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8826 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4010 1
Аренда 2684 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8831 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 969 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2107 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1722 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1089 1
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