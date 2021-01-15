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Шевченко Евгений


15.01.2021 Решения хакатона «Лидеры цифровой трансформации» успешно прошли тестирование в правительстве Москвы 1
01.12.2014 «Ланит» разработал облачное решение на базе OpenStack и российских дистрибутивов Linux 1
25.11.2014 ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже 1
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 10
06.11.2014 «Ланит» — стратегический партнер CNews Forum 2014 1
22.10.2014 ТТК в 2 раза увеличил пропускную способность магистральной сети в Воронежской и Тамбовской областях 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
01.09.2014 Бесплатным Wi-Fi от ТТК на вокзале Воронежа воспользовались 40 тыс. человек 1
12.08.2014 «ТТК-Юго-Восток» увеличил доход от ШПД на 12% 1
06.08.2014 ТТК в 20 раз увеличил пропускную способность магистральной сети в Липецкой области 1
19.05.2014 ТТК предоставил доступ в интернет Юго-Восточной детской железной дороге 1
01.04.2014 Алексей Яцкевич назначен директором по развитию сети доступа в «ТТК-Юго-Восток» 1
12.03.2014 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» МЧС России по Липецкой области 1
06.03.2014 ТТК-ЮВ увеличил пропускную способность сети доступа в Воронеже до 10 Гбит/с 1
20.02.2014 «ТТК-Юго-Восток» увеличил чистую прибыль по итогам 2013 г. 1
20.01.2014 «ТТК-Юго-Восток» выиграл открытые госконкурсы на сумму более 13 млн руб. 1
02.12.2013 Более 30 тыс. человек воспользовались бесплатным Wi-Fi от ТТК на вокзале Воронежа 1
13.11.2013 Детские сады Мичуринска подключатся к интернету от ТТК 1
08.10.2013 ТТК предоставил доступ в интернет прокуратуре Воронежской области 1
23.08.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД и КТВ в Тамбове 1
08.08.2013 ТТК предоставил услуги связи Управлению Россельхознадзора по Воронежской области 1
25.07.2013 «ТТК-Юго-Восток» в первом полугодии 2013 г. увеличил доходы от услуг связи на 21% 1
27.06.2013 ТТК построил новый узел связи в промышленной зоне Воронежа 1
24.06.2013 ТТК предоставил доступ в интернет городским Администрациям Мичуринска и Россоши 1
19.06.2013 ТТК выиграл тендер на предоставление услуг связи четырем государственным структурам в Белгороде 1
03.06.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Липецкой области на 16% 1
17.05.2013 ТТК предоставил услуги дальней связи Управлению лесного хозяйства Липецкой области 1
24.04.2013 ТТК предоставил услуги связи трём подразделениям Юго-Восточной железной дороги 1
11.03.2013 ТТК предоставит услуги связи восьми государственным структурам Липецка 1
05.03.2013 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Главному управлению МЧС России по Липецкой области 1
04.03.2013 ТТК предоставил услуги связи трём подразделениям МВД на транспорте 1
22.01.2013 ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения в Липецке 1
16.01.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Липецке 1
19.10.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Юго-Восточному линейному управлению МВД России на транспорте 1
25.09.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Воронежскому государственному педагогическому университету 1
04.09.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Воронежскому тепловозоремонтному заводу 1
03.09.2012 Чистая прибыль «ТТК-Юго-Восток» за первое полугодие 2012 г. составила 24 млн руб. 1
17.08.2012 ТТК начал строительство сети связи в поселке Матырский 1
07.06.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Липецкой таможне 1
25.05.2012 Доходы «ТТК-Юго-Восток» от оказания услуг связи в первом квартале 2012 г. составили 65,4 млн руб. 1

Публикаций - 55, упоминаний - 65

Шевченко Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 50
Ланит ГК 1160 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Polycom - Поликом Раша 301 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Роснефть РН-информ 32 1
Mirantis - Мирантис 21 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
CleverDATA 54 1
Элвис-Плюс 69 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Citrix Systems 571 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Microsoft Corporation 11168 1
Утконос 99 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
МДМ Банк 150 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
KupiVip 75 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Обувь России 27 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 600 1
Роснефть НК 367 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Открытие ФК 538 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Правительство Москвы 653 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
OpenStack 347 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Linux OS 4276 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apache HTTP Server 223 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Mirantis OpenStack - MOS 8 1
Серебряков Виктор 42 3
Чучелов Андрей 44 2
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Соколов Олег 51 2
Стрельцов Андрей 53 2
Ведехин Игорь 23 2
Юсупов Ренат 75 1
Прохоров Фёдор 78 1
Леушев Андрей 63 1
Еремеев Сергей 17 1
Гуральников Сергей 161 1
Рудычева Наталья 81 1
Громов Иван 96 1
Бетсис Павел 84 1
Фурсин Алексей 100 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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