Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шевченко Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 65
Шевченко Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серебряков Виктор 42 3
|Чучелов Андрей 44 2
|Усманов Артур 24 2
|Соколов Олег 51 2
|Стрельцов Андрей 53 2
|Ведехин Игорь 23 2
|Юсупов Ренат 75 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Леушев Андрей 63 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Громов Иван 96 1
|Бетсис Павел 84 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Хрусталев Александр 31 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Курило Андрей 35 1
|Ондар Адыгжы 1 1
|Мухин Андрей 2 1
|Борисов Андрей 9 1
|Брагин Павел 22 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Широких Алексей 70 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Ушаков Алексей 14 1
|Александрин Андрей 15 1
|Строкович Антон 45 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Быстров Константин 19 1
|Козырь Сергей 30 1
|Козырев Алексей 270 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Богданов Кирилл 91 1
|Садовенко Илья 60 1
|Солодовников Денис 62 1
|Богачев Игорь 172 1
|Реймер Денис 49 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768247, в очереди разбора - 671931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768247, в очереди разбора - 671931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru