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Россия ЦФО Воронежская область Кантемировский район Кантемировка
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9165 4
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 3
|ТТК Юго-Восток 29 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
|МегаФон Ритейл 82 1
|МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
|Борисова Эмма 1 1
|Фомин Павел 37 1
|Балашов Игорь 12 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Филиппов Денис 55 1
|Залукаев Олег 17 1
|Белов Александр 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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