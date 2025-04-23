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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Воронежская область Кантемировский район Кантемировка

Россия - ЦФО - Воронежская область - Кантемировский район - Кантемировка


23.04.2025 «МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья 1
27.02.2024 Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми 1
07.12.2016 «Мегафон» улучшил связь в 15 районах Воронежской области 1
16.01.2015 ТТК продлил контракт с Управлением Россельхознадзора в Воронежской области 1
24.07.2012 «МегаФон» продолжает открывать новые салоны обслуживания абонентов в Центральном Черноземье 1
12.01.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Воронежской таможне 1
05.06.2007 "Юго-Восток Транстелеком" подвел итоги 1 квартала 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9165 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 3
ТТК Юго-Восток 29 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
МегаФон Ритейл 82 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Аэропорт Воронеж имени Петра Первого - ИАТА: VOZ, ИКАО: UUOO 4 1
Приосколье ТД 4 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24557 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20980 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8012 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7481 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8515 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8260 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1080 1
Маршрутизация - Routing 511 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2843 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13589 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3591 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7894 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7340 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9782 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2957 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3072 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12356 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14061 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9445 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6505 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4716 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13975 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10891 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7752 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 457 1
Apple iPhone 11 260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 1
Honor - серия смартфонов 209 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Борисова Эмма 1 1
Фомин Павел 37 1
Балашов Игорь 12 1
Шевченко Евгений 60 1
Филиппов Денис 55 1
Залукаев Олег 17 1
Белов Александр 74 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 814 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 52 4
Россия - РФ - Российская федерация 147708 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1539 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 36 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Нововоронеж 14 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 652 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 240 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Богучар 12 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхнехавский район - Верхняя Хава 8 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 10 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Новоусманский район 13 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхний Мамон - Нижний Мамон 8 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Лискинский район - Лиски 21 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 582 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 686 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 559 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 76 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6516 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6235 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1706 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 495 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7108 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 821 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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