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Россия ЦФО Воронежская область Россошь
СОБЫТИЯ
|25.08.2016
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ТТК в новом учебном году будет предоставлять услуги связи шести учебным заведениям Россоши
одвела нас в этом вопросе», - отметила директор средней общеобразовательной школы № 39 РЖД в городе Россошь Зинаида Погребняк.
|16.08.2016
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ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области
работаем над расширением спектра предоставляемых услуг для жителей Центрально-Черноземного региона. Россошь стал вторым городом в зоне ответственности нашей компании, жители которого получили в
|15.06.2015
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ТТК продлил контракт с семью учебными заведениями в Россоши
Компания ТТК продлила контракты на предоставление услуг связи с семью учебными заведениями в Россоши Воронежской области. По условиям соглашения, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») в 2015 г. будет предоставлять доступ в интернет на скорости от 10 до 1
|24.06.2013
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ТТК предоставил доступ в интернет городским Администрациям Мичуринска и Россоши
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи Администрации Россоши, Администрации Муниципального Россошанского района и Администрации Мичуринска. В рамках контрактов «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие Компании ТТК, предоставил админист
|01.10.2012
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ТТК предоставил доступ в интернет филиалам Современной гуманитарной академии в Россоши и Воронеже
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи филиалам Современной гуманитарной академии (СГА) в Россоши и Воронеже. В рамках контракта «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, подключил филиалы СГА к безлимитному доступу в интернет на скорости 1 Мбит/с в Россош
|18.07.2006
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CNews: Опровержение: Жителя Россоши арестовали за пиратство ПО
Редакция СNews сообщает, что размещенный на новостной ленте Hi-Tech 18 июля 2006 г. материал "Жителя Россоши арестовали за пиратство ПО", содержит фактическую неточность. Фигурант этого материала Андрей Буряков, житель города Россоши Воронежской области, не был арестован (арест как мера
|18.07.2006
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Исправление: Жителя Россоши обвинили в пиратстве ПО
Компания Mera Systems и ГУВД Нижегородской и Воронежской областей объявили о пресечении деятельности г-на Бурякова А. И., проживающего в г. Россошь Воронежской области, который, с использованием сети интернет и платежной системы «Вестерн Юнион», незаконно сбыл контрафактный экземпляр программы MVTS, авторские права на которую прина
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
|Белов Александр 76 8
|Шевченко Евгений 60 5
|Байгушев Владимир 17 4
|Рулев Юрий 6 3
|Залукаев Олег 17 3
|Москалева Татьяна 73 2
|Буряков Андрей 2 2
|Фомин Павел 59 2
|Орловский Виктор 405 2
|Рылов Дмитрий 55 1
|Черноволенко Алексей 2 1
|Макаров Иван 33 1
|Володькин Антон 16 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Солок Валерия 9 1
|Князев Андрей 17 1
|Горяйнов Максим 1 1
|Уваров Андрей 2 1
|Дрожилкин Сергей 2 1
|Борисова Эмма 1 1
|Погребняк Зинаида 1 1
|Алимханов Ахмет 1 1
|Гущина Ольга 1 1
|Хасанова Нина 1 1
|Занько Мария 62 1
|Царфин Вадим 5 1
|Глекова Наталия 1 1
|Смагаринский Юрий 24 1
|Егоров Игорь 45 1
|Петров Сергей 61 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Балашов Игорь 16 1
|Швецов Александр 10 1
|Попов Алексей 339 1
|Гордеев Алексей 16 1
|Ковалев Дмитрий 40 1
|Суворов Владимир 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 2
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
|РИА Новости 1029 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
|РКММП ГБПОУ ВО - Россошанский колледж мясной и молочной промышленности 2 2
|ВИВТ - Воронежский институт высоких технологий 4 1
|СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
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