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Россия ЦФО Воронежская область Россошь

Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь

СОБЫТИЯ


25.08.2016 ТТК в новом учебном году будет предоставлять услуги связи шести учебным заведениям Россоши

одвела нас в этом вопросе», - отметила директор средней общеобразовательной школы № 39 РЖД в городе Россошь Зинаида Погребняк.
16.08.2016 ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области

работаем над расширением спектра предоставляемых услуг для жителей Центрально-Черноземного региона. Россошь стал вторым городом в зоне ответственности нашей компании, жители которого получили в
15.06.2015 ТТК продлил контракт с семью учебными заведениями в Россоши

Компания ТТК продлила контракты на предоставление услуг связи с семью учебными заведениями в Россоши Воронежской области. По условиям соглашения, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») в 2015 г. будет предоставлять доступ в интернет на скорости от 10 до 1
24.06.2013 ТТК предоставил доступ в интернет городским Администрациям Мичуринска и Россоши

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи Администрации Россоши, Администрации Муниципального Россошанского района и Администрации Мичуринска. В рамках контрактов «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие Компании ТТК, предоставил админист
01.10.2012 ТТК предоставил доступ в интернет филиалам Современной гуманитарной академии в Россоши и Воронеже

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи филиалам Современной гуманитарной академии (СГА) в Россоши и Воронеже. В рамках контракта «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, подключил филиалы СГА к безлимитному доступу в интернет на скорости 1 Мбит/с в Россош
18.07.2006 CNews: Опровержение: Жителя Россоши арестовали за пиратство ПО

Редакция СNews сообщает, что размещенный на новостной ленте Hi-Tech 18 июля 2006 г. материал "Жителя Россоши арестовали за пиратство ПО", содержит фактическую неточность. Фигурант этого материала Андрей Буряков, житель города Россоши Воронежской области, не был арестован (арест как мера
18.07.2006 Исправление: Жителя Россоши обвинили в пиратстве ПО

Компания Mera Systems и ГУВД Нижегородской и Воронежской областей объявили о пресечении деятельности г-на Бурякова А. И., проживающего в г. Россошь Воронежской области, который, с использованием сети интернет и платежной системы «Вестерн Юнион», незаконно сбыл контрафактный экземпляр программы MVTS, авторские права на которую прина

Публикаций - 54, упоминаний - 59

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 19
МегаФон 10605 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15552 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9463 3
ТТК Юго-Восток 29 2
МТС Центр макрорегион 64 2
Samsung Electronics 10997 2
Huawei 4495 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Воронежсвязьинформ 17 1
Siemens AG - Siemens Group 2663 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3305 1
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Apple Inc 13057 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
LG Electronics 3725 1
Softline - Софтлайн 3675 1
ZTE Corporation 799 1
Fujitsu 2098 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 1
Sony 6718 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4860 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 487 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Евросеть - Техмаркет 81 4
Евросеть 1421 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Беталинк 105 2
Минудобрения 7 2
Аэропорт Воронеж имени Петра Первого - ИАТА: VOZ, ИКАО: UUOO 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2082 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2899 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 1
101Hotels.com 456 1
Приосколье ТД 4 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Максимир ТРЦ 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 1
GFG - Lamoda - Купишуз 215 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1860 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9352 18
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10008 15
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3423 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 2
ТТК IP-MPLS-сеть 34 2
Fujitsu FlexFrame 21 1
FSC - Fujitsu Siemens CentricStor 8 1
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Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 330 1
Honor - серия смартфонов 244 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1955 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1276 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6182 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 551 1
Apple iPhone 11 289 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPad mini 428 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 1
Fujitsu ServerView Suite - Fujitsu ServerView Resource Orchestrator - Fujitsu ServerView Resource Coordinator - Fujitsu ServerView Infrastructure Software Manager - Fujitsu ServerView Agentless Service 19 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Amedia Premium HD 28 1
Белов Александр 76 8
Шевченко Евгений 60 5
Байгушев Владимир 17 4
Рулев Юрий 6 3
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