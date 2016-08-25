Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь

ТТК в новом учебном году будет предоставлять услуги связи шести учебным заведениям Россоши одвела нас в этом вопросе», - отметила директор средней общеобразовательной школы № 39 РЖД в городе Россошь Зинаида Погребняк.

ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области работаем над расширением спектра предоставляемых услуг для жителей Центрально-Черноземного региона. Россошь стал вторым городом в зоне ответственности нашей компании, жители которого получили в

ТТК продлил контракт с семью учебными заведениями в Россоши Компания ТТК продлила контракты на предоставление услуг связи с семью учебными заведениями в Россоши Воронежской области. По условиям соглашения, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») в 2015 г. будет предоставлять доступ в интернет на скорости от 10 до 1

ТТК предоставил доступ в интернет городским Администрациям Мичуринска и Россоши Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи Администрации Россоши, Администрации Муниципального Россошанского района и Администрации Мичуринска. В рамках контрактов «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие Компании ТТК, предоставил админист

ТТК предоставил доступ в интернет филиалам Современной гуманитарной академии в Россоши и Воронеже Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи филиалам Современной гуманитарной академии (СГА) в Россоши и Воронеже. В рамках контракта «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, подключил филиалы СГА к безлимитному доступу в интернет на скорости 1 Мбит/с в Россош

CNews: Опровержение: Жителя Россоши арестовали за пиратство ПО Редакция СNews сообщает, что размещенный на новостной ленте Hi-Tech 18 июля 2006 г. материал "Жителя Россоши арестовали за пиратство ПО", содержит фактическую неточность. Фигурант этого материала Андрей Буряков, житель города Россоши Воронежской области, не был арестован (арест как мера