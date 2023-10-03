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Суворов Владимир

СОБЫТИЯ


03.10.2023 В России растут продажи ПК «под пиратскую Windows». Но и у российских Linux не все потеряно 1
23.07.2015 «МегаФон» поможет обеспечить безопасность на автотрассах Тамбовской области 1
03.07.2015 Оздоровительный комплекс «Дагомыс» подключился к «Мегафону» 1
14.04.2015 Сочинские эпидемиологи перешли на «МегаФон» 1
10.04.2015 «МегаФон» обеспечила главное управление МЧС России по Липецкой области услугами мобильной передачи данных 1
11.03.2015 «МегаФон» предоставил связь Управлению Росавтодора в Сочи 1
05.03.2015 «МегаФон» предоставил VPN-каналы связи белгородскому УМВД 1
05.03.2015 «МегаФон» подключил к сети Следственный комитет в Воронеже 1
04.03.2015 «МегаФон» обеспечит «Синкопа Инжиниринг» облачными решениями 1
11.02.2015 «МегаФон» организовал VPN-сеть таможенникам Черноземья 1
26.01.2015 По итогам 2014 г. Кавказский «МегаФон» заключил с госклиентами контракты на 300 млн руб. 1
22.01.2015 Клиентский портфель белгородского «МегаФона» пополнился тремя новыми контрактами с Росграницей 1
21.01.2015 Управление транспорта МВД на Кавказе переключилось на «МегаФон» 1
25.12.2014 «МегаФон» предоставит услуги связи «МонтажТехСтрою» 1
15.12.2014 «МегаФон» стал оператором связи Администрации Краснодарского края 1
12.12.2014 Владимир Суворов возглавил корпоративный бизнес Кавказского «МегаФона» 2
11.12.2014 «МегаФон» обеспечил связью полицейских Кабардино-Балкарии 1
27.11.2014 Клиентский портфель белгородского «МегаФона» дополнили пять сельхозпредприятий 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Суворов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 18
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 17
МегаФон - Мобиком 230 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Аурига - Auriga 77 1
Черноморье 3 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Дагомыс Управления делами Президента РФ ФГУП ОК 2 1
Синкопа Инжиниринг 1 1
Аэропорт Воронеж имени Петра Первого - ИАТА: VOZ, ИКАО: UUOO 4 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 2
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 1
USB modem - USB модем 312 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
МегаФон Наши люди 49 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
FreePik 1841 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 24 1
Linux OS 11533 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Погудалов Алексей 13 1
Кочерженко Никита 12 1
Бердичевский Олег 1 1
Сизоненко Григорий 45 1
Вильянов Сергей 24 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
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