Россия Алексеевка


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Базовая станция «МегаФона» обеспечила мобильную связь в Покровке и соседних селах 1
02.10.2025 «МегаФон» улучшил связь в Белгородской области 1
10.06.2025 Инженеры «МегаФона» ускорили интернет для 100 тысяч белгородцев 1
27.05.2025 Новые базовые станции «МегаФона» ускорили интернет в Белгороде 1
12.05.2025 В деревне с укладом жизни сибирских крестьян ускорили интернет 2
04.04.2025 «МегаФон» разогнал интернет в Яблонове 1
27.03.2025 «МегаФон» прокачал связь в Алексеевке 1
24.02.2025 «МегаФон» прокачал связь еще в 50 локациях Белгородчины 1
18.12.2024 «МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка 1
04.10.2024 Скоростной интернет «МегаФона» впервые появился в шести омских селах 1
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
24.01.2024 Сельчанам Ташлинского района ускорили мобильный интернет 1
07.07.2023 Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение 1
21.04.2023 МТС усилила LTE-покрытие в дачных массивах Самарской области 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
19.12.2016 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области 1
01.11.2016 МТС сообщил о развертывании технейтральной сети LTE-1800 в Белгородской области 1
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням 1
09.06.2016 «Мегафон» расширяет розничную сеть в посёлках Ростовской области 1
23.12.2015 «Ростелеком» дал старт устранению цифрового неравенства в ЕАО 1
17.11.2015 «Ростелеком» построил в ЕАО 150 км «оптики» в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
02.09.2015 МТС улучшила качество связи в 135 населенных пунктах Башкирии 1
13.08.2015 «МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области 1
06.04.2015 МТС запустила сеть 4G в 150 населенных пунктах Башкирии 1
05.03.2015 «МегаФон» предоставил VPN-каналы связи белгородскому УМВД 1
16.05.2014 МТС запустила сеть LTE в Белгородской области 1
12.11.2012 Переводы Unistream доступны в отделениях «Белгородпромстройбанка» 1
28.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 60 населенных пунктах Сибири 1
28.12.2007 Магазинов «Позитроника» становится все больше 1
06.12.2007 В Старом Осколе откроется магазин «Позитроника» 1
28.11.2001 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Белгороде 1

