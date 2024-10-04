Скоростной интернет «МегаФона» впервые появился в шести омских селах

Около 8 тыс. селян впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету «МегаФон» с максимальной скоростью передачи информации до 125 Мбит/с. Это стало возможным благодаря установке нового телеком-оборудования инженерами оператора в шести населенных пунктах региона.

Специалисты «МегаФона» модернизировали базовые станции в селах Омской области, где проживают от тысячи до полутора тысяч человек. Населенные пункты Алексеевка, Желанное, Александровское, Любимовка, Южно-Подольск, Бобринка расположены в разных районах области, часть из них значительно удалены от регионального центра. При этом жители сельской местности также активно используют современные телеком-сервисы с использованием мобильного интернета, как и городские жители. В районы нередко заглядывают любители истории белого движения и искатели кладов (отчаянные оптимисты до сих пор ищут золото адмирала Колчака). С расширением территории покрытия высокоскоростным интернетом у кладоискателей повышаются шансы найти сокровища — нужно всего лишь загрузить необходимые приложения. Например, те, что позволяют накладывать старинные карты на современные. Не лишней будет информация о состоянии местности, получаемой со спутников, скажем, данные о высоте растительности на объекте.

До установки нового телеком-оборудования связь четвертого поколения (4G/LTE) «МегаФона» в населённых пунктах практически отсутствовала. Запуск новых диапазонов обеспечил в сёлах высокоскоростную передачу данных и возможность общения через VoLTE. Использование мультимедийных сервисов стало более комфортным. Абоненты «МегаФона» без прерываний и помех смогут пользоваться социальными сетями, участвовать в видеозвонках и конференциях, смотреть кинофильмы в высоком качестве, обращаться за государственными цифровыми услугами, что в целом положительно влияет на рост качества жизни сельчан.

«Компания «МегаФон» продолжает активно модернизировать и развивать свою сеть не только в крупных населенных пунктах, но и в селах Омской области. При этом наши инженеры опираются на анализ загруженности существующей радиосети, а также на прогнозы будущей активности и потребности абонентов. Скорость мобильного интернета, которую удалось обеспечить достаточная для получения качественных цифровых услуг. Наиболее высокая в Южно-Подольске – до 125 Мбит/с. Важно, чтобы сельские жители получили равные цифровые возможности с жителями крупных городов», — отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Объем трафика, сгенерированного местными жителями на территории новых базовых станций уже в первый месяц, составил 27 ТБт, что равноценно просмотру почти семи тысяч фильмов в высоком разрешении. Кроме того, местные жители успели наговорить более трех тысяч часов с использованием современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает чистый звук и мгновенное соединение. Абоненты «МегаФона» могут без помех общаться по телефону и пользоваться интернетом одновременно.