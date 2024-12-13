Беззубкин Игорь
Беззубкин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 20
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
|Telegram Group 1983 1
|Черемушки 55 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
|Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 1
|Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 3
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
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