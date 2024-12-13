Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Беззубкин Игорь



13.12.2024 В двух районных центрах Омской области «МегаФон» модернизировал сеть 1
03.12.2024 В старинных Муромцево и Лагушино «МегаФон» ускорил мобильный интернет 1
11.11.2024 «МегаФон» модернизировал сеть в селах Красная Горка и Ситниково Омской области 1
25.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в центре и на окраине Омска 1
04.10.2024 Скоростной интернет «МегаФона» впервые появился в шести омских селах 1
29.08.2024 В двух омских селах «взлетели» скорости мобильного интернета 1
04.07.2024 В омских селах мобильный интернет разогнался до 120 Мбит/с 1
15.04.2024 В омских Черемушках разогнали 4G до 100 Мбит/с 1
28.03.2024 В омских селах с вековой историей ускорили мобильный интернет 1
15.02.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет для миллиона омичей 1
08.11.2023 В Омской области «засветилось» новое село на цифровой карте 4G 1
04.10.2023 «Мегафон» усилил сигнал LTE в Омских селах 1
23.08.2023 Около 100 тыс. жителей Омской области получили новое качество связи 1
22.06.2023 Омские связисты добавили ресурса сетям 4G 1
05.06.2023 «Мегафон» ускорил интернет в небольших поселениях Омской области 1
26.04.2023 «Мегафон» улучшил связь в четырех округах Омска 1
30.03.2023 «Мегафон» улучшил связь в трёх поселениях Омской области 1
25.10.2022 «Мегафон» запустил 4G в Новоягодном Омской области 1
21.10.2022 «Мегафон» расширил покрытие 4G в Омске 1
27.09.2022 «Мегафон» построил сеть 4G в новой ледовой арене Омска 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Беззубкин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 20
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
Telegram Group 1983 1
Черемушки 55 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 16
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Цуканов Денис 12 2
Посаженников Андрей 3 1
Россия - СФО - Омская область 666 19
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 11
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - Калинино 10 1
Россия - Алексеевка 23 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - СФО - Омская область - Русско-Полянский район - Русская Поляна 3 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Спорт - Хоккей 249 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Белое движение - Белое дело - Белая идея 3 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Образование в России 2191 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще