«МегаФон» обновил сеть в Крестиках, где ткут ковры по старинной технологии

Жители сибирской столицы ковроткачества – села Крестики получили улучшенное качество связи. «МегаФон» обновил телеком-оборудование, активировав дополнительный высокочастотный слой в сети 4G. Теперь базовая станция может обслуживать больше абонентов, а скорость передачи данных в мобильных устройствах сельчан выросла и составляет в среднем 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Крестики Омской области широко известно среди российских этнологов и краеведов, поскольку является единственным в Прииртышье, чьи жители смогли сохранить технологию изготовления ворсового тканого ковра. Для пола изделия никогда не использовались, исключительно для покрытия мебели или вешались на стену. Даже сейчас шерстяные ковры с геометрическими рисунками можно встретить в домах местных жителей.

Специалисты «МегаФона» обновили инфраструктуру в Крестиках, что позволило запустить LTE – стандарт связи, который обеспечивает обмен информацией между смартфонами и гаджетами на высоких скоростях. При этом технические изменения не повлияли на качество голосовой связи, добавив абонентам возможность общаться при помощи звонков с использованием технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высоко качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«За счет проведенной модернизации, мы расширили емкость сети и увеличили скорость мобильного интернета, которая составляет на сегодня в среднем 30 Мбит/с. Жители села Крестики – около 800 человек, смогут комфортно находить и извлекать из интернета необходимую информацию, просматривать ленты социальных сетей, выкладывать фото и видео, быстро решать рутинные, бытовые вопросы, общаться по видеосвязи. Объем передачи данных в мобильных устройствах местных жителей за последнее время вырос на 11%», –- отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.