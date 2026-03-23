Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

В Москве из-за перебоев в работе мобильного интернета жители и гости столицы столкнулись с невозможностью воспользоваться общественными туалетами – не проходит оплата, даже наличными. Оператор туалетов «ОРК» добивается внесения их в «белые списки» наряду с сервисами «Яндекса», VK, Сбербанка и других ИТ-гигантов. Сайты из этих списков работают даже при блокировках мобильного интернета.

Внести «белого друга» в «белые списки»

В «белые списки» сайтов и сервисов, работающих без блокировок, могут внести общественные туалеты, пишет издание «Подъем». Этого добивается организация «ОРК», занимающаяся техническим обслуживанием общественных туалетов на Тверской улице в Москве.

Речь о так называемых «золотых туалетах», которые стали появляться в столице в 2013 г. и получили свое «народное» название из-за цветового оформления и сравнительно высоких цен. С начала марта 2026 г. в Москве периодически блокируется мобильный интернет, в результате чего не работают многие сервисы, в том числе и общественные туалеты.

По информации издания «Подъем», на проблему обратила внимание одна из жительниц Москвы, находившаяся на Тверской улице. Воспользоваться общественной уборной не представлялось возможным – за них не получалось заплатить даже наличными ввиду отсутствовавшего мобильного интернета.

Проблема подтверждена

Обслуживающая организация «ОРК» подтвердила изданию «Подъем», что в моменты блокировки мобильного интернета желающие посетить общественный туалет в Москве могут столкнуться с невозможностью его оплаты. «Мы сейчас с нашими подрядчиками, которые занимаются оплатой, договариваемся как занестись в "белый лист", сейчас идет процесс согласования, мы этот вопрос решаем», – заявили изданию представители компании.

Также они подтвердили, что даже оплата наличными не проходит, и все по той же причине – отсутствие мобильного интернета. «Для нас это тоже большая проблема. Такое случается, но мы в процессе решения. Оплата проходит с перебоями, иногда да, иногда – нет, тут не от нас зависит. Ели бы мы могли это исправить, мы бы исправили», – сказали представители «ОРК».

Некоторым повезло больше

Шанс найти в Москве работающую общественную уборную, подконтрольную «ОРК», тем выше, чем дальше от центра города ведутся поиски. В компании сообщили изданию, что блокировка мобильного интернета мешает оплате за «некоторое количество моделей, которые находятся ближе к центру».

Более точные масштабы бедствия в «ОРК» не раскрыли. Известно лишь, что к концу марта 2026 г. по всей Москве было размещено примерно 30 «золотых туалетов».

Также пока нет данных, влияют ли блокировки мобильного интернета на работоспособность других общественных туалетов в Москве или Санкт-Петербурге. Напомним, северную столицу тоже захлестнули массовые отключения мобильного интернета, тоже начавшиеся в первых числах марта 2026 г.

Что дадут «белые списки»

Так называемый «белый список» – это перечень сайтов и сервисов, которые будут работать даже при блокировке мобильного интернета. Сами блокировки во имя защиты россиян от беспилотников ведутся с мая 2025 г., а о «белых списках» власти впервые обмолвились в августе 2025 г. К ноябрю 2025 г. все относительно прояснилось, но в актуальной на тот момент версии «белых списков» не было значительной доли нужных россиянам сервисов. В частности, в них отсутствовали сервисы крупнейших российских банков с десятками миллионов клиентов по всей стране. Более того, в распоряжении у каждого мобильного оператора из «большой четверки» на тот момент имелась своя версия «белого списка», хоть немного, но все же отличавшаяся по наполнению от той, которой располагали прямые конкуренты.

Жители многих регионов России к марту 2026 г. неоднократно успели испытать на себе, как работают «белые списки». К примеру, в Волгограде беспилотную опасность объявляют почти каждый вечер, после чего доступ к сайтам вне «белых списков» отключается. Иногда такую опасность объявляют и днем.

Для Москвы это мартовские массовые отключения мобильного интернета были новым явлением. При этом поначалу в столице никакие «белые списки» не работали – их подключили через пару дней после начала блокировок. На первых порах в Москве не работала даже сотовая связь – не проходили звонки, не отправлялись и не поступали SMS-сообщения. В результате жители и гости Москвы не могли выйти в интернет даже через публичные сети Wi-Fi – во многих из них авторизация основана именно на одноразовом коде подтверждения, который приходит по SMS.