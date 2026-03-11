Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Жители России стали жаловаться на невозможность подключиться к публичным сетям Wi-Fi в регионах, где блокируется мобильный интернет. Сейчас это происходит в Москве и Санкт-Петербурге, и местами не работает даже обычная сотовая связь. Россияне не могут получить SMS с кодом авторизации в сети Wi-Fi, без которого им не выйти в интернет. Эти сети стали массово появляться в стране весной 2025 г. в качестве ответа на блокировки мобильного интернета.

Он вам и вовсе не нужон, интернет ваш

Россияне столкнулись с новыми трудностями при выходе в интернет. Как пишут «Ведомости», в регионах, где в настоящее время блокируются мобильный интернет и сотовые сети, стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi.

К моменту выхода материала активнее всего мобильный интернет и сотовая связь блокировались в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщили «Ведомостям» операторы «Билайн» и Т2 6 марта 2026 г. неработающий мобильный интернет связан с некими «внешними ограничениями», природу которых они не уточнили. Власти уточняют все ради безопасности граждан. Эту причину они упоминают с весны 2025 г., когда в стране начались первые массовые блокировки мобильного интернета.

В частности, 10 марта 2026 г. официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что все отключения интернета и связи «происходят строго в соответствии с действующим законодательством». «Все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Связано это все, наверное, с главной необходимостью — обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, — конечно же, это предмет дополнительного анализа», – сказал он «Известиям».

Представители оператора связи «Билайн» и Т2 уточняли «Ведомостям» 6 марта, что речь идет о «внешних ограничениях», в то время как у самих операторов связи сбоев выявлено не было.



Фото: jannoon328 / Фотобанк Freepik Теперь в России не работает даже Wi-Fi

Сами по себе сети Wi-Fi в обеих столицах работают, но подключиться к ним невозможно. Обычно это происходит путем получения кода авторизации по SMS или по звонку, но из-за неработающих сотовых сетей ни звонки, ни сообщения не поступают.

Как сообщал CNews, публичные сети Wi-Fi стали массово появляться в российских городах с лета 2025 г. в качестве ответа на блокировки мобильного интернета.

Все более чем наглядно

О невозможности подключиться к городскому Wi-Fi «Ведомостям» в Москве сообщили несколько абонентов различных российских операторов связи. Притом это явно не сиюминутная проблема – на нее жители и гости российской столицы стабильно и регулярно жалуются на протяжении нескольких последних дней, как минимум с 6 по 10 марта 2026 г.

Но есть и другие подтверждения, что публичные сети Wi-Fi в Москве не выполняют возложенные на них обязанности по замещению мобильного интернета. По итогам первой недели марта 2026 г. (2-8 марта включительно) трафик и подключения в таких сетях обрушились на внушительные 50-77%.

Притом сравнение это вовсе не с аналогичным периодом 2025 г., а лишь с февралем 2026 г.. Всего месяц назад в мобильный интернет и сотовая связь в Москве работали стабильно, и нужды пользоваться городским Wi-Fi у большинства людей не было.

Эту статистику «Ведомостям» предоставил технический директор оператора Hot-WiFi Вадим Виноградов. Компания предоставляет услуги публичного Wi-Fi для бизнеса – торговым центрам, компаниям, гостиницам и пр.

У провайдеров все спокойно

Операторы публичных сетей Wi-Fi за дни блокировки мобильного интернета в Москве собралась совсем иная статистика. Так, в «Транстелекоме» сообщили изданию, что с 6 по 9 марта 2026 г. на железнодорожных вокзалах Москвы количество подключений к публичным сетям не только не сократилось, но и вовсе выросло почти втрое по сравнению с 2-5 марта 2026 г., превысив в сумме 17 тыс. раз.

Представители «Транстелекома» не уточнили изданию, как именно осуществляется авторизация в сетях компании. Редакция CNews обнаружила на ее сайте страницу, описывающую эту услугу – в ней указано, что авторизация осуществляется по SMS.

Не исключено наличие и других способов авторизации

В публичных сетях Wi-Fi провайдера «Дом.Ру» число подключений в марте 2026 г. выросло на 25% в сравнении с февралем 2026 г., сообщили изданию в компании. В этих сетях тоже применяется авторизация по SMS, но есть альтернативный способ – через мобильное приложение «Мой Дом.Ру», уточнили представители провайдера. Как это приложение будет работать без мобильного интернета, они не сообщили.

Мобильный интернет под личиной беспроводного

Далеко не все публичные сети Wi-Fi связаны с провайдерами проводного интернета. Это касается в первую очередь транспорта, например, автобусов, а также остановок и неких «других общественных мест», сообщил «Ведомостям» основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко.

По его словам, очень часто публичные сети Wi-Fi базируются на сотовых сетях, то есть привязаны к мобильному интернету, который блокируется. Даже если удастся подключиться к такой сети, сайты и веб-сервисы работать все равно не будут ввиду недоступности мобильного интернета.

Дальше может быть хуже

Вслед за мобильным интернетом и публичными сетями Wi-Fi в России может перестать работать и обычный проводной интернет – домашний или офисный. Как сообщал CNews, провайдеры уже научились точечно замедлять его, а чтобы сделать этот процесс более массовым, был создан отдельный закон.

27 января 2026 г. CNews писал о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта, который дает право Федеральной службе безопасности России (ФСБ) отключать россиянам домашний интернет и заодно стационарную связь. При этом документ освобождает операторов связи от необходимости компенсировать россиянам неработающий интернет, который они оплатили из своего кармана.

Этот законопроект был принят молниеносно. Он пролетел через еще два чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации за считанные дни и 20 февраля 2026 г. получил подпись Президента России Владимира Путина, став полноценным законом.