Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Техника
|

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Жители России стали жаловаться на невозможность подключиться к публичным сетям Wi-Fi в регионах, где блокируется мобильный интернет. Сейчас это происходит в Москве и Санкт-Петербурге, и местами не работает даже обычная сотовая связь. Россияне не могут получить SMS с кодом авторизации в сети Wi-Fi, без которого им не выйти в интернет. Эти сети стали массово появляться в стране весной 2025 г. в качестве ответа на блокировки мобильного интернета.

Он вам и вовсе не нужон, интернет ваш

Россияне столкнулись с новыми трудностями при выходе в интернет. Как пишут «Ведомости», в регионах, где в настоящее время блокируются мобильный интернет и сотовые сети, стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi.

К моменту выхода материала активнее всего мобильный интернет и сотовая связь блокировались в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщили «Ведомостям» операторы «Билайн» и Т2 6 марта 2026 г. неработающий мобильный интернет связан с некими «внешними ограничениями», природу которых они не уточнили. Власти уточняют все ради безопасности граждан. Эту причину они упоминают с весны 2025 г., когда в стране начались первые массовые блокировки мобильного интернета.

В частности, 10 марта 2026 г. официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что все отключения интернета и связи «происходят строго в соответствии с действующим законодательством». «Все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Связано это все, наверное, с главной необходимостью — обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, — конечно же, это предмет дополнительного анализа», – сказал он «Известиям».

Представители оператора связи «Билайн» и Т2 уточняли «Ведомостям» 6 марта, что речь идет о «внешних ограничениях», в то время как у самих операторов связи сбоев выявлено не было.

wi6.jpg
Фото: jannoon328 / Фотобанк Freepik
Теперь в России не работает даже Wi-Fi

Сами по себе сети Wi-Fi в обеих столицах работают, но подключиться к ним невозможно. Обычно это происходит путем получения кода авторизации по SMS или по звонку, но из-за неработающих сотовых сетей ни звонки, ни сообщения не поступают.

Как сообщал CNews, публичные сети Wi-Fi стали массово появляться в российских городах с лета 2025 г. в качестве ответа на блокировки мобильного интернета.

Все более чем наглядно

О невозможности подключиться к городскому Wi-Fi «Ведомостям» в Москве сообщили несколько абонентов различных российских операторов связи. Притом это явно не сиюминутная проблема – на нее жители и гости российской столицы стабильно и регулярно жалуются на протяжении нескольких последних дней, как минимум с 6 по 10 марта 2026 г.

Но есть и другие подтверждения, что публичные сети Wi-Fi в Москве не выполняют возложенные на них обязанности по замещению мобильного интернета. По итогам первой недели марта 2026 г. (2-8 марта включительно) трафик и подключения в таких сетях обрушились на внушительные 50-77%.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Притом сравнение это вовсе не с аналогичным периодом 2025 г., а лишь с февралем 2026 г.. Всего месяц назад в мобильный интернет и сотовая связь в Москве работали стабильно, и нужды пользоваться городским Wi-Fi у большинства людей не было.

Эту статистику «Ведомостям» предоставил технический директор оператора Hot-WiFi Вадим Виноградов. Компания предоставляет услуги публичного Wi-Fi для бизнеса – торговым центрам, компаниям, гостиницам и пр.

У провайдеров все спокойно

Операторы публичных сетей Wi-Fi за дни блокировки мобильного интернета в Москве собралась совсем иная статистика. Так, в «Транстелекоме» сообщили изданию, что с 6 по 9 марта 2026 г. на железнодорожных вокзалах Москвы количество подключений к публичным сетям не только не сократилось, но и вовсе выросло почти втрое по сравнению с 2-5 марта 2026 г., превысив в сумме 17 тыс. раз.

Представители «Транстелекома» не уточнили изданию, как именно осуществляется авторизация в сетях компании. Редакция CNews обнаружила на ее сайте страницу, описывающую эту услугу – в ней указано, что авторизация осуществляется по SMS.

wif61.jpg

Не исключено наличие и других способов авторизации

В публичных сетях Wi-Fi провайдера «Дом.Ру» число подключений в марте 2026 г. выросло на 25% в сравнении с февралем 2026 г., сообщили изданию в компании. В этих сетях тоже применяется авторизация по SMS, но есть альтернативный способ – через мобильное приложение «Мой Дом.Ру», уточнили представители провайдера. Как это приложение будет работать без мобильного интернета, они не сообщили.

Мобильный интернет под личиной беспроводного

Далеко не все публичные сети Wi-Fi связаны с провайдерами проводного интернета. Это касается в первую очередь транспорта, например, автобусов, а также остановок и неких «других общественных мест», сообщил «Ведомостям» основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко.

По его словам, очень часто публичные сети Wi-Fi базируются на сотовых сетях, то есть привязаны к мобильному интернету, который блокируется. Даже если удастся подключиться к такой сети, сайты и веб-сервисы работать все равно не будут ввиду недоступности мобильного интернета.

Дальше может быть хуже

Вслед за мобильным интернетом и публичными сетями Wi-Fi в России может перестать работать и обычный проводной интернет – домашний или офисный. Как сообщал CNews, провайдеры уже научились точечно замедлять его, а чтобы сделать этот процесс более массовым, был создан отдельный закон.

27 января 2026 г. CNews писал о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта, который дает право Федеральной службе безопасности России (ФСБ) отключать россиянам домашний интернет и заодно стационарную связь. При этом документ освобождает операторов связи от необходимости компенсировать россиянам неработающий интернет, который они оплатили из своего кармана.

Этот законопроект был принят молниеносно. Он пролетел через еще два чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации за считанные дни и 20 февраля 2026 г. получил подпись Президента России Владимира Путина, став полноценным законом.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20%

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг» и интернет-банков с помощью обратных звонков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837