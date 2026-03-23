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White list Белый список
СОБЫТИЯ
|23.03.2026
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Минцифры: «Белый список» используется только при ограничении мобильного интернета
тоять атакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на
|20.03.2026
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В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора
2026 г. попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) объяснить принцип включения ИТ-проектов в так называемый «белый список», пишут «Ведомости». Ведь по своей сути, онлайн-ресурсы из «белого списка» получили экономическое преимущество перед другими российскими игроками, что позволяет им монополизировать
|17.02.2026
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Каршеринг BelkaCar включили в «белый список»
Каршеринг BelkaCar включили в «белый список». Об этом CNews сообщили представители BelkaCar Расширен перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасно
|06.02.2026
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Сервисы Saby включены в «белый список» Минцифры
ИТ-компания «Тензор» сообщила о включении сервисов Saby в «белый список» Минцифры. Доступ к ним сохраняется при временных ограничениях или отключении мобильного интернета. Среди них — портал «Госуслуги», ресурсы РЖД, «Почты России», система маркировки
|04.02.2026
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Сервисы «Контура» вошли в «белый список» Минцифры России для работы при ограничениях интернета
Сервисы экосистемы для бизнеса «Контур» включили в перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. В «белый список» вошли ключевые сервисы, обеспечивающие цифровизацию и непрерывность бизнес-процессов для компаний и предпринимателей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Контура»
|19.12.2025
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При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл»
сообщило об очередном обновлении «белого списка» интернет-сайтов, которые должны продолжать работать даже при отключениях мобильного интернета, вызванных антитеррористическими мерами. В частности, в «белый список» вошли информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совета Федерации, МЧС (Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст
|17.11.2025
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При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России»
Расширенный «белый список» интернет-сайтов Минцифры сообщило о формировании второй волны интернет-сайтов, которые вошли в так называемый «белый список» - перечень интернет-ресурсов, доступ к которым
|21.06.2022
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Loginet представил «Белый список»
Компания Loginet представила новый функционал платформы — «Белый список». Он позволит грузоперевозчикам заранее предоставить партнерам необходимые данные и документы на водителей и автопарк. Таким образом, грузовладельцы смогут заблаговременно сформиро
White list и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 10
|Шадаев Максут 1210 10
|Жаров Александр 183 4
|Кулин Филипп 53 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Песков Дмитрий 129 3
|Здольников Владимир 5 3
|Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 2
|Бокова Людмила 82 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Дуров Павел 329 2
|Горелкин Антон 118 2
|Навальный Алексей 63 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Ющенко Александр 29 2
|Ситников Сергей 79 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Мизулина Елена 24 2
|Мурашова Екатерина 1 1
|Бойко Алексей 138 1
|Моносов Александр 21 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Плесконос Дмитрий 33 1
|Ференец Вадим 29 1
|Синдзерлорц Юлия 2 1
|Слободенюк Дмитрий 27 1
|Власова Анна 22 1
|Александрова Анна 23 1
|Дронов Илья 18 1
|Kanadjian Richard - Канаджян Ричард 1 1
|Архипов Константин 21 1
|Безкоровайный Денис 16 1
|Шипулин Сергей 8 1
|Конарев Дмитрий 7 1
|Лившин Дмитрий 10 1
|Кондаков Гарри 35 1
|Ашкинази Светлана 2 1
|Шаскольский Максим 8 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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