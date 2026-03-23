White list

Минцифры: «Белый список» используется только при ограничении мобильного интернета тоять атакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора 2026 г. попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) объяснить принцип включения ИТ-проектов в так называемый «белый список», пишут «Ведомости». Ведь по своей сути, онлайн-ресурсы из «белого списка» получили экономическое преимущество перед другими российскими игроками, что позволяет им монополизировать

Каршеринг BelkaCar включили в «белый список» Каршеринг BelkaCar включили в «белый список». Об этом CNews сообщили представители BelkaCar Расширен перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасно

Сервисы Saby включены в «белый список» Минцифры ИТ-компания «Тензор» сообщила о включении сервисов Saby в «белый список» Минцифры. Доступ к ним сохраняется при временных ограничениях или отключении мобильного интернета. Среди них — портал «Госуслуги», ресурсы РЖД, «Почты России», система маркировки

Сервисы «Контура» вошли в «белый список» Минцифры России для работы при ограничениях интернета Сервисы экосистемы для бизнеса «Контур» включили в перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. В «белый список» вошли ключевые сервисы, обеспечивающие цифровизацию и непрерывность бизнес-процессов для компаний и предпринимателей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Контура»

При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл» сообщило об очередном обновлении «белого списка» интернет-сайтов, которые должны продолжать работать даже при отключениях мобильного интернета, вызванных антитеррористическими мерами. В частности, в «белый список» вошли информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совета Федерации, МЧС (Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст

При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России» Расширенный «белый список» интернет-сайтов Минцифры сообщило о формировании второй волны интернет-сайтов, которые вошли в так называемый «белый список» - перечень интернет-ресурсов, доступ к которым