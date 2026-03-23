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Индексная книга (каталог) CNews*
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White list Белый список

СОБЫТИЯ


23.03.2026 Минцифры: «Белый список» используется только при ограничении мобильного интернета

тоять атакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на
20.03.2026 В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

2026 г. попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) объяснить принцип включения ИТ-проектов в так называемый «белый список», пишут «Ведомости». Ведь по своей сути, онлайн-ресурсы из «белого списка» получили экономическое преимущество перед другими российскими игроками, что позволяет им монополизировать
17.02.2026 Каршеринг BelkaCar включили в «белый список»

Каршеринг BelkaCar включили в «белый список». Об этом CNews сообщили представители BelkaCar Расширен перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасно
06.02.2026 Сервисы Saby включены в «белый список» Минцифры

ИТ-компания «Тензор» сообщила о включении сервисов Saby в «белый список» Минцифры. Доступ к ним сохраняется при временных ограничениях или отключении мобильного интернета. Среди них — портал «Госуслуги», ресурсы РЖД, «Почты России», система маркировки

04.02.2026 Сервисы «Контура» вошли в «белый список» Минцифры России для работы при ограничениях интернета

Сервисы экосистемы для бизнеса «Контур» включили в перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. В «белый список» вошли ключевые сервисы, обеспечивающие цифровизацию и непрерывность бизнес-процессов для компаний и предпринимателей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Контура»
19.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл»

сообщило об очередном обновлении «белого списка» интернет-сайтов, которые должны продолжать работать даже при отключениях мобильного интернета, вызванных антитеррористическими мерами. В частности, в «белый список» вошли информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совета Федерации, МЧС (Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст
17.11.2025 При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России»

Расширенный «белый список» интернет-сайтов Минцифры сообщило о формировании второй волны интернет-сайтов, которые вошли в так называемый «белый список» - перечень интернет-ресурсов, доступ к которым

21.06.2022 Loginet представил «Белый список»

Компания Loginet представила новый функционал платформы — «Белый список». Он позволит грузоперевозчикам заранее предоставить партнерам необходимые данные и документы на водителей и автопарк. Таким образом, грузовладельцы смогут заблаговременно сформиро

Публикаций - 162, упоминаний - 189

White list и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Telegram Group 2940 18
Google LLC 12688 18
Ростелеком 10948 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МегаФон 10742 16
Microsoft Corporation 25775 15
VK - Mail.ru Group 3602 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 10
X Corp - Twitter 2938 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 8
9594 7
Apple Inc 13154 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 5
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 5
S8 Capital - Next Mobile - Сим Телеком - Sim Telecom 18 4
Cisco Systems 5372 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Check Point Software Technologies 829 4
Red Hat 1378 4
TrueConf - ТруКонф 454 4
Dropbox 527 4
Trend Micro 651 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Тензор 173 4
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 3
Intel Corporation 12811 3
ESET - ESET Software 1161 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Почта России ПАО 2370 10
Альфа-Банк 1979 10
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
ВкусВилл - Избёнка 216 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Деловые Линии ГК 93 4
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Цезарь Сателлит 43 3
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
Вкусно — и точка 36 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
ЦИАН - CIAN 192 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 48
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 2
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 11 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 55
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 35
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 32
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 17
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 15
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Оповещение и уведомление - Notification 5943 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 10
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
Microsoft Windows 16882 18
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 14
FreePik 1841 12
Google Android 15244 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 10
Linux OS 11533 9
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 8
Apple macOS 2419 8
Google Chrome - браузер 1701 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
Apple iOS 8583 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Gismeteo - Гисметео 38 6
Microsoft Windows 7 2007 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Rakuten Viber 665 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Тензор - СБИС ЭДО SABY 63 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
МСОИ - Многофункционального сервиса обмена информацией - госмессенджер 13 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Discord 181 3
Путин Владимир 3454 10
Шадаев Максут 1210 10
Жаров Александр 183 4
Кулин Филипп 53 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Песков Дмитрий 129 3
Здольников Владимир 5 3
Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 2
Бокова Людмила 82 2
Мишустин Михаил 787 2
Дуров Павел 329 2
Горелкин Антон 118 2
Навальный Алексей 63 2
Набиуллина Эльвира 123 2
Ющенко Александр 29 2
Ситников Сергей 79 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Мизулина Елена 24 2
Мурашова Екатерина 1 1
Бойко Алексей 138 1
Моносов Александр 21 1
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Муртазин Эльдар 74 1
Плесконос Дмитрий 33 1
Ференец Вадим 29 1
Синдзерлорц Юлия 2 1
Слободенюк Дмитрий 27 1
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Александрова Анна 23 1
Дронов Илья 18 1
Kanadjian Richard - Канаджян Ричард 1 1
Архипов Константин 21 1
Безкоровайный Денис 16 1
Шипулин Сергей 8 1
Конарев Дмитрий 7 1
Лившин Дмитрий 10 1
Кондаков Гарри 35 1
Ашкинази Светлана 2 1
Шаскольский Максим 8 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 12
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
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