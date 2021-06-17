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White list
Белый список


17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 1
03.05.2021 Мобильное приложение МВД научат бороться с телефонными мошенниками за 45 миллионов 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
12.09.2018 Из языка Python удаляют термины «раб» и «господин» 1
19.03.2018 Как в России вывели из строя провайдера, заблокировав миллион IP-адресов 1
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов 1
29.11.2017 Россияне избавили мир от тошноты в виртуальной реальности 1
21.08.2017 BSS обновила систему CORREQTS Corporate до версии 2.3.19 1
04.08.2017 ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия 1
13.07.2017 «Дыра» в «Касперском» позволяет дочиста ограбить банкомат 1
08.06.2017 Несовершенство системы блокировки сайтов «уронило» домены CNews и «Яндекса» 3
07.06.2017 В России появились сайты, которые запрещено блокировать. Список 2
15.05.2017 Вирусы-шифровальщики: Microsoft приготовила вакцину 1
26.04.2017 Популярный антивирус считает Windows вредоносным ПО 1
26.10.2016 Trend Micro отметила рост кибератак на PoS-терминалы в первом полугодии 2016 1
29.10.2014 Tele2 запустила бесплатный сервис для борьбы с SMS-спамом 1
07.08.2014 DeviceLock предотвратит распространение вредоносного ПО через уязвимость BadUSB 3
24.07.2014 Абоненты МТС cмогут говорить за рубежом за счет собеседника 1
20.03.2014 Обзор антивируса ESET NOD32 Mobile Security для Android. Мой смартфон - моя крепость 1
17.03.2014 Тест смартфона Samsung Galaxy S5: эволюция лидера 1
05.03.2014 У «Яндекса» началась война с популярным блокировщиком рекламы 2
25.11.2011 «Билайн» предупреждает о появлении новой мошеннической схемы «Дозвонись всем» 1
23.09.2011 Кавказский филиал «МегаФона» запустил услугу «Детский Интернет» 1
11.08.2011 «МегаФон» запустил услугу «Детский Интернет» в Центральном регионе 1
21.04.2011 ЖЖ сам назначит ботов и удалит их комментарии 2
22.02.2011 Oracle начала продажи программного межсетевого защитного экрана Oracle Database Firewall 1
28.10.2010 «Антивирусный Центр» привёз в Россию антивирусы eScan 11 1
08.07.2010 «Билайн» анонсирует запуск услуги «Черно-белые списки» 1
08.07.2010 «Билайн» будет брать деньги за защиту от мошенников 2
25.12.2009 Новый InfoWatch Device Monitor: защита конфиденциальных данных от копирования 1
22.12.2009 В Китае появится список разрешенных сайтов. Остальные заблокируют 2
13.08.2008 «Касперский» обрушил цены в 2 раза 1
24.01.2008 Novell расширяет возможности шифрования в ZENworks Endpoint Security 2

Публикаций - 34, упоминаний - 44

White list упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4107 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 5
Google LLC 7210 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 3
VK - Mail.ru Group 2492 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
Microsoft Corporation 11253 2
Монитор безопасности 69 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 216 1
Rambler Group - Рамблер ГК 493 1
Samsung Electronics 5759 1
Red Hat 670 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 1
GitHub 412 1
Facebook 3769 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 2
Правительство РФ 2210 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
МКС - Международная космическая станция 102 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 121 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 437 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Фишинг - Phishing 98 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 503 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 5
Google Android 10752 3
Microsoft Windows 10 6707 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
JavaScript - Язык программирования 637 2
Java - Язык программирования 1186 1
Apple macOS 936 1
SQL - Язык программирования 436 1
Symbian OS 782 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
Microsoft Windows 866 1
Google YouTube - Видеохостинг 1750 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
Apple iPhone 5 710 1
Nokia E - серия смартфонов 25 1
Redis СУБД 46 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 436 1
PHP - Язык программирования 307 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Ruby - Язык программирования 92 1
Drupal - CMS-система 68 1
Microsoft Exchange 685 1
Python Django 20 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 23 1
CouchDB - документо-ориентированная СУБД 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
Microsoft Azure 1171 1
Opera - Браузер 641 1
Жаров Александр 165 3
Кулин Филипп 39 2
Климарев Михаил 46 1
Казарян Карен 31 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 1
Молибог Николай 3 1
Здольников Владимир 5 1
Hettinger Raymond - Хеттингер Раймонд 1 1
Hastings Larry - Хастингс Ларри 1 1
Путин Владимир 1831 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Япония 2832 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Франция - Французская Республика 2155 2
США - Лос-Анджелес 296 1
Бразилия - Федеративная Республика 1134 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Украина 3431 1
Европа 3804 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
The Register 366 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
CodingDojo 3 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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