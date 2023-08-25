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Efsol реализовала проект миграции с Office 365 для компании «Астима»

Компания «Астима» получила услугу экстренного переноса корпоративной почты из Office 365 в облако Efsol с сохранением всех данных. В дополнение специалисты Efsol настроили антиспам-защиту на новом почтовом сервере.

В Efsol обратилась группа компаний «Астима», занимающаяся производством и доставкой промышленной трубопроводной арматуры, обратилась к нам с просьбой решить проблему: после истечения срока лицензии Office 365 и невозможностью её продления на территории Российской Федерации был утерян доступ к корпоративной почте, сотрудники больше не могли принимать и отправлять письма, а также читать прошлую переписку в почте. После экстренного переноса корпоративной почты из Microsoft Office 365 на Exchange сервер Efsol Oblako перед командой стояла задача вернуть все утерянные письма. Также некоторые сотрудники столкнулись с проблемой спама.

Перед инженерами Efsol IT были поставлены следующие задачи: перенести все письма пользователей с Microsoft Office 365, доступ к которому был утерян; защитить пользователей от спама на новом сервере.

Для получения доступа к Microsoft Office 365 клиента команда Efsol связалась с корпорацией Microsoft. После письменного запроса Microsoft согласились предоставить временный доступ.

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Для переноса писем была использована программа imapsync.

Для защиты от спама был развернут почтовый шлюз Proxmox, включен 5 уровень защиты от спама и добавлены в белый список домены, с которых чаще всего приходят письма клиенту.

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