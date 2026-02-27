Разделы

EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг - Эр Софт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2026 Сервис Metrika42 помог компании из сферы производства бутилированной воды наладить контроль качества кода «1С» 1
04.02.2026 Мониторинг «1С Metrika42» внедрен в крупной промышленной инжиниринговой группе 1
23.01.2026 Efsol расширяет возможности Metrika42: автоматический мониторинг качества кода «1C» и глубокий анализ производительности для ИТ-инфраструктуры бизнеса 1
15.01.2026 Metrika42 ускоряет контроль «1С»: новый обзорный дашборд, точнее анализ APDEX и обновлённый сборщик данных 1
12.01.2026 Efsol представила единую точку контроля состояния «1С» в Metrika42 1
17.12.2025 В Metrika42 обновлен сборщик логов и метрик «1С» 1
15.12.2025 Metrika42 помогла медицинской компании диагностировать проблемы в работе «1С» 2
11.12.2025 Системный интегратор «ТрейдСофт» внедрил СХД с управляющим ПО Raidix 5 в хостинг-провайдере «ЭР Софт» 1
02.12.2025 Обновление Metrika42: улучшенный контроль над производительностью «1С» с помощью ИИ и дополнительной аналитики 1
28.11.2025 EFSOL внедрил отказоустойчивую инфраструктуру «1С» для производителя абразивных материалов 1
26.11.2025 EFSOL представляет решение «Панцирь 1С» для защиты от простоев системы 1
21.11.2025 В Metrika42 от EFSOL углубили мониторинг серверных процессов «1С» для ускорения диагностики проблем 1
13.11.2025 Metrika42 помогла международному ритейлеру товаров для дома стабилизировать производительность «1С» и превратить мониторинг в инструмент управляемой оптимизации 1
10.11.2025 Metrika42 помогла компании из отрасли геологоразведки стабилизировать производительность «1С» и превратить мониторинг в управляемый процесс 1
31.10.2025 Metrika42 помогла крупной компании из отрасли текстильной промышленности выявить узкие места «1С» за счет глубокой аналитики 1
22.10.2025 EFSOL представляет обновление Metrika42, усиливающее контроль над производительностью 1С-инфраструктуры 1
16.10.2025 В сервисе Metrika42 появился функционал анализа ошибок системы «1С» 1
23.09.2025 EFSOL запускает on-premise-версию Metrika42 для мониторинга производительности «1С» с полным контролем над данными и безопасностью 1
15.09.2025 EFSOL внедряет систему оповещений о проблемах с производительностью «1С» в Metrika42 1
11.09.2025 EFSOL расширяет возможности Metrika42: услуга интерпретации данных для диагностики производительности «1С» 1
04.09.2025 Выпущен новый функционал для эффективного мониторинга и управления СУБД в Metrika42 от EFSOL 1
27.08.2025 Компания EFSOL запускает Metrika42 Premium — решение для комплексной оптимизации производительности системы «1С» 1
18.08.2025 Efsol выпустила обновление для Metrika42 c функциями подробного анализа конфликтов блокировок «1С» 1
31.07.2025 EFSOL выпустила продукт «DevTools42:Среда разработки 1С» 1
22.07.2025 Efsol представила функции для изучения длительных запросов «1С» через Metrika42 1
15.07.2025 Efsol выпустила онлайн-сервис для проверки кода «1С» на качество и безопасность 1
14.07.2025 EFSOL выпустил продукт для мониторинга производительности 1С — Metrika42 1
10.07.2025 EFSOL запускает продукт управления CI/CD для разработчиков «1С» в рамках сервиса DevTools42 1
27.03.2025 Поддержка ИТ-инфраструктуры в одни руки: кейс от EFSOL 1
21.02.2025 EFSOL реализовала проект мониторинга инфраструктуры для «Промситех» 1
31.10.2024 EFSOL: внедрение кластера «1С» и SQL с шифрованием для разработчика отечественного ПО 1
16.02.2024 Efsol реализовала проект облачной ИТ-инфраструктуры для «Панда Групп» 2
01.02.2024 EFSOL реализовала проект создания сервера корпоративной почты для компании «Промситех» 3
27.11.2023 EFSOL реализовала проект ИТ-инфраструктуры федерального проекта 2
19.10.2023 Efsol реализовала проект миграции из Office 365 для компании ПИР 3
18.09.2023 Efsol реализовала проект для площадки обучения «Сам себе программист 1С» 3
25.08.2023 Efsol реализовала проект миграции с Office 365 для компании «Астима» 3
15.08.2023 EFSOL реализовала проект гибридного облака для компании «Техномаш» 3
31.07.2023 EFSOL реализовала проект перехода с MS SQL на Postgres Pro для компании Flamcogroup 2
29.06.2023 Efsol Oblako создала гибридную ИТ-инфраструктуру для «Гекса - нетканые материалы» 2

Публикаций - 47, упоминаний - 66

EFSOL и организации, системы, технологии, персоны:

9124 39
Telegram Group 2676 5
Ростех - Автоматика Концерн 1754 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 2
Microsoft Corporation 25359 2
Ростелеком 10453 1
МегаФон 10150 1
X Corp - Twitter 2916 1
Yandex - Яндекс 8659 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 189 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
Nginx - Энджайникс 192 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 999 1
Zabbix SIA - Заббикс 138 1
Garsdale Services 39 1
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 1
Telconet Capital 28 1
Гекса – нетканые материалы 1 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 13
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 42 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6301 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11541 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2901 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2376 4
Оповещение и уведомление - Notification 5421 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3088 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1514 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1278 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5883 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3114 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7381 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5728 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4291 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7077 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13363 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 596 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 695 2
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 88 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10176 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 819 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3588 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9913 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8487 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 470 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7762 2
EFSOL - Metrika42 22 22
EFSOL - DevTools42 6 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1133 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 3
EFSOL - Стрим 2 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5236 2
Microsoft Office 365 991 2
1С:ERP Управление предприятием 740 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 2
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 70 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 966 2
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 37 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 1
Linux OS 11063 1
Microsoft Office 4012 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 324 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 210 1
Asterisk 89 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1342 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 665 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 989 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Пахомов Денис 6 6
Шлык Александр 1 1
Мунаев Саид 2 1
Кириллова Диана 1 1
Зингер Ильяс 1 1
Усманов Алишер 306 1
Добрынин Владимир 35 1
Алексеев Сергей 11 1
Адоньев Сергей 35 1
Мешкова Алена 2 1
Авдолян Альберт 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 2
Аренда 2585 2
Аудит - аудиторский услуги 3138 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 1
White list - Белый список 128 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3689 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8411 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 922 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1013 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2974 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 323 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 470 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6310 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

