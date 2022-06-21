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Loginet представил «Белый список»

Компания Loginet представила новый функционал платформы — «Белый список». Он позволит грузоперевозчикам заранее предоставить партнерам необходимые данные и документы на водителей и автопарк. Таким образом, грузовладельцы смогут заблаговременно сформировать списки надежных исполнителей, соответствующих необходимыми для компании требованиями. Новый функционал позволит значительно сократить загрузку менеджеров по логистике и оптимизировать рутинные процессы. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

Новый сервис, при наличии партнерства между грузовладельцем и транспортной компанией, позволяет исполнителям заранее направить на согласование необходимые заказчику ресурсы и документы на водителей, транспортные средства, а также прицепы. При наличии специфических параметров предусмотрен дополнительный раздел, который позволяет настроить дополнительные поля. Грузовладельцы, в свою очередь, смогут ознакомиться с документами, а также принять решение об отклонении запроса или принятии его с фиксацией периода акцепта.

Обновление станет особенно актуальным при перевозках дорогостоящих товаров, а также грузов, требующих особых условий при транспортировке и наличию установленных документов и разрешений у водителя и транспорта. Такие требования, например, есть у фармацевтического или акцизного сектора.

«“Белый список” позволяет значительно упростить и автоматизировать рутинные процессы менеджера по логистике, повысить уровень безопасности транспортировки за счет заранее проведенной проверки, оценки на благонадежность и соответствие требованиям. Нет необходимости вручную вести и хранить подобные данные, вся информация представлена на платформе. Наша задача сделать логистику максимально прозрачной, исключить человеческий фактор и дать возможность нашим пользователям выстраивать новые современные алгоритмы», — сказал генеральный директор Loginet Олег Жендубаев.

Внедренный модуль сохраняет всю необходимую информацию, включая сведения об участниках и этапах согласования «Белого списка» перевозчиков, что исключает необходимость сверяться с ранее составленными списками, находящимися в зоне ответственности разных структурных подразделений компании. Функционал «Белого списка» — не первый модуль Loginet, связанный с оптимизацией работы с ресурсом. У пользователей платформы также есть раздел «Автопарк», который отвечает необходимым требованиям законодательства с точки зрения ведения и учета параметров, которые являются обязательными для отражения в товаросопроводительной документации.

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Бизнес

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Loginet основан в 2010 г., и сегодня это ИТ-платформа, связывающая грузоперевозчиков и грузоотправителей в России и странах СНГ позволяющая автоматизировать процесс управления цепочками поставок. Партнерами Loginet выступают крупнейшие производственные и ритейловые компании. Платформа связывает между собой более 150 предприятий и более 6000 грузоперевозчиков и грузовладельцев. Более 100 тыс. транспортных средств ежегодно выполняют более 400 тыс. заказов благодаря решениям платформы.

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