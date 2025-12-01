Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2025 г. №1854 «Об утверждении Правил межведомственного информационного взаимодействия между исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и Министерством внутренних дел Российской Федерации и (или) его территориальными органами при передаче сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, не достигших возраста 18 лет, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации, и их родителях (законных представителях), включающих перечень информационных систем, используемых для обмена указанными сведениями и (или) являющихся источником информации для подтверждения достоверности этих сведений, а также формат и состав указанных сведений»

Региональные и местные власти будут направлять в МВД сведения о результатах тестирования несовершеннолетнего иностранца на знание русского языка, о его приеме в школу или колледж, об отчислении и об обращении в образовательную организацию лиц, включенных в реестр контролируемых.

Для выявления детей мигрантов, не зачисленных в школы, и реализации их права на получение общего образования МВД будет направлять указанным органам информацию о миграционном учете таких детей.

Установлены правила межведомственного информационного взаимодействия, перечень информсистем, формат и состав сведений.

Постановление вступает в силу с 28 января 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2025 г. №1742 «Об утверждении Правил государственной регистрации племенных животных и племенных стад в федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов и аннулирования регистрации»

В России решено создать Федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов (ФГИАС ПР). В ней будут размещаться сведения о племенных животных, стадах и хозяйствах, о выданных разрешениях на импорт племенной продукции (материала) и др.

Установлен порядок регистрации в системе, представления информации в нее и получения сведений. Будут регистрироваться племенные животные и племенные стада, прошедшие надлежащую экспертизу племенной ценности. Регистрация будет бессрочной.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2032 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2025 г. №1741 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов»

В России было решено создать Федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов (ФГИАС ПР). Утверждено положение о ней. Документ определяет цели, задачи и принципы функционирования ФГИАС ПР, а также порядок, сроки, формы и форматы направления информации в нее.

Заказчиком и оператором ФГИАС ПР является Минсельхоз. Система содержит сведения в том числе о племенных животных и стадах; о выданных заключениях; о видах и породах (типах, кроссах линий), используемых в разведении племенных животных. Такие данные являются общедоступными, кроме тех, доступ к которым ограничен законами. Пользователи регистрируются в системе путем прохождения идентификации и аутентификации в ЕСИА. Сведения предоставляются бесплатно в электронной форме.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2032 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2025 г. №1762 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Объекты критической информационной инфраструктуры решено категорировать с учетом отраслевых особенностей.

Исходными данными для категорирования послужат в том числе перечни типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры и иные данные, определенные отраслевыми особенностями.

Уточнен перечень показателей критериев значимости объектов и их значений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2025 г. №1735 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Единая информсистема управления кадровым составом госслужбы получила статус единой цифровой платформы. В нее включены подсистемы оплаты труда, службы поддержки пользователей, управления средствами авторизованного доступа, мониторинга реализации планов развития госслужбы, электронного кадрового документооборота и аналитической визуализации кадровой информации.

В системе формируется цифровой профиль госслужащего. Она используется для перемещения и расстановки кадров госоргана, анализа потребности в кадрах и организации их подбора, оценки профуровня и результатов деятельности, учета сведений о денежном содержании и их передачи в систему «Электронный бюджет», направления обращений в службу техподдержки, а также формирования, согласования и подписания документов.

Специальное ПО «Анкета ГС (МС)» является обособленным сервисом системы.

Доступ к системе получила Администрация Президента.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2025 г. №1733 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313»

Регионам выделяются субсидии на развитие информсистем для интеграции с витриной данных органов госвласти и органов управления государственными внебюджетными фондами. Скорректированы условия их предоставления.

В региональную витрину данных, развернутую на платформе ГосТех, или другую витрину данных передаются сведения, находящиеся в распоряжении региональных и муниципальных органов, территориальных государственных внебюджетных фондов и подведомственных организаций, сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги, заявление о ее предоставлении и результаты предоставления услуги.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2025 г. №1726 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. №1955»

Скорректированы правила обеспечения доступа к информации, содержащейся

в ГИС мониторинга за оборотом маркируемых товаров.

Так, Росприроднадзору доступ предоставляется в том числе для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора, а также для учета и контроля за выполнением нормативов утилизации отходов от использования товаров.

Прописаны случаи предоставления доступа ФСБ, Росстандарту и региональным контролирующим органам.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2025 г. №1716 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2022 г. №1040»

Правительство скорректировало положение о платформе «Национальная система пространственных данных». Поправки касаются установления возможности формирования тематического набора данных как совокупности сведений в системе.

В целях создания тематического набора его разработчик и оператор системы должны заключить соглашение, определяющее порядок их взаимодействия, а также состав тематического набора данных, порядок и сроки его представления оператору системы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2025 г. №1715 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. №1073»

Скорректирован порядок федерального госконтроля (надзора) в сфере рекламы.

Изменения затронули правила проведения профилактического визита, документарной и выездной проверок, процедуру обжалования. Закреплена возможность применения мобильного приложения «Инспектор».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2025 г. №3333-р

АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» включено в перечень провайдеров хостинга, предоставляющих вычислительные мощности для размещения информации в системе, постоянно подключенной к Интернету, операторам государственных и муниципальных информсистем, а также информсистем государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 ноября 2025 г. №291 «Об определении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих (работников), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Минюст составил новый перечень должностей, при замещении которых сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих и работников публикуются на сайте Министерства.

Прежний перечень признан утратившим силу.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 ноября 2025 г. №296 «Об определении перечня документов, подтверждающих наличие необходимых оборудования и программного обеспечения, соответствующих требованиям к оборудованию и программному обеспечению»

Для получения права взаимодействия с должниками и иными лицами способами, предусмотренными законом, профессиональные коллекторские организации, а также кредитные и микрофинансовые организации должны обратиться в ФССП с заявлением, к которому прикладываются копии документов, подтверждающих наличие у вышеуказанных организаций необходимых оборудования и программного обеспечения (ПО).

Минюст утвердил перечень документов, подтверждающих наличие необходимых оборудования и ПО. Также приведен рекомендуемый образец справки о подтверждении соответствия оборудования и ПО установленным требованиям.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2025 г. и действует 6 лет.

Приказ Федеральной службы судебных приставов от 12 ноября 2025 г. №605 «Об утверждении формата заявления должника, его представителя, третьего лица, давшего согласие на взаимодействие с кредитором или его представителем, и иного лица, не имеющего обязательств перед кредитором, полагающих, что в отношении их нарушены правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании телефонной связи, направляемого с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Граждане могут направить в ФССП через Госуслуги заявление о нарушении правил возврата просроченной задолженности при использовании телефонной связи. Установлен его формат.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2025 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 1 ноября 2025 г. №768 «Об утверждении Критериев оценки информации, необходимой для принятия Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», в отношении информации, содержащей предложение о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации о качестве и безопасности пищевых продуктов»

По решению Роспотребнадзора в реестр запрещенных сайтов включаются странички с предложениями о розничной торговле БАДами, продажа которых не допускается.

Установлены критерии оценки такой информации для принятия решения. В частности, это наличие сведений о содержании в составе БАДов запрещенных веществ.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 ноября 2025 г. «Период «охлаждения» сим-карт в России: для чего нужен и что делать при блокировке»

С 10 ноября 2025 г. вводится период «охлаждения» для сим-карт.

Речь идет о блокировке мобильного интернета (включая «белый список») и смс на 24 часа с сохранением возможности совершать и принимать голосовые вызовы. Цель - борьба с беспилотниками, которые во время атак могут управляться при помощи российских сим-карт.

Мера применяется при возвращении из международного роуминга (если сим-карта хотя бы раз была активна за границей) и если сим-карта была неактивна в течение 72 часов.

Сразу после появления сим-карты в домашней сети на телефон поступит смс с информацией о способах снятия ограничений (по интернет-ссылке либо через звонок в колл-центр).

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2025 г. «Список доступных во время ограничений работы мобильного интернета сайтов дополнен»

Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на 2 этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного Интернета по соображениям безопасности. В список включены сайты госорганов, Почта России, Альфа-Банк, Честный знак, Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру и Rambler, РЖД и Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси Максим и Gismeteo. Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки.

В так называемый «белый список» на 1 этапе уже вошли соцсети, Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы и личные кабинеты операторов связи. Также доступ обеспечен к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента и Правительства.

Сообщение Министерства просвещения Российской Федерации от 14 ноября 2025 г. «О расширенном перечне интернет-ресурсов для использования в образовательном процессе во внеурочное время или для использования образовательными организациями»

Минпросвещения разъяснило, что в разрешенный перечень ресурсов для использования во внеурочное время или для применения образовательными организациями включаются как рекомендованные на федеральном уровне интернет-ресурсы, так и те, что внесены на основании заявок регионов с учетом предложений образовательных организаций, функционирующих на их территории.

Все ресурсы проверяются на соответствие требованиям законодательства.

Интернет-ресурс выбывает из белого списка в случае его включения Роскомнадзором в перечень запрещенных сайтов, обнаружения в нем нежелательной информации.