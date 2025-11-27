Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

В Москве арестован подозреваемый в заказном убийстве в 1999 г. президента компании «Вист», которая в начале девяностых наладила сборку компьютеров в России, но не устояла перед кризисом 1998 г.



Убийца арестован

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Москве установлен и арестован подозреваемый в убийстве в 1999 г. президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова, сообщил СК в своем Telegram-канале.

Фигуранту предъявлено обвинение по пунктам «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России, говорится в сообщении. Следователи нашли свидетеля, который дал показания по факту убийства и указал на очной ставке на обвиняемого как на лицо, совершившее преступление.

Имя подозреваемого не раскрывается. Сообщается только, что им оказался индивидуальный предприниматель, который занимается грузоперевозками и входит в организованную преступную группу (ОПГ).

Следственный комитет России Подозреваемый в заказном убийстве, по данным следствия, является членом ОПГ

Московские следователи устанавливают обстоятельства дела и занимаются поиском соучастников обвиняемого.

Происшествие 1999 года

Преступление было совершено 27 декабря 1999 г. в Москве, во дворе жилого дома на улице Маломосковской, где обнаружили тело 36-летнего Постникова с огнестрельными ранениями.

О происшествии тогда сообщали многие СМИ. Киллер семь раз выстрелил в предпринимателя, когда тот садился в свой автомобиль Audi, как писала «Независимая газета».

Предполагалось, что убийство было заказным и скорее всего связано с предпринимательской деятельностью. «Вист» считался крупнейшим в России производителем персональных компьютеров, серверов, рабочих станций и ноутбуков, торгующим под собственной торговой маркой, но после кризиса 1998 г. состояние компании резко ухудшилось.

Что известно о бизнесе «Вист»

К моменту убийства «Вист» уже полгода не вел никакой PR-активности, перестал собирать компьютеры на заводе «Квант» в Зеленограде и разделился на несколько маленьких структур, приводило издание неофициальные данные.

Основатель «Вист» Александр Рапопорт, потеряв партнера, переключился с компьютеров на производство и обслуживание кондиционеров, писал «Коммерсант» в 2006 г.



«Вист» был создан в 1992 г. и уже через три года захватил около 20% компьютерного рынка России. В 1998 г. продажи сильно упали, а компания обросла долгами. По одной из версий, причиной гибели ее совладельца и вице-президента Постникова стал отказ расплатиться по долгам.