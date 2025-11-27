Получите все материалы CNews по ключевому слову
Независимая газета
СОБЫТИЯ
|27.11.2025
|Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники 1
|13.12.2018
|Арестован экс-редактор российского PC Week 1
|17.06.2008
|Белоруссия ужесточит контроль над интернетом 1
|25.05.2007
|Геномы россиян заберут в милицию 1
|22.09.2006
|В России ожидается кризис ТВ-вещания 1
|01.08.2006
|ФСБ обеспечит ИТ-безопасность телевидения 1
|02.03.2006
|Размещен список докладчиков конференции "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
|23.11.2005
|В России отменят выборность ректоров вузов? 1
|20.07.2005
|Хакеры не взломали базу ЕГЭ 1
|06.02.2004
|У "ВымпелКома" могут конфисковать документы 1
|10.10.2003
|HotLog празднует день рождения 1
|18.07.2002
|Жителям Смоленска станет сложнее звонить по таксофону 1
|23.10.2000
|26 октября РОЦИТ проводит семинар "Традиционные СМИ в интернете" 1
Независимая газета и организации, системы, технологии, персоны:
|Фурсенко Андрей 128 2
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Садовничий Виктор 62 1
|Текебаев Омурбек 10 1
|Бокарев Тимофей 36 1
|Шерман Никита 27 1
|Чистов Кирилл 17 1
|Вирин Федор 25 1
|Ломизе Евгений 10 1
|Можаев Дмитрий 9 1
|Спивак Сергей 11 1
|Тагиев Руслан 11 1
|Тутубалин Алексей 5 1
|Падалкин Алексей 2 1
|Болотов Виктор 5 1
|Филиппов Роман 4 1
|Залегин Евгений 1 1
|Любимов Лев 1 1
|Ковалева Галина 1 1
|Шамина Наталья 1 1
|Линдер Борис 1 1
|Радьков Александр 4 1
|Ганн Ирина 1 1
|Клячко Татьяна 1 1
|Кутушева Наталья 2 1
|Маевский Леонид 57 1
|Рейман Леонид 1058 1
|Маевский Игорь 38 1
|Букин Максим 3 1
|Рожецкин Леонид 48 1
|Путин Владимир 3339 1
|Делицын Леонид 133 1
|Соколов Александр 47 1
|Долгов Владимир 60 1
|Скляр Геннадий 32 1
|Умаров Михаил 56 1
|Рыжиков Сергей 112 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Басов Алексей 115 1
|Чернышов Андрей 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402955, в очереди разбора - 733115.
Создано именных указателей - 186216.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.