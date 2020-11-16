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Моби.Деньги
Mobi.Деньги


16.11.2020 «МТС банк» и «Моби.деньги» запустили бесплатные мгновенные онлайн-переводы в Узбекистан 1
15.09.2020 Супермаркеты Prisma начали принимать Webmoney по QR-коду 2
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 1
01.11.2019 Американцам не дали создать платежную платформу с российским банком 1
27.06.2019 Сбербанк и «Моби.Деньги» запустили переводы по номеру телефона 1
29.01.2019 «Связной | Евросеть» и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными 1
18.01.2019 «Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay 1
24.12.2018 ГК «МОБИ.Деньги» подключилась к сервису Masterpass от Mastercard 3
26.11.2018 ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay 1
16.10.2018 Visa и портал «Оплата госуслуг» объявили о продлении акции «Цени время вместе с Visa» 1
06.09.2018 Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay 3
26.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 2
25.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 2
10.07.2018 Сеть супермаркетов «Лэнд» начала принимать платежи через Alipay 1
05.07.2018 Burger King подключает Alipay 4
14.05.2018 ВТБ обеспечил безналичный расчет для компаний-ломозаготовителей 2
06.03.2018 «Дикси» начала принимать Alipay 4
20.12.2017 Универмаг «Цветной» начал принимать к оплате Alipay 2
23.11.2017 В «Евросети» можно оплатить услуги Росреестра 2
05.10.2017 «МОБИ.Деньги» получила статус официального партнера Аlipay в России 6
03.08.2017 «Моби.Деньги» присоединились к сервису Orange Data 1
20.07.2017 Счет абонента «Билайн» Узбекистан можно пополнить из России мгновенно 1
07.06.2017 Пополнение счета пользователя госсистемы «Платон» доступно с мобильного телефона 1
06.02.2017 В «Евросети» можно уплатить задолженности по исполнительным производствам ФССП 1
30.11.2016 Жители Приморья могут оплатить госуслуги на сайте RT.RU 1
17.11.2016 Оплатить госуслуги теперь можно на сайте «Ростелекома» 1
13.10.2016 Пользователи Западного скоростного диаметра получили новые возможности пополнения лицевых счетов 2
20.04.2016 Оплатить трудовые патенты в салонах связи «Евросеть» теперь можно по всей России 2
05.04.2016 «Моби.Деньги» и «Евросеть» запускают сервис по оплате трудовых патентов в салонах связи 2
29.02.2016 Новый сервис CreditTimer поможет банкам решить проблему невозврата кредитов 4
23.09.2015 Tele2 снизила комиссию за денежные переводы почти в 3 раза 1
22.06.2015 Tele2 и «Моби.Деньги» запустили сервис денежных переводов c выдачей в отделениях «Почты России» 2
05.09.2014 Абоненты Tele2 могут отправлять моментальные переводы «Юнистрим» со счета мобильного телефона 1
21.08.2014 «Моби.Деньги» и «Юнистрим» запустили бивалютные денежные переводы в страны СНГ и Грузию для абонентов МТС 1
17.07.2014 «Моби.Деньги» и fastacash запустили платформу для денежных переводов в соцсетях 1
23.04.2014 ВТБ24 внедрил услугу интернет-эквайринга для оператора мобильной связи Tele2 2
02.10.2013 Tele2 и MasterCard выпустили виртуальную карту 1
14.12.2012 Денежные переводы по системе Contact со счета мобильного телефона теперь доступны без выхода в интернет 1
31.08.2012 Tele2 создал мобильный портал для электронных платежей 1
19.12.2011 Contact и «MOBI.Деньги» запустили услугу «Мобильный перевод» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 75

Моби.Деньги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Webmoney 333 2
Prisma - Нейронные сети 24 2
Orange Data 8 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Питерская группа связистов 114 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
АСВТ 29 1
Factorin - Факторин 4 1
Ascreen - Аскрин 17 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Addreality 36 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 75 1
АФК Система ПАО 998 1
3779 1
Alibaba Group 298 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Visa International 1346 3
Виктория - Сеть супермаркетов 42 3
Связной ГК 884 2
Дикси Мегамарт 5 2
Евросеть 892 2
Интерторг ТД 5 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 2
Юнистрим - Unistream 167 2
Юнитайл - Unitile 5 1
Ant Financial Services Group 5 1
Трансаэро - авиакомпания 42 1
Сибирский агрохолдинг 2 1
IPOC 29 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Net Element - NETE 49 1
МТС банк 254 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Альфа-Групп 327 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 8
Smartphone - Смартфон 774 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Alibaba Group - AliPay 65 9
CSI Set Retail 44 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Google Android 10751 2
ВТБ Мультикарта 147 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 57 1
Webmoney Transfer 89 1
MasterCard MasterPass 29 1
Webmoney Keeper 26 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
МТС Деньги 42 1
Киричек Алексей 66 3
Бабкина Екатерина 4 3
Анкудинов Алексей 7 3
Задорожный Богдан 5 3
Чижикова Александра 2 2
Скуратовская Кристина 2 2
Нестеров Андрей 17 2
Евдокимов Александр 4 2
Стасевич Владимир 6 1
Рыбакова Любовь 12 1
Шамайко Алексей 4 1
Рожецкин Леонид 17 1
Сурский Кирилл 4 1
Бнатов Алексей 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Макаренко Вадим 1 1
Рейман Леонид 422 1
Костюковская Валерия 1 1
Беляков Сергей 8 1
Егоров Юрий 1 1
Некрасова Ольга 1 1
Чтецов Дмитрий 1 1
Медовый Дмитрий 3 1
Лапаева Екатерина 1 1
Смирнов Андрей 23 1
Церех Алексей 3 1
Маевский Леонид 24 1
Федосеев Михаил 12 1
Букин Максим 3 1
Павлов Антон 13 1
Маевский Игорь 23 1
Мамонтов Игорь 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Европа 3788 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Казахстан - Республика 2650 2
Армения - Республика 690 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Грузия 693 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - Калининград 675 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Узбекистан - Республика 827 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Калининградская область 542 1
Китай - Ухань 32 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Ближний Восток 1479 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Израиль 725 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Независимая газета 2 1
Компьютерра 11 1
Мобильные системы 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769608, в очереди разбора - 673292.
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