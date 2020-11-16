Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Моби.Деньги
Mobi.Деньги
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Публикаций - 45, упоминаний - 75
Моби.Деньги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Киричек Алексей 66 3
|Бабкина Екатерина 4 3
|Анкудинов Алексей 7 3
|Задорожный Богдан 5 3
|Чижикова Александра 2 2
|Скуратовская Кристина 2 2
|Нестеров Андрей 17 2
|Евдокимов Александр 4 2
|Стасевич Владимир 6 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Шамайко Алексей 4 1
|Рожецкин Леонид 17 1
|Сурский Кирилл 4 1
|Бнатов Алексей 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Макаренко Вадим 1 1
|Рейман Леонид 422 1
|Костюковская Валерия 1 1
|Беляков Сергей 8 1
|Егоров Юрий 1 1
|Некрасова Ольга 1 1
|Чтецов Дмитрий 1 1
|Медовый Дмитрий 3 1
|Лапаева Екатерина 1 1
|Смирнов Андрей 23 1
|Церех Алексей 3 1
|Маевский Леонид 24 1
|Федосеев Михаил 12 1
|Букин Максим 3 1
|Павлов Антон 13 1
|Маевский Игорь 23 1
|Мамонтов Игорь 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769608, в очереди разбора - 673292.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769608, в очереди разбора - 673292.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru