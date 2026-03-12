Разделы

Володин Роман


СОБЫТИЯ


12.03.2026 «Атол» назначила коммерческим директором Антона Мордвинова 1
27.01.2025 Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин 1
23.12.2024 «Атол» объявил о смене акционера компании 2
23.12.2024 Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол» 1
13.11.2023 «Атол» представляет новые кассы самообслуживания для магазинов 1
16.06.2023 НСПК и АТОЛ заключили соглашение о сотрудничестве 1
20.04.2023 АТОЛ планирует разрабатывать свои решения на базе российской мобильной ОС «Аврора» 1
16.12.2015 Tele2 перенес корпоративные номера сотрудников центрального и московского офисов из сети «Билайн» в свою сеть 1
17.09.2015 Tele2 объявил об организационных изменениях в структуре компании и новых назначениях 1
09.09.2015 Tele2 обеспечила 4G-интернет на всех станциях Петербургского метрополитена 1
25.06.2015 Tele2 отметил увеличение спроса на услуги мобильного интернета 1
22.06.2015 Tele2 и «Моби.Деньги» запустили сервис денежных переводов c выдачей в отделениях «Почты России» 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
22.01.2015 Годовой оборот мобильной коммерции Tele2 достиг 1,9 млрд руб. 1
10.11.2014 Количество торговых точек, где абоненты могут подключиться к сети Tele2, превысило 23 тыс. 1
23.04.2014 ВТБ24 внедрил услугу интернет-эквайринга для оператора мобильной связи Tele2 1
05.09.2013 Александр Смолин назначен директором по продажам и развитию дистрибуции «Tele2 Россия» 1
26.08.2013 Павел Чунихин назначен директором по продуктам «Tele2 Россия» 1
06.08.2013 Роман Володин назначен коммерческим директором «Tele2 Россия» 2
26.03.2013 Tele2 открыл портал мобильных подписок 1
21.08.2012 Tele2 защищает своих абонентов от мобильных мошенников 1
07.09.2011 Tele2 внедрил систему оперативного контроля качества услуг в роуминге 1
05.08.2011 Tele2 запустил сервис «Мобильный платеж» 1
01.08.2011 Tele2 открыл роуминг в Армении и Италии 1
20.12.2010 Tele2 начинает продажи комплектов для мобильного доступа в интернет 1
26.10.2010 Tele2 открыл новый сервис пополнения мобильного счета с помощью банковских карт 1
01.06.2010 Tele2 запустил онлайн-сервис пополнения счета с помощью банковских карт Visa и MasterCard 1
03.02.2010 «Доктор Веб» защитит абонентов Tele2 от Trojan.Winlock 1
14.05.2009 «Tele2 Россия» запустил Camel-роуминг за рубежом 1
12.08.2008 Tele2 снизил цены на внутрисетевой роуминг 1
29.02.2008 «Билайн» обменял роуминг на Дальний Восток 1

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3180 26
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 305 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 2
Эвотор - Evotor 215 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 2
ВымпелКом - КСК - Корпорация северная корона 5 1
Samsung Electronics 10757 1
Ростелеком 10475 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14810 1
Softline - Софтлайн 3372 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
9143 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1383 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 495 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 341 1
КСК Технологии 46 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Fly - Explay - Эксплей 242 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
Edelweiss - Эдельвейс 64 1
StormWall - Сторм системс 125 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 330 1
Почта России ПАО 2273 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 2
Visa International 1977 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 2
Черемушки 60 1
Светофор ТРЦ 1 1
Июнь ТЦ - Июнь ТРЦ 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8361 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2768 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Альфа-Банк 1897 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1718 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
JCB International 145 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 231 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 34 1
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Петербургский метрополитен ГУП 145 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6433 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9030 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29058 10
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2576 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34316 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4710 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74493 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13125 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 343 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5212 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8919 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 873 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17319 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27305 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5732 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 308 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2211 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9534 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1509 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9637 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 215 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8221 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6018 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
USB modem - USB модем 309 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 320 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14434 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 271 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1084 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1001 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4755 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1291 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1231 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 652 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 807 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 4
Apache Camel 73 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 966 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 710 2
АТОЛ Frontol 61 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 159 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 192 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 67 1
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - Платите легко 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - интернет-магазин 9 1
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 10 1
MasterCard Virtual - MasterCard Electronic 6 1
Microsoft Windows 16498 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 628 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 825 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 253 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 119 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 961 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 144 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Apple Keynote 63 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 42 1
Макарова Ирина 6 2
Замашкина Наиля 23 2
Чунихин Павел 4 1
Бочков Александр 2 1
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
Эрвиц Леонид 2 1
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 1
Эйгес Павел 107 1
Макаров Алексей 68 1
Майстренко Игорь 46 1
Чинкова Мария 29 1
Кусков Денис 221 1
Комлев Владимир 35 1
Барсуков Александр 2 1
Пелин Андрей 5 1
Дегтярев Алексей 58 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Чернышов Михаил 45 1
Смолин Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159452 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 4
Европа 24725 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8276 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1193 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3018 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 1
Япония 13589 1
Армения - Республика 2391 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1347 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Германия - Федеративная Республика 12980 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2737 1
Россия - СФО - Новосибирск 4736 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 1
Россия - ЦФО - Курская область 717 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2170 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2144 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1722 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 1
Россия - УФО - Челябинская область 1432 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1014 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 745 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1285 1
Латвия - Латвийская Республика 826 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 909 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 898 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 783 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 532 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26211 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51636 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6814 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5990 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 360 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4956 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7057 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55423 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1118 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7341 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1662 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8433 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17536 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3752 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8581 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2692 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1619 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3201 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1775 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2988 1
Финансовая грамотность 36 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 565 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1339 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3733 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2334 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 981 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 603 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 324 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 517 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3825 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7418 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 770 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7846 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5465 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11461 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 324 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 2
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
