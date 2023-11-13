«Атол» представляет новые кассы самообслуживания для магазинов

ИТ-компания «Атол» разработала собственную линейку касс самообслуживания для торговой точки любого формата. В предложение вошли три новых устройства: КСО 3210, КСО 4210 и КСО 4271. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Кассы самообслуживания «Атол» уже оснащены встроенными сканерами товаров и интегрированы с популярными кассовыми ПО, например, Frontol 6 или ICS. Помимо этого, на устройства клиенты могут установить программное обеспечение собственной разработки.

Кассы самообслуживания предназначены для автоматизации оплаты покупок в торговых залах без участия кассира: сканирование товаров и оплату товара покупатель выполняет самостоятельно.

Роман Володин, CEO «Атол»: «Рынок касс самообслуживания в России продолжает бурно развиваться. Уже сейчас устройства устанавливают не только в крупные торговые сети, но и в небольшие несетевые магазины. По нашей оценке, в среднесрочной перспективе в нашей стране количество активных касс самообслуживания увеличится более, чем в три раза. «Атол» является лидером в разработке решений для полной автоматизации торговли и логистики. Наши кассы самообслуживания позволяют существенно повысить эффективность использования торговых площадей, уровень сервиса и лояльность покупателей за счет легкой адаптации покупательских сценариев, бесшовной интеграции в ИТ-инфраструктуру. Благодаря внедрению в торговые процессы касс самообслуживания наши клиенты будут обеспечены бесперебойным режимом работы 24/7. Все это позволяет быстро окупить инвестиции в развертывание решений по самоообсулживанию».

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«Атол» — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.