Торговля RetailTech Касса самообслуживания Самостоятельная оплата товаров Цифровые кассиры Доверительная торговля выручай-касса self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go
- Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле)
- ЕФС - Единая фронтальная систем
- Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания
|30.10.2024
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«Т1 Интеграция» и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле
«Т1 Интеграция» и «Т1 Сервионика» реализуют масштабный проект по автоматизации кассовой зоны магазинов с использованием касс самообслуживания (КСО) в сети «Магнит». На данный момент интегратором поставлено уже более 14 тыс. устройств и автоматизировано более 3,5 тыс. рабочих мест кассиров. Об этом CNews сообщили представители холдинга
|30.07.2024
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Кассы самообслуживания АТОЛ помогают обслуживать клиентов сети магазинов автозапчастей «Тектор»
ИТ-компания АТОЛ поставила свои кассы самообслуживания модели 4210 для сети магазинов автозапчастей «Тектор» в Екатеринбурге. Внедрением работы нового оборудования в сети занималась компания «Слон-Электроникс». Специалисты пр
|26.07.2024
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Сеть ресторанов ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол»
л» — компания «Слон-Электроникс». Об этом CNews сообщили представители «Атол». Для решения ключевых проблем сети — очередей в часы пик и высоких затрат на оплату труда кассиров — ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол» модели 4210. Новые терминалы позволяют посетителям самостоятельно собирать и оплачивать заказы, что значительно ускоряет обслуживание. При этом один оператор может
|05.07.2024
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Работа с маркировкой, сигналы на КСО, централизованная продажа пакетов — в весенне-летнем обзоре новинок для ритейлеров от CSI
вида аудиосигналов, а еще в новых релизах можно централизованно настраивать продажу пакетов на всех КСО торговой сети. Среди других важных обновлений: установка любого товара на кнопку в меню T
|28.06.2024
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Александр Иванов -
Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания
т позже, уже в составе «Гиппо» в 2018 году, я продолжил её реализацию. Мы провели конкурс по выбору КСО — и его также выиграл наш поставщик кассовых систем на тот момент: с кассами Diebold Nixd
|07.05.2024
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«Атол» поставил кассы самообслуживания в сеть зоомагазинов «Четыре Лапы»
«Четыре Лапы» установила в своих торговых точках кассы самообслуживания «Атол». Новые модели «Атол» КСО 3210 уже помогают обслуживать клиентов в 35 торговых точках в Москве, Санкт-Петербурге, К
|03.04.2024
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Amazon внезапно убрал кассы самообслуживания из своих магазинов без продавца. Полная автоматизация оказалась результатом ручной работы 1000 индусов
я в виртуальную корзину и оплачиваются с помощью этой карты. Unsplash Amazon внезапно убрал «умные» кассы самообслуживания из своих магазинов Fresh. Полностью автоматизированная технология оказ
|21.03.2024
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АТОЛ поставил кассы самообслуживания для АЗК «Роснефти»
е 150 касс самообслуживания АТОЛ для своих автозаправочных комплексов (АЗК) в двадцати регионах России, в том числе в Москве, республике Башкортостан, Воронежской, Саратовской и Ярославской областях. Кассы самообслуживания позволяют клиентам оплачивать услуги и товары без непосредственного участия персонала, тем самым делая работу АЗК быстрее и удобнее. Для своих АЗК «Роснефть» выбрала моде
|14.03.2024
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«Магнит» доведет количество касс самообслуживания в магазинах до 40 тысяч штук
«Магнит», российский ритейлер, приступает к новому этапу масштабного внедрения касс самообслуживания (КСО) в своей сети. До конца 2024 г. компания установит 27 тыс. новых КСО. Проект охватит более 7 тыс. магазинов «Магнит» «у дома», в том числе торговые точки с отделом собственной выпечк
|20.02.2024
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Fix Price в 2024 г. установит кассы самообслуживания в более чем 1 тыс. своих магазинов
поставила план оборудовать еще более чем 1 тыс. своих магазинов в России кассами самообслуживания (КСО) – по две в каждой торговой точке. Точная цифра будет зависеть от технических возможносте
|01.02.2024
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«Лента» установила кассы самообслуживания ещё в 44 гипермаркетах
ена математическая модель. Всего проект реконструкции охватил 44 гипермаркета, была установлена 191 касса самообслуживания с контрольно-весовыми платформами для исключения негативного влияния н
|18.01.2024
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«Лента» перевела кассы самообслуживания на отечественное программное обеспечение
«Лента», мультиформатная розничная сеть, установила на кассы самообслуживания иностранных производителей программное обеспечение отечественного вендора CSI. После ухода с российского рынка зарубежных поставщиков касс самообслуживания, установленных
|17.11.2023
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Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания
дивостока и спустя три месяца показал хороший результат — до 46% всех чеков магазина пробивались на КСО, снизилась нагрузка на кассиров. По итогам пилота ритейлер планирует оборудовать острова
|13.11.2023
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«Атол» представляет новые кассы самообслуживания для магазинов
тала собственную линейку касс самообслуживания для торговой точки любого формата. В предложение вошли три новых устройства: КСО 3210, КСО 4210 и КСО 4271. Об этом CNews сообщили представители «Атол». Кассы самообслуживания «Атол» уже оснащены встроенными сканерами товаров и интегрированы с популярными кассовыми ПО, например, Frontol 6 или ICS. Помимо этого, на устройства клиенты могут устан
|08.11.2023
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В книжной сети «Читай-город–Буквоед» появились кассы самообслуживания
ая розничная сеть книжных магазинов «Читай-город–Буквоед» начинает внедрение касс самообслуживания. КСО появятся в крупных магазинах и новых точках продаж. Об этом CNews сообщили представители
|12.10.2023
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«Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в своих магазинах
«Магнит» установит в своих магазинах более 10 тыс. касс самообслуживания (КСО). Они позволяют улучшить качество сервиса и повысить эффективность работы магазинов, счит
|07.04.2023
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В чем обвиняют кассы самообслуживания и почему это несправедливо
ёт как на дрожжах (по данным некоторых исследований, в России минимум 54% торговых сетей используют КСО), а технология интересует не только продуктовые сети, но и магазины строительных, спортив
|06.10.2022
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«Бегемаг» тиражирует кассы самообслуживания и оптимизирует расходы на персонал
уже в 21 торговой точке, всего ритейлер планирует оснастить ими треть магазинов сети. С установкой КСО «Бегемаг» ускоряет прохождение кассовой линии, а также снижает расходы на ФОТ торговой то
|14.07.2022
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«Магнит» установит 1,5 тысячи российских касс самообслуживания
«Магнит» до конца 2022 г. планирует оборудовать 1 тыс. магазинов у дома кассами самообслуживания (КСО) российского производства и довести общее число таких терминалов в сети почти до 3,5 тыс.
|06.10.2021
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Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания
с самообслуживания в гипермаркете «Острова» на улице Мухина,114. Проектные работы, обучение ассистентов взаимодействию с кассами самообслуживания, а также мониторинг показателей работы зоны касс SCO (self-checkout) выполнила команда специалистов компании-производителя касс самообслуживания NCR Corporation. Внедрение касс SCO позволило снять нагрузку с кассиров — до 40% покупателей теперь со
|30.10.2020
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«Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах
омпоненты, как и на классической кассовой линии, что позволяет переоборудовать классические кассы в КСО. Касса имеет углубление-«ящик» с RFID-считывателем, а также ручной сканер – им можно отск
|08.04.2020
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В «Пятерочках» по всей России внедряют кассы самообслуживания
газинах. Всего в 2020 г. планируется установка 12 тыс. «цифровых кассиров». Касса самообслуживания (КСО) – первый программно-аппаратный продукт, полностью созданный в лаборатории инноваций Х5.
|28.11.2019
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«Гиппо» запустил первые кассы самообслуживания в Белоруссии
В Белоруссии заработали первые кассы самообслуживания — в двух магазинах «Гиппо» в Минске. Запуская новый, современный, формат оплаты покупок, ритейлер нацелен привлечь новых клиентов, увеличить пропускную способность магази
|28.08.2019
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X5 разработала «цифрового кассира»
я розничная компания, на базе собственной лаборатории инноваций разработала кассу самообслуживания (КСО) нового поколения. Это первый hard- и software-продукт, полностью созданный в Х5. 67 аппа
|14.09.2017
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Ростех создал «умные» кассовые аппараты
«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании образцов кассовых аппаратов самообслуживания (КСО) для розничных сетей и крупных гипермаркетов. Заменив традиционные кассы, новая техника значительно снизит издержки магазинов, в том числе позволит сократить численность персонала, сэкономи
|13.05.2015
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Кассы самообслуживания NCR установят в 40 гипермаркетах «Магнит»
Корпорация NCR, мировой поставщик технологических решений для проведения транзакций, объявила о том, что «Магнит», розничная сеть по торговле продуктами питания в России, в результате тендера выбрала кассы самообслуживания NCR. В комплексном предложении NCR в партнерстве с компанией «Штрих» встраивает фискальные решения на кассах самообслуживания, а New Vision поддерживает интеграцию с суще
|15.04.2014
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Кассовое оборудование: Self-Checkout в ожидании светлого будущего
FIT стартовал в 2012 г. в столичной сети «Магнолия», где на сегодняшний день установлено 34 системы Self-Checkout в 21 магазине. Новый проект был запущен в конце 2013 г. в Нижнем Новгороде в дв
|09.09.2013
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Сеть гипермаркетов «Глобус» внедряет кассы самообслуживания NCR в разных городах России
касс самообслуживания и в других городах России. Ожидается, что это поспособствует повышению удовлетворенности покупателей и оптимизации рабочих процессов. Сеть гипермаркетов планирует устанавливать кассы самообслуживания в своих новых магазинах в Красногорске и Твери, а также в уже существующем магазине в Климовске. По отзыву заказчика, клиенты «Глобуса» быстро оценили возможности касс са
|17.07.2012
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Розничная сеть «Магнолия» внедрила системы самообслуживания self-checkout от Fujitsu
пания France Informatique & Technologie (FIT) сообщила о внедрении кассовых систем самообслуживания self-checkout (SCO) Fujitsu U-Scan Genesis в розничной сети «Магнолия». По информации FIT, се
|15.04.2011
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Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует
енды и технологии, приходящие к нам из-за рубежа. Однако выкладывать деньги за модные Future Store, Self-Checkout, Smart Shopping, RFID и пр. основная масса представителей отечественной отрасли
|30.03.2005
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Счетная палата внедряет систему госфинконтроля
езультатах пилотного проекта по реализации электронных процедур государственного финансового контроля, который выполнялся в интересах Счетной палаты и контрольно-cчетных органов Российской Федерации (КСО). В рамках пилотного проекта проводилась разработка типовых программно-технологических решений, позволяющих, с одной стороны, автоматизировать регламентированную деятельность КСО, с
Торговля и организации, системы, технологии, персоны:
|Сафронов Юрий 67 5
|Козырь Сергей 32 4
|Адмиральский Сергей 39 4
|Чечулин Игорь 5 4
|Лексин Олег 19 4
|Ирышков Эдуард 12 4
|Якушев Сергей 19 3
|Маликин Андрей 11 3
|Гурова Наталья 13 3
|Потапенко Дмитрий 18 3
|Семенова Ирина 43 3
|Заржецкий Александр 35 3
|Павлык Алексей 4 3
|Попов Сергей 136 3
|Иванов Александр 101 3
|Романенко Андрей 91 3
|Предыбайло Вячеслав 22 3
|Вааг Игорь 7 3
|Шехтерман Игорь 13 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
|Сульгин Сергей 46 2
|Садовенко Илья 65 2
|Коротков Сергей 7 2
|Бельчиков Вячеслав 3 2
|Никифоров Игорь 31 2
|Артюхов Александр 19 2
|Махов Геннадий 11 2
|Патока Андрей 109 2
|Мальцев Тимур 8 2
|Гринкевич Сергей 8 2
|Русских Тимофей 7 2
|Кузнецов Андрей 67 2
|Попов Денис 12 2
|Варов Константин 24 2
|Левиков Антон 69 2
|Зайцев Николай 32 2
|Горбунов Вадим 12 2
|Межов Игорь 16 2
|Алехин Александр 6 2
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