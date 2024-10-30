Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go

«Т1 Интеграция» и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле «Т1 Интеграция» и «Т1 Сервионика» реализуют масштабный проект по автоматизации кассовой зоны магазинов с использованием касс самообслуживания (КСО) в сети «Магнит». На данный момент интегратором поставлено уже более 14 тыс. устройств и автоматизировано более 3,5 тыс. рабочих мест кассиров. Об этом CNews сообщили представители холдинга

Кассы самообслуживания АТОЛ помогают обслуживать клиентов сети магазинов автозапчастей «Тектор» ИТ-компания АТОЛ поставила свои кассы самообслуживания модели 4210 для сети магазинов автозапчастей «Тектор» в Екатеринбурге. Внедрением работы нового оборудования в сети занималась компания «Слон-Электроникс». Специалисты пр

Сеть ресторанов ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол» л» — компания «Слон-Электроникс». Об этом CNews сообщили представители «Атол». Для решения ключевых проблем сети — очередей в часы пик и высоких затрат на оплату труда кассиров — ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол» модели 4210. Новые терминалы позволяют посетителям самостоятельно собирать и оплачивать заказы, что значительно ускоряет обслуживание. При этом один оператор может

Работа с маркировкой, сигналы на КСО, централизованная продажа пакетов — в весенне-летнем обзоре новинок для ритейлеров от CSI вида аудиосигналов, а еще в новых релизах можно централизованно настраивать продажу пакетов на всех КСО торговой сети. Среди других важных обновлений: установка любого товара на кнопку в меню T

Александр Иванов - Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания т позже, уже в составе «Гиппо» в 2018 году, я продолжил её реализацию. Мы провели конкурс по выбору КСО — и его также выиграл наш поставщик кассовых систем на тот момент: с кассами Diebold Nixd

«Атол» поставил кассы самообслуживания в сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» «Четыре Лапы» установила в своих торговых точках кассы самообслуживания «Атол». Новые модели «Атол» КСО 3210 уже помогают обслуживать клиентов в 35 торговых точках в Москве, Санкт-Петербурге, К

Amazon внезапно убрал кассы самообслуживания из своих магазинов без продавца. Полная автоматизация оказалась результатом ручной работы 1000 индусов я в виртуальную корзину и оплачиваются с помощью этой карты. Unsplash Amazon внезапно убрал «умные» кассы самообслуживания из своих магазинов Fresh. Полностью автоматизированная технология оказ

АТОЛ поставил кассы самообслуживания для АЗК «Роснефти» е 150 касс самообслуживания АТОЛ для своих автозаправочных комплексов (АЗК) в двадцати регионах России, в том числе в Москве, республике Башкортостан, Воронежской, Саратовской и Ярославской областях. Кассы самообслуживания позволяют клиентам оплачивать услуги и товары без непосредственного участия персонала, тем самым делая работу АЗК быстрее и удобнее. Для своих АЗК «Роснефть» выбрала моде

«Магнит» доведет количество касс самообслуживания в магазинах до 40 тысяч штук «Магнит», российский ритейлер, приступает к новому этапу масштабного внедрения касс самообслуживания (КСО) в своей сети. До конца 2024 г. компания установит 27 тыс. новых КСО. Проект охватит более 7 тыс. магазинов «Магнит» «у дома», в том числе торговые точки с отделом собственной выпечк

Fix Price в 2024 г. установит кассы самообслуживания в более чем 1 тыс. своих магазинов поставила план оборудовать еще более чем 1 тыс. своих магазинов в России кассами самообслуживания (КСО) – по две в каждой торговой точке. Точная цифра будет зависеть от технических возможносте

«Лента» установила кассы самообслуживания ещё в 44 гипермаркетах ена математическая модель. Всего проект реконструкции охватил 44 гипермаркета, была установлена 191 касса самообслуживания с контрольно-весовыми платформами для исключения негативного влияния н

«Лента» перевела кассы самообслуживания на отечественное программное обеспечение «Лента», мультиформатная розничная сеть, установила на кассы самообслуживания иностранных производителей программное обеспечение отечественного вендора CSI. После ухода с российского рынка зарубежных поставщиков касс самообслуживания, установленных

Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания дивостока и спустя три месяца показал хороший результат — до 46% всех чеков магазина пробивались на КСО, снизилась нагрузка на кассиров. По итогам пилота ритейлер планирует оборудовать острова

«Атол» представляет новые кассы самообслуживания для магазинов тала собственную линейку касс самообслуживания для торговой точки любого формата. В предложение вошли три новых устройства: КСО 3210, КСО 4210 и КСО 4271. Об этом CNews сообщили представители «Атол». Кассы самообслуживания «Атол» уже оснащены встроенными сканерами товаров и интегрированы с популярными кассовыми ПО, например, Frontol 6 или ICS. Помимо этого, на устройства клиенты могут устан

В книжной сети «Читай-город–Буквоед» появились кассы самообслуживания ая розничная сеть книжных магазинов «Читай-город–Буквоед» начинает внедрение касс самообслуживания. КСО появятся в крупных магазинах и новых точках продаж. Об этом CNews сообщили представители

«Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в своих магазинах «Магнит» установит в своих магазинах более 10 тыс. касс самообслуживания (КСО). Они позволяют улучшить качество сервиса и повысить эффективность работы магазинов, счит

В чем обвиняют кассы самообслуживания и почему это несправедливо ёт как на дрожжах (по данным некоторых исследований, в России минимум 54% торговых сетей используют КСО), а технология интересует не только продуктовые сети, но и магазины строительных, спортив

«Бегемаг» тиражирует кассы самообслуживания и оптимизирует расходы на персонал уже в 21 торговой точке, всего ритейлер планирует оснастить ими треть магазинов сети. С установкой КСО «Бегемаг» ускоряет прохождение кассовой линии, а также снижает расходы на ФОТ торговой то

«Магнит» установит 1,5 тысячи российских касс самообслуживания «Магнит» до конца 2022 г. планирует оборудовать 1 тыс. магазинов у дома кассами самообслуживания (КСО) российского производства и довести общее число таких терминалов в сети почти до 3,5 тыс.

Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания с самообслуживания в гипермаркете «Острова» на улице Мухина,114. Проектные работы, обучение ассистентов взаимодействию с кассами самообслуживания, а также мониторинг показателей работы зоны касс SCO (self-checkout) выполнила команда специалистов компании-производителя касс самообслуживания NCR Corporation. Внедрение касс SCO позволило снять нагрузку с кассиров — до 40% покупателей теперь со

«Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах омпоненты, как и на классической кассовой линии, что позволяет переоборудовать классические кассы в КСО. Касса имеет углубление-«ящик» с RFID-считывателем, а также ручной сканер – им можно отск

В «Пятерочках» по всей России внедряют кассы самообслуживания газинах. Всего в 2020 г. планируется установка 12 тыс. «цифровых кассиров». Касса самообслуживания (КСО) – первый программно-аппаратный продукт, полностью созданный в лаборатории инноваций Х5.

«Гиппо» запустил первые кассы самообслуживания в Белоруссии В Белоруссии заработали первые кассы самообслуживания — в двух магазинах «Гиппо» в Минске. Запуская новый, современный, формат оплаты покупок, ритейлер нацелен привлечь новых клиентов, увеличить пропускную способность магази

X5 разработала «цифрового кассира» я розничная компания, на базе собственной лаборатории инноваций разработала кассу самообслуживания (КСО) нового поколения. Это первый hard- и software-продукт, полностью созданный в Х5. 67 аппа

Ростех создал «умные» кассовые аппараты «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании образцов кассовых аппаратов самообслуживания (КСО) для розничных сетей и крупных гипермаркетов. Заменив традиционные кассы, новая техника значительно снизит издержки магазинов, в том числе позволит сократить численность персонала, сэкономи

Кассы самообслуживания NCR установят в 40 гипермаркетах «Магнит» Корпорация NCR, мировой поставщик технологических решений для проведения транзакций, объявила о том, что «Магнит», розничная сеть по торговле продуктами питания в России, в результате тендера выбрала кассы самообслуживания NCR. В комплексном предложении NCR в партнерстве с компанией «Штрих» встраивает фискальные решения на кассах самообслуживания, а New Vision поддерживает интеграцию с суще

Кассовое оборудование: Self-Checkout в ожидании светлого будущего FIT стартовал в 2012 г. в столичной сети «Магнолия», где на сегодняшний день установлено 34 системы Self-Checkout в 21 магазине. Новый проект был запущен в конце 2013 г. в Нижнем Новгороде в дв

Сеть гипермаркетов «Глобус» внедряет кассы самообслуживания NCR в разных городах России касс самообслуживания и в других городах России. Ожидается, что это поспособствует повышению удовлетворенности покупателей и оптимизации рабочих процессов. Сеть гипермаркетов планирует устанавливать кассы самообслуживания в своих новых магазинах в Красногорске и Твери, а также в уже существующем магазине в Климовске. По отзыву заказчика, клиенты «Глобуса» быстро оценили возможности касс са

Розничная сеть «Магнолия» внедрила системы самообслуживания self-checkout от Fujitsu пания France Informatique & Technologie (FIT) сообщила о внедрении кассовых систем самообслуживания self-checkout (SCO) Fujitsu U-Scan Genesis в розничной сети «Магнолия». По информации FIT, се

Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует енды и технологии, приходящие к нам из-за рубежа. Однако выкладывать деньги за модные Future Store, Self-Checkout, Smart Shopping, RFID и пр. основная масса представителей отечественной отрасли