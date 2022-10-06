«Бегемаг» тиражирует кассы самообслуживания и оптимизирует расходы на персонал

Кемеровская сеть универсамов «Бегемаг», участник альянса «Хороший выбор», оснащает магазины кассами самообслуживания. Об этом CNews сообщили представители Crystal Service Integration, решениями которой пользуется сеть. Проект стартовал в 2021 г.: после успешного «пилота» новые кассы появились уже в 21 торговой точке, всего ритейлер планирует оснастить ими треть магазинов сети. С установкой КСО «Бегемаг» ускоряет прохождение кассовой линии, а также снижает расходы на ФОТ торговой точки.

Сокращая одну классическую кассу, ритейлер добавляет две станции оплаты — и при текущих затратах компании на одного кассира касса самообслуживания окупается уже через четыре месяца. Средняя загрузка касс 72% подтверждает их востребованность у покупателей. Помощь покупателям на кассах самообслуживания в магазинах оказывают контролёры.

«Мы установили больше 50 CSI K и продолжаем тираж. Средняя доля чеков, пробиваемых на наших КСО — 30%, а низкий процент аннулированных чеков 4% говорит о том, что у покупателей не возникает сложностей при самостоятельной оплате. Рады предоставить посетителям наших магазинов эту возможность», — отметил Дмитрий Овчинников, руководитель ИТ-направления сети «Бегемаг».

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«Бегемаг» — сеть из 68 универсамов в Кемерово и области.

CSI (Crystal Service Integration) 28 лет создает решения для крупного сетевого ритейла: разрабатывает и внедряет программы для автоматизации розничной торговли, поставляет кассовое оборудование, предоставляет сервисную поддержку. Разработки CSI используют более 300 торговых сетей по России и в странах ближнего зарубежья. Основной продукт CSI — решение для автоматизации торговли Set Retail. Станции оплаты CSI K — собственная разработка компании, впервые представленная в 2020 г.