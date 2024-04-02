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Индексная книга (каталог) CNews*
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CSI Crystal Service Integration Кристалл Сервис Интеграция КристаллСервис

CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис

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Всего 6 дел, на cумму 9 225 259 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 9 225 259 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 2 615 874 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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02.04.2024 На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями» 1
19.10.2023 Ритейлеры смогут быстрее и дешевле ремонтировать оборудование мировых вендоров 1
13.10.2023 Компания «СПАР-Томск» автоматизировала предоставление скидок на продукцию с истекающим сроком годности 1
24.08.2023 «Магнолия» начала принимать на кассах банковские бизнес-карты: закрывающие документы юрлица будут получать в электронном виде 1
11.07.2023 Торговая сеть Olma за два месяца обновила кассовую систему и сэкономила 30% ресурсов ИТ-отдела 1
29.11.2022 Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail 1
06.10.2022 «Бегемаг» тиражирует кассы самообслуживания и оптимизирует расходы на персонал 1
22.09.2022 В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП 2
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 1
22.06.2021 Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара 1
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 1
27.04.2021 Lenovo и Vkorpe разворачивают гиперконвергентную инфраструктуру в Crystal Service Integration 1
24.12.2020 Райффайзенбанк подключил супермаркеты Spar к СБП 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 1
26.08.2020 Райффайзенбанк и CSI обеспечили подключение СБП на кассах крупнейших сетевых ритейлеров 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
13.02.2019 CSI представила терминал сбора данных под собственным брендом 2
06.09.2016 Кейс: Как «Лента» внедрила новую кассовую программу в 189 магазинах незаметно для покупателей 1
10.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал работу новой розничной сети «БУМ Маркет» 1
04.08.2015 «Корус Консалтинг» разработал интеграционное решение для передачи данных в ЕГАИС 1
14.04.2014 Самый безопасный магазин без продавцов 1
08.04.2013 Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery 1
12.07.2012 GMCS развивает присутствие на ИТ-рынке Северо-Западного региона: новое назначение 1
14.11.2008 SET Prisma 5: система событийного видеоконтроля с поддержкой Linux и MySQL 1
23.07.2008 «СМ Трэйд» автоматизирует магазины SPAR на базе Set Retail 1
08.07.2008 SET Retail 5.2 от «Кристалл Сервис» внедрен в Воронеже 1
19.06.2008 «Кристалл Сервис» автоматизировал первый гипермаркет «Зеленая страна» 1
05.02.2008 «Кристал Сервис» выпустил весовую службу для Set Retail 1
28.01.2008 «Кристалл Сервис» оборудовал «Максидом» системой защиты 1
23.01.2008 SET Prisma Phobos: комплекс предотвращения потерь в розничной торговле 1
20.09.2007 Какие ИТ-услуги нужны рознице? 1
05.09.2007 «Кристалл Сервис» автоматизировал «Ленту» в Петербурге 1
04.09.2007 «Кристал Сервис» автоматизировал новые гипермаркеты «Вестер» 1
16.08.2007 ЕТС «Кристалл Сервис» внедряет SET Retail в магазинах «Дикси» 1
28.02.2007 «Кристалл Сервис» выпустил новую версию Set Retail 1
30.01.2007 Три магазина в Тамбове автоматизированы на базе SET Retail 1
22.01.2007 Новый гипермаркет «О’Кей» работает на ПО семейства SET 1
16.10.2003 Поставлен рекорд по скорости внедрения Microsoft Axapta в рознице 1
06.08.2003 "КАРАНА" и "КОРУС Консалтинг" заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

CSI и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 5
9594 5
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 4
Microsoft Corporation 25775 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 3
Сервис Плюс 187 3
SAP SE 5601 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
Prisma - Нейронные сети 42 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Компас 20 2
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 2
Vkorpe - Вкорпе 4 2
Broadcom - VMware 2610 2
Lenovo Group 2447 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
1С-Рарус 982 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Штрих-М НТЦ 65 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Элвис-НеоТек 56 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 79 1
Чек Онлайн 7 1
Cleverence - Клеверенс 31 1
DORS 15 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 1
Google LLC 12690 1
Motorola Solutions 113 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
ДатаКрат - DataKrat 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
X5 Group - Перекрёсток 640 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
Магнолия - сеть супермаркетов 20 2
Максидом 10 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Stada 27 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 1
Бегемаг - Сеть универсамов 5 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 23 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Цифроград 171 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Седьмой Континент 65 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 1
Чайковский текстиль 6 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 19 1
Вестер ГК - торговая сеть 13 1
КомиТЭК - Коминефть - КомиАрктикОйл 5 1
Estelle Adony - Эстель-Адони 1 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 12 1
Magram MR - Magram Market Research - Маграм МР 10 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 12
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 6
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 5
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 24
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 10
CSI Set Prisma 19 7
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle/iScan Easy 27 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Lenovo ThinkAgile HCI - гиперконвергентная инфраструктура 13 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 2
IBM System eServer BladeCenter 118 2
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
CSI Set Mark Centrum - Set Mark Alco 9 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Cleverence - Mobile SMARTS 10 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Broadcom - VMware vSphere - vLCM - VMware vSphere Lifecycle Manager 3 1
Компас ERP - Компас КИС - Компас MS Элит 26 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 1
IBS Trade House 10 1
CSI Set Loyalty 7 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - Gestori САУРП 23 1
Aldata Solution - Aldata G.O.L.D 4 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Office 4170 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Анкудинов Алексей 25 6
Чернышев Сергей 8 2
Попова Мария 141 2
Коннов Георгий 25 2
Лексин Олег 21 2
Вернигора Никита 2 2
Рымкевич Станислав 2 2
Лебединский Николай 3 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Хрулев Андрей 17 1
Заржецкий Александр 37 1
Рахманов Александр 23 1
Зубов Александр 12 1
Мартьянов Алексей 2 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Воропаева Екатерина 22 1
Федоров Иван 24 1
Овчаренко Наталия 4 1
Носова Ирина 4 1
Смирнов Георгий 3 1
Лукин Глеб 19 1
Андреев Максим 41 1
Адмиральский Сергей 39 1
Зайцев Александр 29 1
Онуфриев Алексей 1 1
Чильдинова Ольга 3 1
Петренко Василий 2 1
Вайнберг Олег 18 1
Курочкин Алексей 17 1
Глобус Дарья 9 1
Путилов Андрей 5 1
Кошелев Сергей 4 1
Макаревич Денис 2 1
Брусницына Анна 1 1
Шерн Роман 2 1
Симонов Николай 2 1
Овчинников Дмитрий 31 1
Белинский Сергей 4 1
Федосеев Константин 1 1
Тищенко Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Казахстан - Республика 6048 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 2
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
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Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
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Грузия 1332 1
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 7
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
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