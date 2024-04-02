Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
CSI Crystal Service Integration Кристалл Сервис Интеграция КристаллСервис
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 9 225 259 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 49
CSI и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Анкудинов Алексей 25 6
|Чернышев Сергей 8 2
|Попова Мария 141 2
|Коннов Георгий 25 2
|Лексин Олег 21 2
|Вернигора Никита 2 2
|Рымкевич Станислав 2 2
|Лебединский Николай 3 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Хрулев Андрей 17 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Рахманов Александр 23 1
|Зубов Александр 12 1
|Мартьянов Алексей 2 1
|Слиньков Дмитрий 16 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Федоров Иван 24 1
|Овчаренко Наталия 4 1
|Носова Ирина 4 1
|Смирнов Георгий 3 1
|Лукин Глеб 19 1
|Андреев Максим 41 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Зайцев Александр 29 1
|Онуфриев Алексей 1 1
|Чильдинова Ольга 3 1
|Петренко Василий 2 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Курочкин Алексей 17 1
|Глобус Дарья 9 1
|Путилов Андрей 5 1
|Кошелев Сергей 4 1
|Макаревич Денис 2 1
|Брусницына Анна 1 1
|Шерн Роман 2 1
|Симонов Николай 2 1
|Овчинников Дмитрий 31 1
|Белинский Сергей 4 1
|Федосеев Константин 1 1
|Тищенко Анна 1 1
|СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.