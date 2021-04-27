Lenovo и Vkorpe разворачивают гиперконвергентную инфраструктуру в Crystal Service Integration

Lenovo совместно с системным интегратором Vkorpe реализовывает проект по развертыванию гиперконвергентной платформы (HCI) в компании Crystal Service Integration (CSI). Решение поможет снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой и сэкономить около 50 млн руб в течение 5 лет.

В 2021 CSI почувствовала потребность в обновлении ИТ-инфраструктуры: была необходима более гибкая и упрощенная архитектура, которая позволила бы масштабироваться при росте бизнеса и успешном развитии новых проектов, а также быстро адаптироваться под изменения при сворачивании нецелевых сегментов. До недавнего времени для развертывания инфраструктуры компания использовала только облачные сервисы. Тем не менее, оценив стоимость эксплуатации, компания решила изменить подход. Кроме того, унаследованный блейд-сервер IBM BladeCenter H затруднял работу развернутых на нем сервисов.

В результате тендера на обновление ИТ-инфраструктуры CSI выбрала гиперконвергентную систему Lenovo ThinkAgile VX 2U Certified Node — это сертифицированные для работы с VSAN и VMware узлы на базе серверов Lenovo SR650. Модели оптимизированы для работы с VMware VSphere, благодаря чему заказчик может сам выбрать необходимую конфигурацию и дополнить ее нужными лицензиями на программное обеспечение.

Теперь все вычисления и хранение данных производятся на серверах Lenovo ThinkAgile VX. Принцип их работы позволяет сохранять устойчивость ИТ-инфраструктуры и бесперебойность работы сервисов: при выходе из строя одного из узлов работоспособность системы сохраняется. Нагрузка распределяется по всем 4 узлам. Теперь масштабировать новые проекты компания может с помощью добавления новых узлов, а для администрирования платформы используется ПО VMware vCenter.

Гиперконвергентная платформа была установлена в дата-центре заказчика и подключена к внешней инфраструктуре уже через 2 недели после начала развертывания. Миграцию сервисов из старой инфраструктуры планируется закончить к маю 2021 г.

На платформе удалось консолидировать несколько ИТ-сервисов компании: внутренние, сервисы для обслуживания клиентов, а также для разработки и тестирования. Например, был размещен сервис «Личный кабинет ККТ», который используют клиенты CSI. Также на платформе функционируют корпоративная телефония, «1С», система Service Desk собственной разработки, «Битрикс» и др.

«В перспективе мы хотим стать для внутренних пользователей единым провайдером, предоставляющим все необходимые ресурсы для работы. Наша цель — сделать так, чтобы клиенты могли самостоятельно использовать выделенные ресурсы в рамках этого пула и выполнять операции, не затрагивая при этом другие подразделения», — комментирует Никита Вернигора, руководитель ИТ-отдела, CSI.