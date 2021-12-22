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Vkorpe Вкорпе
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Vkorpe и организации, системы, технологии, персоны:
|Солинг - Инженерная корпорация 4 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2400 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
|Вернигора Никита 2 2
|Путин Владимир 3448 1
|Мылицын Роман 111 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Покачалов Павел 1 1
|Маммаев Зайпулла 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.