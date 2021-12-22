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Vkorpe Вкорпе

Vkorpe - Вкорпе

СОБЫТИЯ

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22.12.2021 ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за ковида и был отлучен от госзакупок, хотя исхитрился поставить ПК 1
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 1
27.04.2021 Lenovo и Vkorpe разворачивают гиперконвергентную инфраструктуру в Crystal Service Integration 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Vkorpe и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2598 2
Lenovo Group 2431 2
9527 2
1С-Битрикс - Bitrix 666 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 2
АйДиТекс 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
Amazon Inc - Amazon.com 3259 1
Microsoft Corporation 25720 1
IBM - International Business Machines Corp 9683 1
Softline - Софтлайн 3695 1
Нанософт 143 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3003 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 487 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1085 1
Google LLC 12626 1
Парадигма 167 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 748 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4364 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3162 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2746 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3091 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 2
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3780 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 140 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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