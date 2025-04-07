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InfoTeCS ViPNet Firewall ViPNet xFirewall
СОБЫТИЯ
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InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
|OSI - Open Source Initiative 79 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
|Чапчаев Андрей 55 5
|Галайко Ярослав 6 2
|Смирнов Николай 39 1
|Самойленко Максим 67 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Покачалов Павел 1 1
|Люторович Александр 2 1
|Чефранова Анна 1 1
|Мылицын Роман 111 1
|Гусев Дмитрий 84 1
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