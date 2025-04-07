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InfoTeCS ViPNet Firewall ViPNet xFirewall

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.04.2025 Выпущена новая сертифицированная версия ViPNet Coordinator HW 5.3.2 1
07.02.2025 МИД России закупает «Касперского» и фаерволлы, чтобы усилить безопасность и защитить секретный документооборот 1
27.12.2024 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

 2
25.12.2024 «Инфотекс» выпустила сертифицированную версию ViPNet xFirewall 5.6.2 4
28.08.2024 Компания «ИнфоТеКС» разработала высокопроизводительный NGFW для каналов 200G-400G 2
06.02.2024 В Санкт-Петербурге открылся новый офис «ИнфоТеКС» 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
07.09.2023 Более 500 ИБ-специалистов Москвы посетят ИнфоТеКС ТехноФест 21 сентября 1
18.04.2022 «Инфотекс» предоставит лицензии на свои продукты для поддержки отечественных компаний 1
29.12.2021 Получен сертификат ФСТЭК России для ViPNet xFirewall 5 3
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection 1
13.02.2020 «Инфотекс» и «АВ софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
02.09.2019 «Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса» 1
01.08.2019 «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда 1
28.11.2018 Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
11.01.2008 В ViPNet Personal Firewall будет возможно отправлять замечания разработчикам 1
28.12.2007 Новый ViPNet Personal Firewall работает с Vista 1
14.01.2003 R-Style Softlab и "Инфотекс" вместе защищают информацию банков и их клиентов 1

Публикаций - 23, упоминаний - 30

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 575 18
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 67 3
Ростелеком 10819 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 3
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 2
АМТ ЗАО - Автоматизация Мониторинга Технологий 20 2
Ростех - Автоматика Концерн 1814 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 474 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 27 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 28 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
InfoTeCS Tashkent - ИнфоТеКС Ташкент 1 1
InfoTeCS offene AG 1 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 14 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Vkorpe - Вкорпе 4 1
МЭИ НИУ - НТИ МЭИ Центр компетенций - Научно-производственная организация 9 1
Cisco Systems 5335 1
Microsoft Corporation 25657 1
Huawei 4486 1
Apple Inc 13036 1
9444 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 374 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
Citrix Systems 863 1
Crypto AG 38 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1059 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 1
РЖД - Российские железные дороги 2064 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Алмазювелирэкспорт 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1102 1
Верный - торговая сеть 323 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 57 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 953 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 16 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 169 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 106 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2430 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 482 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 877 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1553 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 4
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 523 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 661 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2914 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 3
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 998 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 3
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 445 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 416 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1062 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 213 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 202 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 270 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 967 2
Стандартизация - Standardization 2319 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 361 19
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 88 10
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 23 6
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 16 5
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 28 5
InfoTeCS - ViPNet Client 110 4
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 3
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 8 3
Linux OS 11371 3
Microsoft Windows 16754 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 182 3
InfoTeCS - ViPNet Administrator 15 2
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 2
InfoTeCS - Домен-К - Домен-КС2 СКЗИ 7 2
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1330 2
Apple iPhone 6 4861 2
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 26 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3519 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 66 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 20 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 16 1
InfoTeCS - ViPNet Endpoint Protection - ViPNet Endpoint Security 5 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
SharxDC - SharxBase 19 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 244 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Dealing 7 1
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 25 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 34 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
Чапчаев Андрей 55 5
Галайко Ярослав 6 2
Смирнов Николай 39 1
Самойленко Максим 67 1
Кузнецов Константин 5 1
Покачалов Павел 1 1
Люторович Александр 2 1
Чефранова Анна 1 1
Мылицын Роман 111 1
Гусев Дмитрий 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2500 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1039 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 1
Германия - Федеративная Республика 13124 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1893 1
Россия - СФО - Новосибирск 4825 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3538 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1773 1
Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
Узбекистан - Республика 1972 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1024 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 623 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1290 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1291 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 703 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 495 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 723 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 373 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 179 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3619 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1344 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5409 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 977 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1132 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2688 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6086 1
Киберучения 132 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2102 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3525 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 502 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8693 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3922 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 582 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2677 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1687 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1311 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 96 1
Инфляция 140 1
Образование в России 2732 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 94 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 215 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 3 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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