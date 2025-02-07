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МИД России закупает «Касперского» и фаерволлы, чтобы усилить безопасность и защитить секретный документооборот

МИД России закупает отечественное ПО на 67,4 млн руб. В списках на закупку: средства кибербезопасности и ПО для автоматизации секретного документооборота.

Закупка ПО

Как выяснил CNews, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр информатизации МИД России» (ФГБУ «НИЦИ МИД России») закупает более чем 35 программных продуктов, включая решения для защиты данных, управления сетевыми ресурсами и автоматизации документооборота.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 5 февраля 2025 г. Заявки от участников принимаются до 21 февраля. А итоги электронного аукциона подведут 26 февраля. На закупку ПО было выделено 67,4 млн руб., однако сумма может измениться в ходе проведения торгов.

Цели закупки, исходя из названий продуктов и требований, включают усиление кибербезопасности, обеспечение бесперебойной работы почтовых серверов, управление сетевыми ресурсами, защиту данных, автоматизацию секретного делопроизводства и документооборота.

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ВКИЯ МИД России
МИД России закупает ПО на 67 миллионов

ФГБУ «НИЦИ МИД России» обеспечивает работу Министерства иностранных дел в сфере цифровизации и модернизации центрального аппарата, зарубежных представительств, территориальных органов МИД России в Российской Федерации, а также организаций, находящихся в ведении МИД России и работающих на территории страны.

Кроме того, ФГБУ «НИЦИ МИД России» занимается вопросами информационной безопасности.

Организация является ключевым учреждением, ответственным за создание, поддержку и развитие Информационной системы по внешнеполитическим вопросам (ИС ВПВ МИД России), которая представляет собой уникальный комплекс программных и технических средств и информационных технологий.

Подробности тендера

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу — поставки большинства продуктов завершатся к марту-декабрю 2025 г. Из примечательного, ведомство закупает более 700 лицензий Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security для почтовых серверов. Закупается и ряд фаерволлов: ViPNet Coordinator, ViPNet xFirewall и ViPNet IDS — для обнаружения вторжений для защиты сетевой инфраструктуры.

Для автоматизации документооборота МИД закупает решения «1С-Битрикс: Управление сайтом» и АИБС «Марк-SQL» — автоматизированную информационно-библиотечную систему, которая предназначена для автоматизации информационных технологий в области библиотечного дела. Также закупается российская универсальная коммуникационная платформа для бизнеса — CommuniGate Pro.

Закупаются и более 20 сертификатов на обновление баз правил для IPS-модулей, расширенную техническую поддержку ViPNet-решений и других продуктов.

Другие закупки ПО

В октябре 2021 г. CNews сообщал, что МИД приобрел 180 лицензий на пакет «Мой офис профессиональный» по цене 14,9 тыс. руб. за каждую.

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Общая стоимость закупки составила примерно 4,664 млн руб. Контракт на приобретение лицензий «Мой офис» был размещен на сайте государственных закупок Министерством иностранных дел в конце августа 2019 г.

В марте 2023 г. служба закупала ОС Astra Linux, а также средства виртуализации от «Русбитех-Астры» на 4,5 млн руб.

В начале октября 2023 г. ведомство заменяло «» на СУБД Postgres Pro в «Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД». На закупку лицензий тогда выделили 8,7 млн руб.

МИДу построят цифровую платформу

Стоит упомянуть и о том, что для МИДа планируют разработать цифровую платформу для мониторинга обстановки и информационного пространства, обеспечения безопасности секретной коммуникации и оказания поддержки гражданам России за рубежом.

Разработка пройдет в рамках национального проекта «Цифровая трансформация государства и экономика данных».

Оператором платформы станет Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел.

Антон Мушинский

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