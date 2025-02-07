МИД России закупает «Касперского» и фаерволлы, чтобы усилить безопасность и защитить секретный документооборот

МИД России закупает отечественное ПО на 67,4 млн руб. В списках на закупку: средства кибербезопасности и ПО для автоматизации секретного документооборота.



Закупка ПО

Как выяснил CNews, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр информатизации МИД России» (ФГБУ «НИЦИ МИД России») закупает более чем 35 программных продуктов, включая решения для защиты данных, управления сетевыми ресурсами и автоматизации документооборота.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 5 февраля 2025 г. Заявки от участников принимаются до 21 февраля. А итоги электронного аукциона подведут 26 февраля. На закупку ПО было выделено 67,4 млн руб., однако сумма может измениться в ходе проведения торгов.

Цели закупки, исходя из названий продуктов и требований, включают усиление кибербезопасности, обеспечение бесперебойной работы почтовых серверов, управление сетевыми ресурсами, защиту данных, автоматизацию секретного делопроизводства и документооборота.

ФГБУ «НИЦИ МИД России» обеспечивает работу Министерства иностранных дел в сфере цифровизации и модернизации центрального аппарата, зарубежных представительств, территориальных органов МИД России в Российской Федерации, а также организаций, находящихся в ведении МИД России и работающих на территории страны.

Кроме того, ФГБУ «НИЦИ МИД России» занимается вопросами информационной безопасности.

Организация является ключевым учреждением, ответственным за создание, поддержку и развитие Информационной системы по внешнеполитическим вопросам (ИС ВПВ МИД России), которая представляет собой уникальный комплекс программных и технических средств и информационных технологий.

Подробности тендера

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу — поставки большинства продуктов завершатся к марту-декабрю 2025 г. Из примечательного, ведомство закупает более 700 лицензий Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security для почтовых серверов. Закупается и ряд фаерволлов: ViPNet Coordinator, ViPNet xFirewall и ViPNet IDS — для обнаружения вторжений для защиты сетевой инфраструктуры.

Для автоматизации документооборота МИД закупает решения «1С-Битрикс: Управление сайтом» и АИБС «Марк-SQL» — автоматизированную информационно-библиотечную систему, которая предназначена для автоматизации информационных технологий в области библиотечного дела. Также закупается российская универсальная коммуникационная платформа для бизнеса — CommuniGate Pro.

Закупаются и более 20 сертификатов на обновление баз правил для IPS-модулей, расширенную техническую поддержку ViPNet-решений и других продуктов.

Другие закупки ПО

В октябре 2021 г. CNews сообщал, что МИД приобрел 180 лицензий на пакет «Мой офис профессиональный» по цене 14,9 тыс. руб. за каждую.

Общая стоимость закупки составила примерно 4,664 млн руб. Контракт на приобретение лицензий «Мой офис» был размещен на сайте государственных закупок Министерством иностранных дел в конце августа 2019 г.

В марте 2023 г. служба закупала ОС Astra Linux, а также средства виртуализации от «Русбитех-Астры» на 4,5 млн руб.

В начале октября 2023 г. ведомство заменяло «1С» на СУБД Postgres Pro в «Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД». На закупку лицензий тогда выделили 8,7 млн руб.

МИДу построят цифровую платформу

Стоит упомянуть и о том, что для МИДа планируют разработать цифровую платформу для мониторинга обстановки и информационного пространства, обеспечения безопасности секретной коммуникации и оказания поддержки гражданам России за рубежом.

Разработка пройдет в рамках национального проекта «Цифровая трансформация государства и экономика данных».

Оператором платформы станет Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел.