МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства

Согласно опубликованному проекту Постановления Правительства, российскому МИДу создадут цифровую платформу. Она будет мониторить международную обстановку и информационное пространство, обеспечивать безопасность секретной коммуникации и оказывать поддержку гражданам за рубежом.



Цифровая платформа для МИД

Опубликованный на официальном портале правовых актов проект Постановления российского Правительства предусматривает создание «Единой цифровой платформы МИД России» (ЕЦП МИД) в целях реализации «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 гг.», утвержденной Указом Президента от 9 мая ‎2017 г.

ЕЦП МИД России создается в целях повышения эффективности деятельности Министерства иностранных дел, которое будет формировать функциональные требования к ее созданию, развитию и эксплуатации. Финансироваться проект будет в рамках реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Оператором системы будет Научно-исследовательский центр информатизации МИДа.

Функционал мидовской информсистемы

Информсистема нужна для решения нескольких задач. Во-первых, это автоматизированный сбор информации, анализа и прогнозирование международной обстановки. Во-вторых, мониторинг открытого информационного пространства и подготовка материалов для продвижения российских интересов за рубежом.

ВКИЯ МИД России МИД России тоже получит свою цифровую платформу

В-третьих, поддержка граждан России, находящихся за рубежом. В-четвертых, обеспечение информационной безопасности ЕЦП МИД России, выявление и предотвращение угроз безопасности информации и уязвимостей в ЕЦП МИД России; обеспечение устойчивости функционирования вычислительной и информационно-коммуникационной инфраструктуры.

В документе приводится перечень из 12 подсистем, в том числе такие как подсистема организации удаленного доступа, обеспечивающая защищенный доступ пользователей к информационным ресурсам ЕЦП МИД России; подсистема поддержки рабочих мест сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел.

Технические особенности

Разрабатывать систему будут несколько подрядчиков, как сказал «Коммерсанту» гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион, «из-за слишком разноплановых задач». Технический директор платформы «Сфера» (входит в холдинг Т1) Юрий Дручинин считает, что основные сложности могут возникнуть из-за необходимости интегрировать 12 смежных систем.

Другая особенность проекта — высокие требования по безопасности. «Необходимы особые компетенции, чтобы выполнить требования по информационной безопасности», — сказал Дручинин. «Обеспечить всю требуемую защиту системы будет сложно из-за высоких требований, которые включают в себя требования по защищенным внутренним коммуникациям», — добавил Семион.

Госрасходы на цифровые платформы

Конкретные суммы расходов, закладываемых не разработку ЕЦП МИД, в Постановлении Правительства не указаны. Исчисляться, скорее всего, они будут миллиардами рублей.

По данным директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, например, платформа Росреестра обошлась в 20 млрд руб.

Всего на нацпроект «Экономика данных» выделят 700 млрд руб. Из этих средств 110 млрд планируется направить на создание развитие государственных информсистем федеральных ведомств. Еще 92,5 млрд руб. — на создание и развитие инфраструктуры предоставления госуслуг в цифровом виде и поддержки пользователей, писал «Интерфакс» в июле 2024 г.

В 2021-2024 гг. для развития межведомственных цифровых платформ, в первую очередь для «Гостеха», федеральным бюджетом было выделено 44,27 млрд руб.