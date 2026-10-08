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Дручинин Юрий

СОБЫТИЯ


08.10.2026 «Диасофт» представил российскую экосистему ИИ-разработки для крупных корпораций 1
Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке? 1
18.07.2024 МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дручинин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 533 2
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 1
Microsoft Corporation 25881 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1833 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 473 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1309 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13035 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1107 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1002 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16716 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2054 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1253 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2379 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3882 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10344 1
DevOps - Development и Operations 1281 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 519 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 588 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9700 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 380 1
МИД РФ - ЕЦП МИД России - Единая цифровая платформа МИД России 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6403 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5866 1
Microsoft Azure DevOps 30 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 378 1
Левова Ирина 25 1
Семион Кирилл 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58508 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 540 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18418 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7712 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5835 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12442 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 666 1
Госрасходы - портал 70 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1155 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2494 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 3 1
ИИИ - Институт исследований интернета 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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