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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЕЦП ОГВ Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра



26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации 1
16.12.2024 Анастасия Утева, РМИАЦ Удмуртии: Персонализация — первоочередная задача по цифровизации регионального здравоохранения 1
23.10.2024 На цифровизацию метеорологии власти потратили 250 миллионов 1
18.07.2024 МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства 1
09.07.2024 Алексей Василенков, Елена Лось -

Какую роль играет ИТ и ИИ в региональной медицине: опыт Муравленко

 1
01.07.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2024 года 1
11.06.2024 158 медицинских организаций перешли на отечественную операционную систему «Ред ОС» 1
06.05.2024 «РТ МИС» подтвердила совместимость своих информационных систем с российской СУБД Postgres Pro 1
18.04.2024 Анна Данилова, Виктор Токарев, Екатерина Бакетова -

Как цифровые технологии сделали медпомощь доступнее: опыт Иркутска

 1
15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» 1
31.01.2024 Bimeister разработала ПО для документооборота на промышленных предприятиях 1
25.01.2024 Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
26.07.2023 Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция 1
03.07.2023 Медицинские учреждения Екатеринбурга переходят на единую цифровую медицинскую систему 1
20.06.2023 Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения 1
27.12.2022 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование 1
20.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
17.11.2021 Подтверждена совместимость информационных систем «РТ МИС» с «Ред ОС» 1
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 1
25.06.2020 Медицинская информационная система получила сертификат совместимости с РЕД ОС 1
28.05.2020 ОС Astra Linux совместимы с Единой цифровой платформой в здравоохранении 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 3
21.10.2019 ФСО и ФСБ получат 1,8 миллиарда на цифровую поддержку Путина и Медведева 4
22.07.2019 «РТ лабс» и «Сван» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения 1
07.02.2003 Российские системы электронного документооборота ждет большое будущее 1

Публикаций - 33, упоминаний - 38

ЕЦП ОГВ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 15
Ростелеком 9701 7
Ред Софт - Red Soft 700 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Ростелеком - РТЛабс 178 2
Крок - Croc 1777 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
GitHub 814 2
8213 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Сван 26 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Quorum - Кворум - 126 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
OpenText 207 1
Весть-Метатехнология 30 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
ЦРТ Инновации 70 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
X Corp - Twitter 2845 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
БАРС Груп 545 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
АСК 42 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Фармстандарт АО 40 1
Мать и дитя 23 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
ЯКласс 68 1
НЛМК Урал 3 1
НЛМК Метиз 2 1
НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 7 1
Россети Ленэнерго 1700 1
101Hotels.com 456 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
Ростелеком - РТК Радиология 11 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
Газпром ПАО 1342 1
Рапид Био 101 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
Гепатера - Hepatera 46 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 407 6
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Оповещение и уведомление - Notification 4606 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 132 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 15
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 14
Linux OS 9937 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 3
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 9 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Microsoft Windows 15657 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 2
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 2
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 2
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 15 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
Актив - Рутокен S RF 27 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 13 1
Microsoft Exchange 1714 1
IBM FileNet 121 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Apple Safari - браузер 853 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Apple macOS 2059 1
Путин Владимир 3171 3
Рустамов Рустам 412 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Мартыненко Александр 20 3
Логинов Артем 8 2
Шадаев Максут 1008 2
Лебедева Ольга 17 2
Мылицын Роман 110 1
Анфимов Павел 48 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Метелев Сергей 7 1
Новицкий Роман 11 1
Савельев Александр 39 1
Попков Иван 2 1
Собянин Сергей 381 1
Делицын Леонид 128 1
Мишустин Михаил 676 1
Ашрафьян Борис 3 1
Васильев Гаврил 2 1
Щеглова Юлия 18 1
Суслов Константин 23 1
Слышкин Василий 129 1
Соколова Анна 3 1
Симаков Игорь 1 1
Качанов Олег 114 1
Катаева Елена 29 1
Тузиков Иван 6 1
Власова Марина 4 1
Щепинов Виктор 1 1
Звонарева Елена 19 1
Фетисов Александр 19 1
Ковтун Сергей 4 1
Усманов Руслан 3 1
Труненков Сергей 35 1
Кузин Сергей 11 1
Бухвалов Александр 1 1
Новикова Юлия 6 1
Данилова Анна 3 1
Глобус Дарья 9 1
Бакетова Екатерина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
Россия - УФО - Свердловская область 1492 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 18
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