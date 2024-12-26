ЕЦП ОГВ Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра
ЕЦП ОГВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 3
|Рустамов Рустам 412 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Мартыненко Александр 20 3
|Логинов Артем 8 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Лебедева Ольга 17 2
|Мылицын Роман 110 1
|Анфимов Павел 48 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Метелев Сергей 7 1
|Новицкий Роман 11 1
|Савельев Александр 39 1
|Попков Иван 2 1
|Собянин Сергей 381 1
|Делицын Леонид 128 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Ашрафьян Борис 3 1
|Васильев Гаврил 2 1
|Щеглова Юлия 18 1
|Суслов Константин 23 1
|Слышкин Василий 129 1
|Соколова Анна 3 1
|Симаков Игорь 1 1
|Качанов Олег 114 1
|Катаева Елена 29 1
|Тузиков Иван 6 1
|Власова Марина 4 1
|Щепинов Виктор 1 1
|Звонарева Елена 19 1
|Фетисов Александр 19 1
|Ковтун Сергей 4 1
|Усманов Руслан 3 1
|Труненков Сергей 35 1
|Кузин Сергей 11 1
|Бухвалов Александр 1 1
|Новикова Юлия 6 1
|Данилова Анна 3 1
|Глобус Дарья 9 1
|Бакетова Екатерина 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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