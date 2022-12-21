Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование

Начинавшийся вполне позитивно год станет одним из самых запоминающихся для российского рынка ИТ. Выдохнувший после окончания пандемии бизнес рассчитывал вернуться к планомерному поступательному развитию, однако 24 февраля перед отраслью, как и перед всей страной, встали новые серьезные задачи. Что из произошедшего в 2022 г. окажет наибольшее влияние на развитие российского ИТ-рынка в ближайшие годы?

2022: ожидания и реальность

Уходящий 2022 г. надолго запомнится всем участникам российского ИТ-рынка. Прогнозы были оптимистичные: пережив ковидный синдром, по итогам 2021 г. рынок ИТ показал внушительный рост. По данным IDC он вырос на 20,5% и достиг $31,2 млрд. Российские эксперты из Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основании данных Росстата подсчитали, что в 2021 г. российские организации потратили на внедрение и использование цифровых технологий на 26% больше, чем в 2020 г.

Все ожидали, что 2022 г. будет, как минимум, не менее успешным, чем предыдущий. На главную отраслевую программу «Цифровая экономика» планировалось выделить ₽210,7 млрд, расходы на цифровизацию госведомств и госкомпаний в ближайшие четыре года должны были вырасти в два раза.

Первые сигналы грядущих эпохальных изменений появились еще в начале 2022 г. В середине января американцы предупредили, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной запретят поставки в нашу страну микроэлектроники. В ответ на это Сбербанк провел технологические учения по прекращению поддержки со стороны иностранных ИТ-компаний. Примерно в то же время компания Abbyy передала права на продукты своим американским юрлицам и удалила их из реестра отечественного ПО.

«Сбер» не зря провел учения на случай прекращения поддержки ПО

Однако в целом, никто не мог даже предположить, что эти угрозы станут реальностью совсем скоро. Высказывалось мнение, что иностранные компании, как и раньше, будут всячески сопротивляться действиям властей США, поскольку потеря российских клиентов для них невыгодна.

Однако 24 февраля все изменилось. Иностранные вендоры ПО и оборудования стали массово уходить с российского рынка, и перед ИТ-бизнесом встал вопрос о том, как жить дальше, а перед государством — как не остаться без современных информационных технологий.

1. Государство приняло беспрецедентные меры для поддержки ИТ-отрасли

Уже 7 марта Максут Шадаев, глава Минцифры, выступил с обращением к отрасли, в котором заверил, что министерство будет предпринимать максимально возможные меры для ее поддержки. Государство оперативно утвердило программы грантовой поддержки российских разработчиков ПО, пообещало отрасли невозвратные и льготные кредиты, освобождение от налога на прибыль. В результате налог на прибыль был отменен до 2025 г., далее он должен составить 3%; тарифы страховых взносов сократились до 7,6%. В июле право на налоговый маневр получили также производители электронной компонентной базы и электронной продукции. Телеком-компаниям разрешили не выполнять некоторые требования «закона Яровой» и индексировать тарифы.

В апреле стало известно о выделении ₽21,5 млрд на поддержку ИТ-отрасли из Резервного фонда. А в июне Минцифры запустило на портале Госуслуг раздел о мерах поддержки ИТ-компаний в условиях санкций.

Максут Шадаев сделал все, чтобы ИТ-отрасль минимально пострадала от санкций

В рамках программ грантовой поддержки компании могут рассчитывать на выплаты, покрывающие 80% стоимости перспективных цифровых проектов, а также получить компенсацию затрат на их маркетинговое продвижение. Представители малого и среднего бизнеса могут купить российское ПО за 50% стоимости — государство компенсирует разработчикам разницу.

При этом Минцифры не стремится облагодетельствовать за казенный счет всех желающих. В августе Минцифры изучило реестр ИТ-компаний и исключило из него более 400 организаций, для которых деятельность в ИТ-сфере не является основной. В ноябре реестр «похудел» еще на 38% — из него исчезли организации, которые не подали в Федеральную налоговую службу согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

2. Отечественная электроника перестраивается

Аппаратное обеспечение — самое уязвимое место российской ИТ-отрасли. У производителей российских процессоров «Эльбрус» и «Скиф» возникли проблемы с производством чипов — через два дня после начала специальной военной операции на Украине тайваньская фабрика TSMC отказала им в сотрудничестве. Чтобы поддержать микроэлектронику, государство уже в марте выступило с инициативой включить разработчиков российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус» в перечень системообразующих предприятий для того, чтобы они могли получать субсидии, госгарантии по кредитам, отсрочки по уплате налогов и т. д. Пока этого сделано не было, однако и в таком решении есть резон — системообразующие предприятия немедленно попадают под санкции.

В сентябре было принято решение о двукратном увеличении государственных инвестиций в радиоэлектронную промышленность и выделении субсидий на строительство и развитие технопарков в сфере электроники, в октябре — о предоставлении помощи малым и средним центрам разработки отечественной электроники.

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Также в сентябре Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему для рынка вычислительной техники. Теперь госсектор сможет заказывать российские серверы и системы хранения данных на зарубежных процессорах. Раньше доступ к рынку госзаказа имела только техника на российских чипах.

И, наконец, для решения «процессорной» проблемы в сентябре был образован российский «Альянс RISC-V», в который вошли производитель серверов и систем хранения данных Yadro («КНС групп»), разработчик процессоров «Байкал электроникс», разработчик ОС Astra Linux группа «Астра», разработчик технологической программно-аппаратной платформы Vostok и НИУ «Московский институт электронной техники».

Российские производители заверили, что у них есть возможность наполнить рынок всем необходимым. Так, «Микрон» объявил, что в ближайшие годы вдвое увеличит объемы выпускаемых кремниевых пластин, чтобы победить дефицит отечественных полупроводников в России, и попросил на эти цели у государства ₽10 млрд. А в партнерстве с компанией «НМ-Тех», выкупившей завод «Ангстрем-Т», обещала наладить выпуск чипов для банковских карт и биометрических паспортов.

Yadro запустило производство объектных систем хранения данных и обещало к 2023 г. занять 20% российского рынка в этом сегменте.

Группа компаний «Аквариус» увеличивает производственные площади своего завода в Ивановской области в 1,5 раза и открывает новое производство в Твери. В перспективе «Аквариус» сможет выпускать свыше двух с половиной миллионов устройств в год.

Группа компаний ICL приступила к основной фазе строительства завода материнских плат и вычислительного оборудования в Иннополисе мощностью до 1 млн изделий в год.

Параллельно, для снятия ажиотажного спроса и предотвращения нехватки оборудования правительство в середине марта запретило до конца 2022 г. вывозить из страны импортное оборудование. Под ограничения попали ПК, серверы, смартфоны, процессоры, системы хранения данных, полупроводники.

А в конце апреля Минпромторг составил список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя, то есть в «серую». В мае государство обнулило пошлины на ввоз в Россию технологического оборудования и комплектующих, а также упростило ввоз электроники с криптографией, позволив оформлять необходимые документы не через ФСБ, а с помощью отраслевой организации.

Одновременно в пять раз, с 200 до 1000 евро, увеличился порог беспошлинного ввоза товаров для граждан для того, чтобы они могли закупать технику самостоятельно.

3. Бум импортозамещения ПО

Сразу после начала спецоперации некоторые российские заказчики стали спешно закупать лицензии ПО иностранных компаний, но сделать это удалось далеко не всем. Государство задумалось о легализации использования пиратского ПО, однако вскоре передумало.

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Спрос на отечественные решения, в особенности на офисные пакеты, ОС и системы управления базами данных, в первые же дни вырос в 4 раза, а в марте-апреле по некоторым направлениям — до 10 раз. Например, число установок «Мой офис» в марте 2022 г. в 7 раз превысило показатели аналогичного месяца в 2021 г.

Минцифры оперативно удалило из реестра российского ПО информацию о разработчиках и объявило о том, что намерено создать маркетплейс российского ПО, на котором заказчики смогут быстро и удобно выбрать необходимый им продукт. Сбор заявок стартовал в начале апреля, в октябре маркетплейс заработал в полную силу. К этому моменту на нем было около 1000 приложений от 600 разработчиков. До конца года планируется запустить российский репозиторий проектов Open Source как ответ на блокировку для российских разработчиков GitHub, однако его тестирование может продлиться до полутора лет.

Маркетплейс российского ПО понемногу заполняется

Что касается экспорта, то для российских компаний закрылись привычные рынки стран условного «Запада» и им приходится переориентироваться на «Юг» и «Восток». Впрочем, «нерыночные» проблемы у российских компаний были и до того, например у разработчиков средств ИБ. В Ассоциации «Руссофт» прогнозируют снижение продаж за рубеж по итогам года на 10-15%, — неприятно, но не смертельно.

4. Битва Минцифры за ИТ-специалистов

Начало спецоперации усугубило проблему с кадрами: ИТ-специалисты стали покидать страну. Минцифры быстро отреагировало на происходящее и уже 28 февраля на рассмотрение правительства был представлен пакет мер поддержки ИТ-отрасли, содержащий, в частности, предложения, направленные на сдерживание оттока ИТ-специалистов. 2 марта третий пакет мер поддержки был принят. Кроме преференций для самих ИТ-компаний, им были предусмотрены освобождение ИТ-специалистов от воинской обязанности и возможность нанимать на работу иностранных работников по упрощенной схеме. А банки и госструктуры вдвое увеличили число ИТ-вакансий, стремясь предотвратить массовый отток специалистов за границу.

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В апреле крупные российские ИТ-компании, в числе которых «Лаборатория Касперского», «Яндекс», «Авито», начали увеличивать штат сотрудников и повышать им зарплаты, чтобы предотвратить массовый отъезд за рубеж. Правительство разработало законопроект об упрощенной схеме выдачи вида на жительство иностранным ИТ-шникам. В мае ИТ-специалистам предложили взять льготную ипотеку на покупку жилья.

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Не осталась в стороне даже ФСИН, которая заявила, что рассматривает возможность привлечения осужденных ИТ-специалистов, которые отбывают наказание в исправительных центрах, к удаленной работе по специальности в коммерческих компаниях.

В результате, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, 85% ИТ-шников, покинувших страну в феврале-марте, спустя 2 месяца вернулись домой.

Удалось «сбить» и вторую волну релокации, которая началась после 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию. Министерство смогло добиться отсрочки для сотрудников ИТ-компаний. На портале госуслуг был создан специальный сервис, с помощью которого люди могли подать заявление на отсрочку, а министр лично включался в ситуации, когда получившим отсрочку все-таки приходили повестки.

5. Киберзащита становится делом государственной важности

Прошедший год запомнится небывалым резким ростом количества кибератак на российские информационные системы. Уже в марте 2022 г. «Лаборатория Касперского» зарегистрировала в восемь раз больше DDoS-атак на российские компании по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Ритейлеры жаловались на увеличение числа инцидентов с участием вирусов-шифровальщиков с последующим требованием выкупа до ₽100 млн. В первом полугодии 2022 г. от 50% до 90% госструктур столкнулись с кибератаками. В несколько десятков раз увеличилось количество закладок в Open Source-продуктах. Также резко возросло количество утекших в даркнет баз данных российских компаний. При этом хакеры стремятся не столько заработать на таких утечках, сколько нанести максимальный ущерб жертвам.

В 2022 г. хакеры стали «бескорыстными»: их главная цель — нанести как можно больше вреда

Одной из ярких тенденций, которые характеризуют кибератаки в 2022 г., стала политическая подоплека инцидентов. Эксперты заметили, что киберпреступники активно используют новостную повестку при выборе объектов для своих атак. Например, в атаках на российские ресурсы участвуют варианты программ-шифровальщиков, которые делают исключительно на Украине.

В мае 2022 г. был подписан указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Госструктурам было предписано отказаться от иностранных средств ИБ и обзавестись специалистами, которые будут нести персональную ответственность за утечки данных и кибератаки.

По состоянию на конец года, около половины российских компаний, имеющих опыт работы с отечественными средствами защиты, заявили об удовлетворенности этими технологиями. Вторая половина отмечает проблемы с совместимостью и недостаточную производительность отечественных решений.

6. Запуск платформы «Гостех»

В 2022 г. заработала платформа «Гостех», облачная платформа, на которую будут переведены все государственные, региональные и даже муниципальные информационные системы. Она обеспечит взаимодействие граждан и бизнеса с госуслугами и информационными системами госорганов.

Проект стартовал в 2020 г., исполнителем стал Сбербанк. Пилотный проект должен был завершиться 31 мая 2022 г., грядущий перевод всех госсервисов на единую платформу порой вызывал проблемы в текущей работе по информатизации ведомств, были опасения, что вместо конца 2022 г. эксперимент с переносом ГИС затянется до конца 2023-го. Однако уже в августе 2021 г. вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко в интервью CNews рассказал, что часть систем Фонда обязательного медицинского страхования уже работает на «Гостехе». А в конце декабря Дмитрий Чернышенко заявил, что правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты и на ней функционируют уже два сервиса — государственная информационная система в сфере физической культуры и спорта (ГИС «ФКиС») и сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

С использованием «Гостеха» проектировались новые информационные сервисы ФОМС, благодаря которым с 1 декабря 2022 г. цифровые полисы ОМС доступны всем гражданам. Ведется разработка аналитической системы ГИС Единая цифровая платформа (ЕЦП) в социальной сфере («Социальное казначейство») ПФР. Это первые ласточки, а с апреля 2023 г. при создании и развитии государственных информационный систем использование платформы «Гостех» станет обязательным для федеральных органов исполнительной власти, а с 2024 г. — и для региональных.

В интервью CNews Дмитрий Чернышенко назвал «Гостех» революционным проектом в истории госуправления

Всего из более чем 500 государственных информационных систем 150, в силу их высокой значимости, будут переведены на единую платформу в приоритетном порядке.

Выступая на CNews FORUM, глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что сервисы, которые будут размещаться на платформе «Гостех», будут доступны госорганам, госкомпаниям, госорганизациям без необходимости проведения торгов — аукционов, конкурсов и так далее. «Я считаю, что это должно мотивировать ИТ-компании приходить и «запиливать» свои сервисы», — отметил Максут Шадаев.

Что, по вашему мнению в наибольшей степени повлияет на развитие ИТ-отрасли и цифровизацию России в ближайшие годы?