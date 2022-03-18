ИТ-интегратор ФНС не смог закупить санкционный софт

ИТ-интегратор ФНС, Главный научный инновационный внедренческий центр отменил закупку лицензий ПО Microsoft на 180 млн руб. Причина отмены — приостановка вендором заключения новых соглашений до июля 2022 г. Американский софт центр планировал закупить безальтернативно, так как в реестре Минцифры отсутствует другое ПО, совместимое с его ИТ-инфраструктурой.

ГНИВЦ отменил закупку

Как выяснил CNews, Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ Федеральной налоговой службы) отменил закупку лицензий ПО Microsoft. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

На закупку лицензий ГНИВЦ выделил 180,1 млн руб. Согласно тендерной документации, руководство центра предложило рассмотреть вопрос об отмене этого аукциона. Причина отмены — приостановка вендором заключения новых соглашений до июля 2022 г.

Ранее представитель Microsoft в России отказался комментировать CNews данную закупку. ГНИВЦ на запрос редакции не ответил. Напомним, американская корпорация Microsoft приостановила свою деятельность на территории России, сославшись на американские санкции против России из-за спецоперации на Украине.

Подробности аукциона

Тендер на закупку лицензий Microsoft Enterprise Agreement по единому трехлетнему корпоративному соглашению ГНИВЦ опубликовал 4 марта 2022 г. Заявки на аукцион должны были приниматься до 21 марта. 16 марта аукцион был отменен.

ГНИВЦ не смог закупить лицензии на ПО Microsoft

В тендерной документации присутствует оговорка об установке приоритета товаров российского происхождения, но продукция Microsoft планировалась к закупке безальтернативно. В обосновании невозможности закупки товаров российского происхождения ГНИВЦ указывал на отсутствие в реестре ПО, которое было бы совместимо с информационной системой ИТ-инфраструктуры, используемой центром.

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Источник на рынке пояснил CNews, что если ГНИВЦ продлевает лицензии на ПО Microsoft, то закупка состоится. «Microsoft остановил только новые продажи, а продления по существующим долгосрочным соглашениям продолжает отгружать», — пояснил он.

Чем занимается ГНИВЦ

Согласно официальному сайту центра, ГНИВЦ более 40 лет выступает разработчиком автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы. Разработанные центром программные комплексы используются налоговыми органами и налогоплательщиками. ГНИВЦ также работает и с другими госорганами и коммерческими организациями, оказывая им услуги по разработке АИС, программных комплексов, их внедрению и сопровождению на протяжении всего жизненного цикла.

Организация также постоянно попадает в составляемый CNews список 100 крупнейших федеральных государственных ИКТ-контрактов, регулярно получая подряды от ФНС. По данным «Контур.фокуса», из девяти контрактов организации, полученных ею в 2021 г., восемь пришлось на ФНС. Их общая сумма составила около 8 млрд руб.