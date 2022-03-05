ИТ-интегратор ФНС закупает тысячи копий Windows и MS Office, невзирая на санкции

ИТ-интегратор ФНС — Главный научный инновационный внедренческий центр, несмотря на санкции, планирует закупить лицензии на ПО Microsoft на 180 млн руб. Софт закупают на ближайшие три года. Представитель корпорации Microsoft в России отказался комментировать закупку.

Санкциям вопреки

Как выяснил CNews, Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ ФНС), несмотря на технологические санкции США и уход Microsoft с российского рынка, планирует закупить лицензии на ПО Microsoft. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.



Речь идет о закупке лицензий Microsoft Enterprise Agreement по единому трехлетнему корпоративному соглашению. На эти цели ГНИВЦ выделил 180,1 млн руб. Тендер на закупку опубликован 4 марта 2022 г. Заявки на аукцион принимаются до 21 марта. Итоги будут подведены 23 марта.

Представитель Microsoft в России отказался комментировать, каким образом с учетом недавно введенных санкций и уход корпорации с российского рынка возможно приобрести лицензии на ПО Microsoft. CNews также ожидает ответ на этот вопрос и от самого ГНИВЦ. Редакция, в том числе, поинтересовалась, каким образом приобретаемый софт будет поддерживаться и как это скажется на работе центра.

ИТ-интегратор ФНС закупает ПО Microsoft на 180 млн рублей

Источник на рынке пояснил CNews, что если ГНИВЦ продлевает лицензии на ПО Microsoft, то закупка состоится. «Microsoft остановил только новые продажи, а продления по существующим долгосрочным соглашениям продолжает отгружать», — пояснил он.

Что именно покупает ГНИВЦ

Не смотря на то, что в тендерной документации присутствует оговорка об установке приоритета товаров российского происхождения, продукция Microsoft закупается безальтернативно. В обосновании невозможности закупки товаров российского происхождения заказчик указывает на отсутствие в реестре Минцифры ПО, которое было бы совместимо с информационной системой ИТ-инфраструктуры, используемой ГНИВЦ.

Согласно техзаданию, центру требуются бессрочные лицензии Windows Professional Desktop ALng LSA в количестве 1205 шт., лицензии Microsoft Office 365 E3 — в количестве 1150 шт., 20 лицензий Teams Phone, одна серверная лицензия Microsoft SharePoint Server и проч.

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В соответствии с договором, права использования ПО ограничиваются правом на инсталляцию, запуск, использование и копирование софта.

Несколько фактов об ИТ-интеграторе ФНС

Согласно официальному сайту центра, ГНИВЦ более 40 лет выступает разработчиком автоматизированной информационной системы (АИС) Федеральной налоговой службы (ФНС). Разработанные центром программные комплексы используются налоговыми органами и налогоплательщиками. ГНИВЦ также работает и с другими госорганами и коммерческими организациями, оказывая им услуги по разработке АИС, программных комплексов, их внедрению и сопровождению на протяжении всего жизненного цикла.

Организация также постоянно попадает в составляемый CNews список 100 крупнейших федеральных государственных ИКТ-контрактов, регулярно получая подряды от ФНС.