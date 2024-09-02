Microsoft Software Assurance

ГК Softline помогла авиакомпании S7 Airlines перейти на решение от «Р7» и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement 7» – Корпоративный сервер», что обеспечило эффективную и удобную совместную работу с документами. Кроме того, авиакомпания оценила ряд преимуществ в рамках комплексного сервиса ГК Softline — Softline Enterprise Agreement (SEA), благодаря которому клиент продолжит переход на российские решения. Об этом CNews сообщили представители Softline. Заказчик принял решение приобрести российское офисн

Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское ПО у каталога от ГК «Астра» ALD Pro, а также редакторы документов «МойОфис». По итогам проекта университет высоко оценил преимущества, которые стали доступны вузу в рамках сервиса ГК Softline – Softline Enterprise Agreement (SEA). Благодаря этому МГЮА имени О.Е. Кутафина сможет организовать надежную инфраструктуру на базе российских продуктов и получит возможности для ее дальнейшего развития.

Softline предоставила облачные сервисы Microsoft группе компаний E100 Softline заключила трехлетнее соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription с международной компанией E100, предоставляющей т

Softline поставит ПО Microsoft для Ставропольской краевой клинической больницы Компания Softline в Краснодаре объявила о заключении трехлетнего соглашения Microsoft Enterprise Agreement со Ставропольской краевой клинической больницей на поставку ли

MC-Bauchemie и Comparex подписали соглашение о корпоративном лицензировании Microsoft нии Comparex. Поставка лицензий будет осуществляться в рамках трехлетнего корпоративного соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS), сообщили CNews в MC-Bauchemie. Головной оф

Softline предоставит ПО Microsoft «Юлмарту» Компания Softline заключила лицензионное соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription c компанией «Юлмарт», игроком российского рынка и

Softline заключила соглашение Microsoft EAS с «Международным аэропортом Иркутска» Компания Softline в Иркутске заключила соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription с Иркутским аэропортом. Контракт дает заказчику п

Comparex лицензировал компьютерный парк «Примсоцбанка» с дополнительным внедрением Lync и Office 365 и юридических рисков руководство «Примсоцбанка» приняло решение о заключении трехлетнего соглашения Microsoft Enterprise Agreement (EA). В качестве поставщика услуг была выбрана компания Compar

Comparex и qWell подписали соглашение Microsoft Enterprise Agreement оглашение на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS). Сумма ежегодных платежей по контракту сост

Comparex продолжит поставлять ПО Microsoft для «Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости» го действия соглашения заказчику предоставляется пакет дополнительных бесплатных услуг по программе Software Assurance — универсальный механизм обновления программных продуктов, а также пакет б

Softline заключила соглашение Microsoft Enterprise Agreement с администрацией Якутска Представительство Softline в Хабаровске объявило о заключении лицензионного соглашения Microsoft Enterprise Agreement с администрацией города Якутска. Администрация города Якутска

COMPAREX и «Трансойл» подписали трехлетний контракт Microsoft Enterprise Agreement Subscription сообщила о подписании c ведущим частным оператором железнодорожного подвижного состава «Трансойл» соглашения на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS). Сумма ежегодных платежей по контракту составила 3,7 млн рублей. «Трансойл», как крупнейшая компания, предъявляет высокие требования к внутренн

Softline предоставит «Санрайз тур» ПО Microsoft в аренду шение с туроператором «Санрайз тур» на поставку лицензионного программного обеспечения по программе Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS). Договор дает заказчику право на выгодных у

«Империя Фарма» лицензирует ПО Microsoft на три года ения компании «Империя-Фарма» будет предоставлен пакет дополнительных бесплатных услуг по программе Software Assurance — обучение в сертифицированных учебных центрах, техническая поддержка серв

«Сбербанк России» и Microsoft развивают сотрудничество в сфере ИТ тные направления сотрудничества, а также согласовали программу лицензирования и ее условия в рамках Microsoft Enterprise Agreement. Действие соглашения распространяется на всю структуру «Сберба

Windows Azure пришла в Россию Корпорация Microsoft объявила о доступности в России облачной платформы Windows Azure в рамках обновленной программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement. Предложение Microsoft ориентировано на компании, имеющие подразделения разработки ПО для собственных нужд, и крупные компании, специализирующиеся на разработке ПО. Оно обе

Softline поставит программные продукты Microsoft для «Нижегородского машиностроительного завода» Нижегородское представительство Softline объявило о заключении трехлетнего контракта Microsoft Enterprise Agreement с «Нижегородским машиностроительным заводом» (НМЗ). В рамках д

Softline лицензировала ПО Microsoft в «Русагро-Инвесте» ль-Агро» — руководством аграрного холдинга было принято решение о заключении трехлетнего соглашения Microsoft Enterprise Agreement (ЕА). Право на поставку ПО в рамках EA в соответствии с резуль

«Нижегородская сбытовая компания» арендует ПО Microsoft для 250 компьютеров При этом заказчик приобретает возможность использования самых последних версий продуктов Microsoft (Software Assurance), подчеркнули в Softline. Кроме того, у заказчика нет необходимости отслеж

Windows 7: какую схему лицензирования выбрать? Dell, в частности, предложений для корпоративного заказчика", - отмечает г-н Гениев. Крупный бизнес Microsoft Enterprise Agreement и Microsoft Enterprise Agreement Subscription - програм

Softline поставила ПО Microsoft в «Росинтер» омпания Softline заключила контракт на поставку лицензионного программного обеспечения по программе Microsoft Enterprise Agreement (EA) с компанией «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»). В

Softline поставила ПО Microsoft в Администрацию Екатеринбурга руктуру, а также упростить управление лицензиями», - заключил Алексей Бутаков. «В рамках соглашения Microsoft Enterprise Agreement в городскую и районные администрации Екатеринбурга поставлены

Softline лицензирует парк компьютеров «Инженерного Центра Энергетики Урала» предприятие Уральского ФО – «Инженерный Центр Энергетики Урала» – объявили о подписании соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription. Сумма сделки превысила 11 млн. руб. Потребность

Softline лицензирует парк компьютеров «Сахалинэнерго» Представительство Softline в Хабаровске заключило трехлетнее лицензионное соглашение Microsoft Enterprise Agreement с ОАО «Сахалинэнерго» (дочернее зависимое общество РАО «ЭС Вос

Softline в Челябинске поставила ПО Microsoft для «Углеметбанка» Челябинское представительство компании Softline и ОАО «Углеметбанк» объявили о подписании Microsoft Enterprise Agreement – трехлетнего соглашения о лицензировании ПО Microsoft. Сумма

Softline поставила ПО Microsoft для «Сибирского ЭНТЦ» на заключение контракта на поставку ПО Microsoft получило представительство Softline. Отметим, что Microsoft Enterprise Agreement — программа корпоративного лицензирования, предназначенная для

Softline провела тренинг для сотрудников ММВБ в рамках DDPS rvices (DDPS). Данная услуга доступна компаниям, заключившим соглашение по программе лицензирования Microsoft Enterprise Agreement (Subscription), и включает в себя проведение специального трен

Softline поставила ПО Microsoft для ЮНГК руге объявляет о поставке в «Южную нефтегазовую компанию» (ЮНГК) лицензий ПО Microsoft по программе Microsoft Enterprise Agreement Subscription. На основании консультаций со специалистами компа

Softline лицензировала «Арзамасский приборостроительный завод» специалистов Softline ИТ-департамент АПЗ принял решение о выборе корпоративной схемы лицензирования Microsoft Enterprise Agreement, предназначенной для организаций с числом компьютеров от 250,

Microsoft пытается спасти Software Assurance Microsoft предпримет ряд шагов по поддержке программы лицензирования Software Assurance. Лицензионная программа Software Assurance предоставляет в обмен на абонентскую плату доступ к бесплатным обновлениям в течение трех лет, а также скидки на покупку дру

Запущена программа льготного лицензирования ПО Microsoft для энергетических предприятий ция Microsoft, «ГВЦ Энергетики» и КРОК объявили о заключении трехстороннего специального соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, обеспечивающего наилучшие условия легализации пр

Microsoft вводит новые программы корпоративного лицензирования лько выделенные партнеры Microsoft, имеющие статус Large Account Reseller. Программы лицензирования Microsoft Enterprise Agreement (EA) и Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS