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Microsoft Software Assurance Microsoft Enterprise Agreement

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02.09.2024 ГК Softline помогла авиакомпании S7 Airlines перейти на решение от «Р7» и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement

7» – Корпоративный сервер», что обеспечило эффективную и удобную совместную работу с документами. Кроме того, авиакомпания оценила ряд преимуществ в рамках комплексного сервиса ГК Softline — Softline Enterprise Agreement (SEA), благодаря которому клиент продолжит переход на российские решения. Об этом CNews сообщили представители Softline. Заказчик принял решение приобрести российское офисн
01.02.2024 Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское ПО

у каталога от ГК «Астра» ALD Pro, а также редакторы документов «МойОфис». По итогам проекта университет высоко оценил преимущества, которые стали доступны вузу в рамках сервиса ГК Softline – Softline Enterprise Agreement (SEA). Благодаря этому МГЮА имени О.Е. Кутафина сможет организовать надежную инфраструктуру на базе российских продуктов и получит возможности для ее дальнейшего развития.

03.12.2018 Softline предоставила облачные сервисы Microsoft группе компаний E100

Softline заключила трехлетнее соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription с международной компанией E100, предоставляющей т
24.06.2015 Softline поставит ПО Microsoft для Ставропольской краевой клинической больницы

Компания Softline в Краснодаре объявила о заключении трехлетнего соглашения Microsoft Enterprise Agreement со Ставропольской краевой клинической больницей на поставку ли
24.02.2015 MC-Bauchemie и Comparex подписали соглашение о корпоративном лицензировании Microsoft

нии Comparex. Поставка лицензий будет осуществляться в рамках трехлетнего корпоративного соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS), сообщили CNews в MC-Bauchemie. Головной оф
09.02.2015 Softline предоставит ПО Microsoft «Юлмарту»

Компания Softline заключила лицензионное соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription c компанией «Юлмарт», игроком российского рынка и
21.11.2014 Softline заключила соглашение Microsoft EAS с «Международным аэропортом Иркутска»

Компания Softline в Иркутске заключила соглашение Microsoft Enterprise Agreement Subscription с Иркутским аэропортом. Контракт дает заказчику п
14.03.2014 Comparex лицензировал компьютерный парк «Примсоцбанка» с дополнительным внедрением Lync и Office 365

и юридических рисков руководство «Примсоцбанка» приняло решение о заключении трехлетнего соглашения Microsoft Enterprise Agreement (EA). В качестве поставщика услуг была выбрана компания Compar
26.03.2013 Comparex и qWell подписали соглашение Microsoft Enterprise Agreement

оглашение на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS). Сумма ежегодных платежей по контракту сост
19.03.2013 Comparex продолжит поставлять ПО Microsoft для «Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости»

го действия соглашения заказчику предоставляется пакет дополнительных бесплатных услуг по программе Software Assurance — универсальный механизм обновления программных продуктов, а также пакет б
02.10.2012 Softline заключила соглашение Microsoft Enterprise Agreement с администрацией Якутска

Представительство Softline в Хабаровске объявило о заключении лицензионного соглашения Microsoft Enterprise Agreement с администрацией города Якутска. Администрация города Якутска

04.09.2012 COMPAREX и «Трансойл» подписали трехлетний контракт Microsoft Enterprise Agreement Subscription

сообщила о подписании c ведущим частным оператором железнодорожного подвижного состава «Трансойл» соглашения на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS). Сумма ежегодных платежей по контракту составила 3,7 млн рублей. «Трансойл», как крупнейшая компания, предъявляет высокие требования к внутренн
24.07.2012 Softline предоставит «Санрайз тур» ПО Microsoft в аренду

шение с туроператором «Санрайз тур» на поставку лицензионного программного обеспечения по программе Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS). Договор дает заказчику право на выгодных у
24.07.2012 «Империя Фарма» лицензирует ПО Microsoft на три года

ения компании «Империя-Фарма» будет предоставлен пакет дополнительных бесплатных услуг по программе Software Assurance — обучение в сертифицированных учебных центрах, техническая поддержка серв
22.06.2012 «Сбербанк России» и Microsoft развивают сотрудничество в сфере ИТ

тные направления сотрудничества, а также согласовали программу лицензирования и ее условия в рамках Microsoft Enterprise Agreement. Действие соглашения распространяется на всю структуру «Сберба
29.09.2011 Windows Azure пришла в Россию

Корпорация Microsoft объявила о доступности в России облачной платформы Windows Azure в рамках обновленной программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement. Предложение Microsoft ориентировано на компании, имеющие подразделения разработки ПО для собственных нужд, и крупные компании, специализирующиеся на разработке ПО. Оно обе
11.05.2011 Softline поставит программные продукты Microsoft для «Нижегородского машиностроительного завода»

Нижегородское представительство Softline объявило о заключении трехлетнего контракта Microsoft Enterprise Agreement с «Нижегородским машиностроительным заводом» (НМЗ). В рамках д
22.04.2011 Softline лицензировала ПО Microsoft в «Русагро-Инвесте»

ль-Агро» — руководством аграрного холдинга было принято решение о заключении трехлетнего соглашения Microsoft Enterprise Agreement (ЕА). Право на поставку ПО в рамках EA в соответствии с резуль
01.03.2011 «Нижегородская сбытовая компания» арендует ПО Microsoft для 250 компьютеров

При этом заказчик приобретает возможность использования самых последних версий продуктов Microsoft (Software Assurance), подчеркнули в Softline. Кроме того, у заказчика нет необходимости отслеж
14.10.2009 Windows 7: какую схему лицензирования выбрать?

Dell, в частности, предложений для корпоративного заказчика", - отмечает г-н Гениев. Крупный бизнес Microsoft Enterprise Agreement и Microsoft Enterprise Agreement Subscription - програм
24.08.2009 Softline поставила ПО Microsoft в «Росинтер»

омпания Softline заключила контракт на поставку лицензионного программного обеспечения по программе Microsoft Enterprise Agreement (EA) с компанией «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»). В
22.12.2008 Softline поставила ПО Microsoft в Администрацию Екатеринбурга

руктуру, а также упростить управление лицензиями», - заключил Алексей Бутаков. «В рамках соглашения Microsoft Enterprise Agreement в городскую и районные администрации Екатеринбурга поставлены

10.09.2008 Softline лицензирует парк компьютеров «Инженерного Центра Энергетики Урала»

предприятие Уральского ФО – «Инженерный Центр Энергетики Урала» – объявили о подписании соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription. Сумма сделки превысила 11 млн. руб. Потребность

14.08.2008 Softline лицензирует парк компьютеров «Сахалинэнерго»

Представительство Softline в Хабаровске заключило трехлетнее лицензионное соглашение Microsoft Enterprise Agreement с ОАО «Сахалинэнерго» (дочернее зависимое общество РАО «ЭС Вос
29.02.2008 Softline в Челябинске поставила ПО Microsoft для «Углеметбанка»

Челябинское представительство компании Softline и ОАО «Углеметбанк» объявили о подписании Microsoft Enterprise Agreement – трехлетнего соглашения о лицензировании ПО Microsoft. Сумма

23.01.2008 Softline поставила ПО Microsoft для «Сибирского ЭНТЦ»

на заключение контракта на поставку ПО Microsoft получило представительство Softline. Отметим, что Microsoft Enterprise Agreement — программа корпоративного лицензирования, предназначенная для
15.10.2007 Softline провела тренинг для сотрудников ММВБ в рамках DDPS

rvices (DDPS). Данная услуга доступна компаниям, заключившим соглашение по программе лицензирования Microsoft Enterprise Agreement (Subscription), и включает в себя проведение специального трен
03.09.2007 Softline поставила ПО Microsoft для ЮНГК

руге объявляет о поставке в «Южную нефтегазовую компанию» (ЮНГК) лицензий ПО Microsoft по программе Microsoft Enterprise Agreement Subscription. На основании консультаций со специалистами компа
27.06.2007 Softline лицензировала «Арзамасский приборостроительный завод»

специалистов Softline ИТ-департамент АПЗ принял решение о выборе корпоративной схемы лицензирования Microsoft Enterprise Agreement, предназначенной для организаций с числом компьютеров от 250,

14.09.2005 Microsoft пытается спасти Software Assurance

Microsoft предпримет ряд шагов по поддержке программы лицензирования Software Assurance. Лицензионная программа Software Assurance предоставляет в обмен на абонентскую плату доступ к бесплатным обновлениям в течение трех лет, а также скидки на покупку дру
18.02.2005 Запущена программа льготного лицензирования ПО Microsoft для энергетических предприятий

ция Microsoft, «ГВЦ Энергетики» и КРОК объявили о заключении трехстороннего специального соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, обеспечивающего наилучшие условия легализации пр
12.07.2002 Microsoft вводит новые программы корпоративного лицензирования

лько выделенные партнеры Microsoft, имеющие статус Large Account Reseller. Программы лицензирования Microsoft Enterprise Agreement (EA) и Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS
23.08.2001 В порядке лицензировании ПО от Microsoft в ближайшее время произойдут изменения

Как сообщила "СофтЛайн", с 1 октября 2001 года Microsoft вводит Software Assurance - подписку на обновления. Software Assurance заменит собой многочисленные варианты обновления версий, доступные сегодня: Version, Product, Competitive Upgrades и т.п.,

Публикаций - 191, упоминаний - 276

Microsoft Software Assurance и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 170
Softline - Софтлайн 3743 72
SoftwareONE Group 108 21
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 11
Oracle Corporation 7074 9
Google LLC 12690 8
Крок - Croc 1964 8
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 7
Intel Corporation 12811 7
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 17 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
АйТи 1519 5
SAP SE 5601 4
Dell EMC 5180 4
Yandex - Яндекс 9216 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 3
Softkey - Софткей 215 3
Insight Technology Solutions - Инсайт Технолоджи Солюшнс 5 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Алан-ИТ - Алан-Информационные Технологии 29 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Apple Inc 13156 2
HP Inc. 5883 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Sony 6739 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Газпром ПАО 1493 2
Связной ГК 1401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
Metro Los Angeles - Метрополитен Лос-Анджелеса 1 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Связной Логистика 16 1
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 5 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Кредит Европа банк 67 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Трансойл 13 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Телефон.Ру 92 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 1
Резонанс НПП 407 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Углеметбанк 4 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Империя-Фарма 91 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
НЭСК - Нижегородская электросетевая компания - Нижегородская Эксплуатационная Сетевая Компания 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Конституционный суд РФ 112 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 19 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ГУИОН ГУ - Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости Государственное учреждение 3 1
Администрация Сургутского района 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
Администрация Тулы 10 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Microsoft Office 4170 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Microsoft Windows 7 2007 18
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 16
Microsoft Azure 1526 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Microsoft Office 365 1042 13
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 13
Softline Enterprise Agreement - SEA 19 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows Server 2008 483 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 6
Microsoft Outlook 1506 6
Microsoft Dynamics CRM 564 6
Microsoft Windows 95 429 6
Microsoft Dynamics 1197 6
Microsoft Visual Studio 429 6
Microsoft Windows Server 2003 571 5
Microsoft Office 2007 265 5
Microsoft Windows 98 452 5
Microsoft Open Subscription License - Microsoft Open Value Subscription 17 5
Microsoft GGWA - Microsoft Get Genuine Windows Agreement 11 5
Microsoft Windows XP Professional 235 5
Microsoft DirectAccess 17 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
Microsoft Office XP 81 4
Microsoft Office 2003 158 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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